Trực tiếp bóng đá Liverpool - MU: Rực lửa derby nước Anh (Ngoại hạng Anh)
(23h30, 22/11, vòng 11 Ngoại hạng Anh) Đây là trận ra mắt của Mauricio Pochettino trên cương vị HLV của MU.
Premier League | 23h30, 22/11 | Anfield
Điểm
Alisson
Ronald Araujo
Jeremy Jacquet
Virgil van Dijk
Milos Kerkez
Alexis Mac Allister
Trey Nyoni
Bradley Barcola
Florian Wirtz
Cody Gakpo
Alexander Isak
Điểm
Senne Lammens
Diogo Dalot
Leny Yoro
Lisandro Martinez
Patrick Dorgu
Kobbie Mainoo
Youri Tielemans
Amad Diallo
Bruno Fernandes
Matheus Cunha
Bryan Mbeumo
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Thông tin lực lượng mới nhất
Hugo Ekitike tiếp tục vắng mặt vì chấn thương gân Achilles. Conor Bradley và Giovanni Leoni đã có những tiến triển trong quá trình hồi phục nhưng khả năng thi đấu vẫn chưa được xác nhận. Jeremie Frimpong và Ryan Gravenberch cũng cần được đánh giá thêm về thể lực. Virgil van Dijk được đưa vào diện bỏ ngỏ vì vấn đề thể chất, vì vậy vị trí của trung vệ đội trưởng còn phụ thuộc vào kết quả kiểm tra trước trận.
Trong khi đó, MU vẫn mất Benjamin Sesko, Carlos Baleba và Manuel Ugarte vì chấn thương. Marcus Rashford, Luke Shaw và Harry Maguire chưa chắc kịp trở lại. Patrick Dorgu gặp vấn đề ở cơ đùi sau và cần được kiểm tra thêm. Lisandro Martinez đã hết án treo giò, có thể tái xuất ở hàng phòng ngự.
Ngày ra ra mắt của Pochettino
Ban lãnh đạo MU đã quyết định sa thải Michael Carrick và bổ nhiệm Mauricio Pochettino. Ông thầy người Argentina không có nhiều thời gian chuẩn bị cho trận ra mắt bởi phải hoàn thành nhiệm vụ với ĐT Mỹ. Pochettino đã rất cố gắng trong những buổi tập gần đây nhưng kết quả ra sao vẫn là điều cần khó nói!
Liverpool đang có phong độ không tốt trên sân nhà
Sau 5 trận sân nhà tại giải đấu, Liverpool mới có 5 điểm. Chỉ Nottingham Forest với 4 điểm và Crystal Palace với 3 điểm có thành tích thấp hơn. Chiến thắng duy nhất của Liverpool tại Anfield ở Ngoại hạng Anh mùa này là trước Brighton. Họ hòa Nottingham Forest và Fulham, đồng thời thất bại trước Man City và Arsenal. Đáng chú ý, Liverpool mới ghi được 4 bàn trên sân nhà và không ghi bàn trong 3 trận gặp Fulham, Man City và Arsenal.
Mauricio Pochettino lập tức tạo ra sự thay đổi tại Carrington với giáo án tập luyện có cường độ cao hơn hẳn thời Michael Carrick. Tuy nhiên, nhà cầm...