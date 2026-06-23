Trực tiếp chuyển nhượng 23/6: Tottenham ra giá 70 triệu euro cho Mateus Fernandes

Al Ahli hỏi mua Thiago Almada

Truyền thông Argentina cho biết có khả năng Thiago Almada sẽ rời Atletico Madrid chỉ sau 1 mùa giải, do anh vừa không nắm được suất đá chính và vừa được một CLB Saudi Arabia ra giá hỏi mua. CLB đó được đồn là Al Ahli và họ đã đề nghị con số 30 triệu euro cho tuyển thủ người Argentina.