Từng lập hàng loạt kỷ lục chạy siêu dài, Camille Herron bất ngờ chuyển sang sản xuất nội dung người lớn trên Only... Bước ngoặt của nữ VĐV Mỹ gây chú ý sau bê bối chỉnh sửa Wikipedia liên quan đến các đối thủ, khiến cô mất hợp đồng tài trợ lớn.

Camille Herron từng là "nữ hoàng" chạy siêu dài với hàng loạt kỷ lục thế giới

Từ nữ hoàng chạy siêu dài đến bê bối Wikipedia

Camille Herron từng là một trong những tên tuổi nổi bật nhất làng chạy siêu dài thế giới. Nữ VĐV người Mỹ đã thiết lập nhiều kỷ lục ở các cự ly khắc nghiệt, từ 50 dặm (80,5 km) đến những cuộc đua kéo dài 6 ngày.

Tuy nhiên, hình ảnh của Herron bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ bê bối liên quan đến Wikipedia năm 2024.

Theo Canadian Running, các tài khoản được xác định có liên hệ với Herron và chồng cô, đồng thời là HLV Conor Holt, đã chỉnh sửa những trang Wikipedia của các VĐV chạy siêu dài nổi tiếng.

Đáng chú ý, những chỉnh sửa này bị cáo buộc làm giảm giá trị thành tích của các đối thủ như Courtney Dauwalter và Kilian Jornet, trong khi bổ sung thông tin có lợi cho Herron.

Vụ việc nhanh chóng gây tranh cãi trong cộng đồng chạy bộ. Holt sau đó thừa nhận thực hiện các chỉnh sửa, đồng thời nhận trách nhiệm về hành động của mình. Herron phủ nhận trực tiếp tham gia.

Dù vậy, chỉ hai ngày sau khi thông tin được công bố, 1 hãng đồ thể thao chấm dứt hợp đồng tài trợ với nữ VĐV.

Bất ngờ kiếm tiền bằng nội dung người lớn

Sau những sóng gió, Herron tiếp tục khiến giới thể thao bất ngờ khi công bố bước ngoặt nghề nghiệp vào tháng 9/2026.

Thay vì chỉ xuất hiện trên đường chạy, nữ VĐV chuyển sang hoạt động trên Only..., nền tảng đăng ký trả phí nổi tiếng với nội dung dành cho người trưởng thành.

Theo bài viết đăng ngày 19/11 của The Guardian, Herron sản xuất cả nội dung nhạy cảm trên tài khoản cá nhân và nhanh chóng tuyên bố đạt thành công về mặt thương mại.

Chỉ khoảng hai tuần sau khi thông báo tham gia nền tảng, cô cho biết tài khoản đã lọt vào nhóm 0,7% người sáng tạo có thu nhập cao nhất Only...

Đáng chú ý, trong một cuộc phỏng vấn khác, Herron tiết lộ thu nhập từ tháng đầu tiên trên nền tảng này còn cao hơn số tiền cô từng nhận trong một năm từ hợp đồng tài trợ đầu tiên.

Tuy nhiên, nữ VĐV không công bố con số doanh thu cụ thể. Vì vậy, các tuyên bố trên chưa thể được kiểm chứng độc lập.

Bất chấp những ý kiến trái chiều, Herron khẳng định không hối tiếc về lựa chọn mới. Cô xem đây là cơ hội làm chủ công việc, thử sức với lĩnh vực người mẫu và sáng tạo nội dung.

Sau bê bối chơi xấu đối thủ, Herron gây sốc khi chuyển sang kiếm tiền bằng nội dung người lớn

Khi ngôi sao thể thao tìm nguồn thu ngoài sân đấu

Camille Herron không phải trường hợp duy nhất chuyển hướng sang kinh doanh mạng. Cựu võ sĩ UFC Paige VanZant từng tiết lộ kiếm được nhiều tiền trong 24 giờ trên nền tảng này hơn cả sự nghiệp thi đấu của mình.

Trong khi đó, VĐV canoeing người Anh Kurts Adams Rozentals cho biết thu về hơn 130.000 USD từ nền tảng này trong năm 2025, cao hơn nhiều so với khoản trợ cấp thể thao hằng năm.

Xu hướng này cho thấy không phải mọi VĐV thành tích cao đều có nguồn thu ổn định từ thi đấu và tài trợ.

Riêng với Herron, câu chuyện càng gây chú ý bởi sự tương phản giữa một sự nghiệp đầy kỷ lục, bê bối làm tổn hại hình ảnh và bước chuyển hướng kiếm tiền gây tranh cãi.