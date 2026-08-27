Trực tiếp chuyển nhượng 27/8: MU cân nhắc chiêu mộ "Mandzukic mới"

Chelsea cân nhắc mua thủ môn Martinez thay thế Sanchez

Người đại diện của thủ môn Emiliano Martinez đã đề nghị Chelsea xem xét khả năng chiêu mộ ngôi sao người Argentina. Động thái này diễn ra trong bối cảnh vị trí thủ môn số một của Chelsea đang bị đặt dấu hỏi sau màn trình diễn thiếu thuyết phục của Robert Sanchez.

Sanchez đã nhận nhiều chỉ trích sau những sai lầm trong chiến thắng trước Fulham hôm thứ Hai. Vì vậy, Chelsea đang cân nhắc bổ sung một thủ môn giàu kinh nghiệm trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại.

Martinez cũng đang cần tìm bến đỗ mới sau khi Aston Villa chi gần 30 triệu bảng để chiêu mộ thủ môn người Nhật Bản Zion Suzuki từ Parma. Bản hợp đồng mới được xem là bước chuẩn bị cho sự thay đổi trong khung thành của đội chủ sân Villa Park.

Trước đó, thủ môn vô địch World Cup cùng Argentina từng nhận được sự quan tâm từ Juventus. Tuy nhiên, đội bóng Italia đã không tiếp tục thương vụ và chuyển hướng sang Guglielmo Vicario của Tottenham.

Hiện Chelsea mới đang ở giai đoạn cân nhắc khả năng chiêu mộ Martinez, chưa có thông tin về một đề nghị chính thức.