Trực tiếp chuyển nhượng 22/6: MU - Liverpool tranh giành sao Juventus giá 34 triệu bảng
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 22/6.
Theo thông tin từ tờ Gazzetta (Italia), MU và Liverpool đang cạnh tranh quyết liệt để chiêu mộ tiền vệ Khephren Thuram của Juventus trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Theo nguồn tin, nền tảng thể chất mạnh mẽ cùng lối chơi giàu năng lượng của Thuram khiến anh trở thành mẫu tiền vệ rất phù hợp với môi trường Ngoại hạng Anh. Đây cũng là lý do khiến cả MU lẫn Liverpool đều đưa anh vào danh sách mục tiêu.
Dù được xem là một phần quan trọng trong đội hình Juventus, đội bóng thành Turin được cho là sẽ “nghiêm túc cân nhắc” những lời đề nghị xấp xỉ mức định giá 34 triệu bảng dành cho Thuram. Với đẳng cấp đã được khẳng định, mức giá này dành cho Thuram được đánh giá là rất hấp dẫn. Vì vậy, cuộc cạnh tranh giữa MU và Liverpool cho chữ ký của tiền vệ người Pháp hứa hẹn sẽ là một trong những diễn biến đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này.
Theo tờ Marca của Tây Ban Nha, Barcelona đang cân nhắc chiêu mộ tiền đạo Benjamin Sesko của MU. Chân sút người Slovenia mới gia nhập đội chủ sân Old Trafford từ Leipzig vào năm ngoái. Tuy nhiên, anh gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh suất đá chính, dù đã thể hiện những màn trình diễn tốt nhất kể từ khi Michael Carrick tiếp quản “Quỷ đỏ”.
Nguồn tin cho biết Sesko được xem là phương án dự phòng của Barcelona trong bối cảnh đội bóng xứ Catalunya đang nỗ lực chiêu mộ Julian Alvarez. Khả năng MU quyết định bán Sesko hiện được đánh giá là không cao, nhưng trên thị trường chuyển nhượng, mọi kịch bản đều có thể xảy ra.
Riccardo Calafiori khó có khả năng gia nhập Real Madrid trong mùa hè này sau khi Arsenal định giá hậu vệ người Italia ở mức 86 triệu bảng.
Calafiori đã thu hút sự quan tâm lớn từ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sau mùa giải đầy ấn tượng trong màu áo Arsenal.
Tuy nhiên, Real Madrid đã chi tiêu mạnh tay để củng cố hàng phòng ngự, bao gồm khoản phí 52 triệu bảng dành cho Marc Cucurella, đồng thời được cho là sẵn sàng gửi đề nghị trị giá 78 triệu bảng cho trung vệ Ruben Dias của Man City.
Dù Ibrahima Konate gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do từ Liverpool, mức lương của cầu thủ này vẫn làm gia tăng gánh nặng tài chính của "Kền kền trắng". Vì vậy, mức giá mà Arsenal đưa ra có thể vượt quá phần ngân sách chuyển nhượng còn lại của Real Madrid.
Chelsea đã mở các cuộc đàm phán với người đại diện của thủ môn Mike Maignan. Đội bóng thành London đang đánh giá tính khả thi của thương vụ này trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.
Tính đến thời điểm hiện tại, Chelsea vẫn chưa gửi bất kỳ lời đề nghị chính thức nào tới AC Milan. Tân HLV Xabi Alonso được cho là rất ngưỡng mộ Maignan, và điều đó có thể trở thành một trở ngại lớn đối với bất kỳ nỗ lực nào của “The Blues” trong thời gian tới.
Theo tờ The Sun, Dortmund đã hét giá 100 triệu bảng cho tiền vệ Felix Nmecha. Mức định giá này gần như sẽ khiến MU chùn bước trong việc theo đuổi tuyển thủ Đức.
Nmecha mới ký hợp đồng mới với Dortmund ở mùa giải trước và còn ràng buộc với đội bóng Bundesliga đến năm 2030. Vì vậy, đội chủ sân Signal Iduna Park khá thoải mái trước sự quan tâm dành cho tiền vệ người Đức và không lo ngại về khả năng phải chia tay anh trong tương lai gần.
Theo tiết lộ từ Fabrizio Romano, thương vụ Julian Alvarez có thể chỉ là một “đòn nghi binh” của Real Madrid. Mục tiêu thực sự mà Chủ tịch Florentino...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-21/06/2026 23:33 PM (GMT+7)