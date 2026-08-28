Trực tiếp chuyển nhượng 28/8: Chelsea đạt thỏa thuận 40 triệu bảng mua cầu thủ của Atalanta

Chelsea đạt thỏa thuận 40 triệu bảng mua cầu thủ của Atalanta

CLB Atalanta đã đồng ý bán cho Chelsea hậu vệ người Nigeria, Honest Ahanor, với giá 40 triệu bảng. Cầu thủ 18 tuổi sẽ ký hợp đồng dài hạn với Chelsea nhưng chưa có thông tin cụ thể về hợp đồng này. Ahanor trưởng thành từ học viện của Genoa trước khi đá 35 trận mùa trước ở mọi giải đấu cho Atalanta, cũng như ra mắt ĐT Italia hồi tháng 6 vừa qua.