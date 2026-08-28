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Trực tiếp chuyển nhượng 28/8: Chelsea đạt thỏa thuận 40 triệu bảng mua cầu thủ của Atalanta

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè

Những diễn biến mới nhất của thị trường chuyển nhượng hè 2026 của bóng đá châu Âu.

Diễn biến
Chelsea đạt thỏa thuận 40 triệu bảng mua cầu thủ của Atalanta

CLB Atalanta đã đồng ý bán cho Chelsea hậu vệ người Nigeria, Honest Ahanor, với giá 40 triệu bảng. Cầu thủ 18 tuổi sẽ ký hợp đồng dài hạn với Chelsea nhưng chưa có thông tin cụ thể về hợp đồng này. Ahanor trưởng thành từ học viện của Genoa trước khi đá 35 trận mùa trước ở mọi giải đấu cho Atalanta, cũng như ra mắt ĐT Italia hồi tháng 6 vừa qua.

Trực tiếp chuyển nhượng 28/8: Chelsea đạt thỏa thuận 40 triệu bảng mua cầu thủ của Atalanta - 1

Marmoush chính thức về Tottenham

CLB Tottenham công bố tiền đạo Omar Marmoush đã gia nhập Tottenham từ Man City dưới dạng cho mượn, kèm theo điều khoản bắt buộc mua đứt vào mùa hè năm sau. Điều này có nghĩa trong mùa giải này Marmoush không thể đá các trận gặp Man City của Tottenham.

Aston Villa chính thức công bố Goretzka gia nhập

Tiền vệ kỳ cựu Leon Goretzka đã chính thức gia nhập Aston Villa dưới dạng tự do. Tuyển thủ người Đức này đã hết hợp đồng sau 8 năm khoác áo Bayern Munich và ký 2 năm với Aston Villa, kèm điều khoản cho phép Villa gia hạn thêm 1 năm.

Man City đàm phán với Everton để trao đổi Ndiaye – Grealish

Theo tờ The Athletic, Jack Grealish muốn trở lại khoác áo Everton và CLB này cũng đang tìm giải pháp, nhưng Man City đã mang giải pháp đến cho họ. “The Citizens” muốn cơ hội này để chiêu mộ Iliman Ndiaye và sẵn sàng nhượng Grealish kèm một khoản phí lớn.

AC Milan chấp nhận mức giá của Galatasaray cho Leao

Báo chí Italia đồng loạt cho biết tiền đạo cánh Rafael Leao đã được cho phép sang Thổ Nhĩ Kỳ sau khi AC Milan chấp nhận đề nghị của Galatasaray. Milan sẽ được trả mức giá 45 triệu euro, trong khi Leao được hưởng lương hơn 10 triệu euro/mùa. Aston Villa cũng tiếp cận Leao nhưng chỉ hỏi mượn trong khi Milan muốn bán đứt.

Fiorentina đàm phán với MU về Zirkzee

Fiorentina đã cử người đến gặp các quan chức MU để bàn về việc chiêu mộ Joshua Zirkzee cho mùa giải này. Tuy nhiên Fiorentina chỉ đề nghị hỏi mượn.

Ten Hag không cho Barca mua cầu thủ trẻ của Twente

Báo giới Hà Lan cho biết Barcelona đang muốn mua hậu vệ 18 tuổi Ruud Nijstad của FC Twente, tuy nhiên giám đốc kỹ thuật Erik Ten Hag đang dứt khoát không cho. Barca đánh giá cao cầu thủ này sau khi theo dõi những màn trình diễn của anh, với khả năng xử lý chân trái tốt và chơi dâng cao bắt việt vị giỏi.

Benfica hỏi mua Jose Gimenez

Tờ Marca cho biết Benfica đang tiếp cận Atletico Madrid để hỏi mua trung vệ Jose Gimenez và Atletico cũng mở cửa với khả năng chia tay cầu thủ người Uruguay. Lực lượng trung vệ của Atletico đang khá dày trong khi Gimenez thời gian qua đã chấn thương khá nhiều.

Trực tiếp chuyển nhượng 27/8: MU cân nhắc chiêu mộ "Mandzukic mới"
Trực tiếp chuyển nhượng 27/8: MU cân nhắc chiêu mộ "Mandzukic mới"

Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 27/8.

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Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/08/2026 22:55 PM (GMT+7)
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