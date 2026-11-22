Premier League | 23h30, 22/11 | Anfield Liverpool 0 - 0 Manchester United (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Liverpool vs Manchester United Manchester United Điểm Alisson Ronald Araujo Jeremy Jacquet Virgil van Dijk Milos Kerkez Alexis Mac Allister Trey Nyoni Bradley Barcola Florian Wirtz Cody Gakpo Alexander Isak Điểm Senne Lammens Diogo Dalot Leny Yoro Lisandro Martinez Patrick Dorgu Kobbie Mainoo Youri Tielemans Amad Diallo Bruno Fernandes Matheus Cunha Bryan Mbeumo Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Liverpool Liverpool Manchester United Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Alisson, Ronald Araujo, Jeremy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez, Alexis Mac Allister, Trey Nyoni, Bradley Barcola, Florian Wirtz, Cody Gakpo, Alexander Isak Senne Lammens, Diogo Dalot, Leny Yoro, Lisandro Martinez, Patrick Dorgu, Kobbie Mainoo, Youri Tielemans, Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo

Thông tin lực lượng mới nhất

Hugo Ekitike tiếp tục vắng mặt vì chấn thương gân Achilles. Conor Bradley và Giovanni Leoni đã có những tiến triển trong quá trình hồi phục nhưng khả năng thi đấu vẫn chưa được xác nhận. Jeremie Frimpong và Ryan Gravenberch cũng cần được đánh giá thêm về thể lực. Virgil van Dijk được đưa vào diện bỏ ngỏ vì vấn đề thể chất, vì vậy vị trí của trung vệ đội trưởng còn phụ thuộc vào kết quả kiểm tra trước trận.

Trong khi đó, MU vẫn mất Benjamin Sesko, Carlos Baleba và Manuel Ugarte vì chấn thương. Marcus Rashford, Luke Shaw và Harry Maguire chưa chắc kịp trở lại. Patrick Dorgu gặp vấn đề ở cơ đùi sau và cần được kiểm tra thêm. Lisandro Martinez đã hết án treo giò, có thể tái xuất ở hàng phòng ngự.

Ngày ra ra mắt của Pochettino

Ban lãnh đạo MU đã quyết định sa thải Michael Carrick và bổ nhiệm Mauricio Pochettino. Ông thầy người Argentina không có nhiều thời gian chuẩn bị cho trận ra mắt bởi phải hoàn thành nhiệm vụ với ĐT Mỹ. Pochettino đã rất cố gắng trong những buổi tập gần đây nhưng kết quả ra sao vẫn là điều cần khó nói!

Liverpool đang có phong độ không tốt trên sân nhà

Sau 5 trận sân nhà tại giải đấu, Liverpool mới có 5 điểm. Chỉ Nottingham Forest với 4 điểm và Crystal Palace với 3 điểm có thành tích thấp hơn. Chiến thắng duy nhất của Liverpool tại Anfield ở Ngoại hạng Anh mùa này là trước Brighton. Họ hòa Nottingham Forest và Fulham, đồng thời thất bại trước Man City và Arsenal. Đáng chú ý, Liverpool mới ghi được 4 bàn trên sân nhà và không ghi bàn trong 3 trận gặp Fulham, Man City và Arsenal.