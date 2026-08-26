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Cuộc chiến Alvarez - Atletico: Arsenal ngư ông đắc lợi, đón “bom tấn” lớn nhất mùa hè?

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè Barcelona Arsenal

Sự thù địch từ người hâm mộ Atletico Madrid đang đẩy Julian Alvarez vào tình thế không thể cứu vãn. Barcelona vẫn là ưu tiên của tiền đạo người Argentina, nhưng khi Atletico kiên quyết không bán cho đội bóng xứ Catalunya, Arsenal có thể trở thành lối thoát bất ngờ trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng.

  

Alvarez choáng váng trước làn sóng phản đối

Julian Alvarez đã bị sốc trước sự thù địch mà anh phải hứng chịu từ CĐV Atletico Madrid trong trận đấu hôm Chủ nhật. Hơn 60.000 khán giả huýt sáo khi tên anh được xướng lên trước trận, rồi tiếp tục phản ứng dữ dội lúc tiền đạo người Argentina khởi động và vào sân thay người ở phút 66.

Tình cảnh đặc biệt mà Alvarez đang phải đối mặt

Tình cảnh đặc biệt mà Alvarez đang phải đối mặt

Alvarez vốn đã lường trước một màn đón tiếp khắc nghiệt sau khi công khai thừa nhận trong thời gian World Cup rằng Barcelona là giấc mơ của anh. Tuy nhiên, mức độ phản ứng vượt xa dự đoán. Sau trận, khi các đồng đội tiến về phía khán đài để cảm ơn người hâm mộ, Alvarez một mình đi thẳng vào đường hầm, thậm chí bước qua chiếc khăn Atletico bị ném về phía mình.

Hình ảnh đó dường như đã khắc họa rõ nhất cuộc chia tay khó có thể đảo ngược. HLV Diego Simeone sau trận khẳng định việc Alvarez không cùng đồng đội tới chào CĐV là quyết định của CLB, không phải lựa chọn cá nhân của cầu thủ.

Dù ai đưa ra quyết định, sự việc chỉ khiến những vết rạn nứt giữa hai bên thêm sâu sắc. Alvarez từng nói anh cho rằng chuyển nhượng là giải pháp tốt nhất để thực hiện giấc mơ. Trong khi đó, Atletico cáo buộc người đại diện Fernando Hidalgo đã xử lý vấn đề không đúng cách.

Barcelona bế tắc, Arsenal bất ngờ mở cửa

Barcelona vẫn là lựa chọn số một của Alvarez, nhưng khả năng thương vụ này thành công đang ngày càng xa vời. Đội bóng xứ Catalunya mới đưa ra một đề nghị, trị giá 77 triệu bảng kèm 8,6 triệu bảng phụ phí, thanh toán trong sáu năm. Atletico lập tức bác bỏ và cho rằng con số này quá thấp.

Barca muốn mua Alvarez, nhưng khó thuyết phục Atletico

Barca muốn mua Alvarez, nhưng khó thuyết phục Atletico

Barcelona có thể trở lại với đề nghị mới trong tuần này, nhưng họ khó đạt mức 130 triệu bảng mà Atletico yêu cầu. Quan trọng hơn, đội bóng thành Madrid kiên quyết không bán Alvarez cho đối thủ này. Atletico thậm chí đã báo cáo Barcelona lên FIFA vì cho rằng đối phương có hành vi không phù hợp trong những thời điểm quan trọng của mùa giải trước.

Bế tắc ấy mở ra cơ hội cho Arsenal. Giám đốc thể thao Atletico - ông Mateu Alemany từng tới London để đàm phán về Nicolas Jackson với Chelsea và nhân dịp đó có cuộc trao đổi với Andrea Berta, người từng làm việc tại Atletico và hiện giữ vai trò quan trọng ở Arsenal.

Mối quan hệ của Berta với Atletico có thể giúp hai CLB tìm được cấu trúc phù hợp cho thương vụ Alvarez. Đáng chú ý, Viktor Gyokeres có thể được đưa vào thỏa thuận, qua đó đáp ứng yêu cầu của Simeone về một tiền đạo đẳng cấp thay thế Alvarez.

Thương vụ 130 triệu bảng và canh bạc của Arsenal

Arsenal từ lâu đã dành sự quan tâm cho Alvarez, nhưng việc chiêu mộ anh vẫn là một canh bạc. Tiền đạo 26 tuổi trải qua giai đoạn tiền mùa giải không thuyết phục và chỉ có 25 phút khá mờ nhạt trong trận đấu hôm Chủ nhật. Quan trọng hơn, Arsenal sẽ phải ký hợp đồng với một cầu thủ không che giấu mong muốn khoác áo một CLB khác.

Alvarez đến Arsenal và Gyokeres đi theo chiều ngược lại?

Alvarez đến Arsenal và Gyokeres đi theo chiều ngược lại?

Dẫu vậy, trường hợp Sergio Aguero có thể là tiền lệ khiến Arsenal bớt lo ngại. Năm 2011, Aguero muốn gia nhập Real Madrid nhưng Atletico kiên quyết ngăn cản. Cuối cùng, họ bán anh cho Manchester City với giá 38 triệu bảng, để rồi tiền đạo Argentina trở thành huyền thoại tại Etihad.

Atletico hiện còn quyết liệt hơn trong việc ngăn Alvarez tới Barcelona. Hợp đồng của anh còn thời hạn tới năm 2030, trong khi mức lương khoảng 220.000 bảng/tuần đòi hỏi Arsenal phải đáp ứng một khoản đầu tư đáng kể. Tuy nhiên, “Pháo thủ” từng sẵn sàng trả mức lương cao hơn nhiều cho Vinicius Junior trong mùa hè này, còn Bukayo Saka được cho là đang nhận hơn 300.000 bảng/tuần.

Vấn đề vì thế không chỉ nằm ở tiền. Alvarez từng khẳng định anh không phù hợp với phong cách chơi của Atletico và muốn ra đi, trong khi CLB tin rằng họ đã làm mọi thứ để hỗ trợ cầu thủ cùng gia đình trẻ của anh.

Sáu ngày tới có thể quyết định tất cả. Nếu mâu thuẫn giữa Alvarez và Atletico tiếp tục leo thang, Arsenal có thể từ phương án thay thế bất đắc dĩ trở thành lối thoát duy nhất cho tiền đạo người Argentina khỏi một cuộc chia tay đã gần như không thể cứu vãn.

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/08/2026 11:50 AM (GMT+7)
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