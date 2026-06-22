Trực tiếp chuyển nhượng 22/6: MU - Liverpool tranh giành sao Juventus giá 34 triệu bảng

MU và Liverpool cạnh tranh chữ ký của Thuram

Theo thông tin từ tờ Gazzetta (Italia), MU và Liverpool đang cạnh tranh quyết liệt để chiêu mộ tiền vệ Khephren Thuram của Juventus trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Theo nguồn tin, nền tảng thể chất mạnh mẽ cùng lối chơi giàu năng lượng của Thuram khiến anh trở thành mẫu tiền vệ rất phù hợp với môi trường Ngoại hạng Anh. Đây cũng là lý do khiến cả MU lẫn Liverpool đều đưa anh vào danh sách mục tiêu.

Dù được xem là một phần quan trọng trong đội hình Juventus, đội bóng thành Turin được cho là sẽ “nghiêm túc cân nhắc” những lời đề nghị xấp xỉ mức định giá 34 triệu bảng dành cho Thuram. Với đẳng cấp đã được khẳng định, mức giá này dành cho Thuram được đánh giá là rất hấp dẫn. Vì vậy, cuộc cạnh tranh giữa MU và Liverpool cho chữ ký của tiền vệ người Pháp hứa hẹn sẽ là một trong những diễn biến đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này.