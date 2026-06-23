Trực tiếp chuyển nhượng 23/6: Tottenham ra giá 70 triệu euro cho Mateus Fernandes
Tổng hợp các tin tức chuyển nhượng đáng chú ý của thị trường hè 2026.
Theo nhà báo Nicolo Schira, Tottenham đã đưa ra mức giá vào khoảng 70 triệu euro có kèm phụ phí để hỏi mua Mateus Fernandes từ West Ham. Dù vậy West Ham dự kiến sẽ từ chối mức giá này do không bằng con số họ yêu cầu, chưa kể Fernandes đang thu hút rất nhiều CLB quan tâm.
Theo tờ Record (BĐN), HLV Ruben Amorim đã liên hệ với Sporting để hỏi mua tiền vệ tấn công Pedro Goncalves về AC Milan. Sporting hiện đang đặt mức giá bán cho Goncalves ở mốc 30 triệu euro và Goncalves cũng tỏ ra cởi mở với khả năng sang Italia. Goncalves ngoi lên trở thành ngôi sao lớn ở Sporting dưới thời Amorim nhưng đã mất phong độ trong khoảng 2 mùa qua.
Báo chí Italia cho biết mặc dù Alexander Sorloth đã có thỏa thuận miệng về hợp đồng với Juventus, mới đây Napoli đã nhảy vào cuộc đua và muốn có trung phong người Na Uy dựa theo yêu cầu của tân HLV Max Allegri.
Tờ Kicker cho biết Konrad Laimer sắp đạt thỏa thuận gia hạn với Bayern Munich với thời hạn dự kiến thêm 4 năm nữa. Laimer chỉ còn 1 năm hợp đồng nữa với Bayern nhưng vẫn có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết và vẫn được HLV Vincent Kompany trọng dụng.
Truyền thông Argentina cho biết có khả năng Thiago Almada sẽ rời Atletico Madrid chỉ sau 1 mùa giải, do anh vừa không nắm được suất đá chính và vừa được một CLB Saudi Arabia ra giá hỏi mua. CLB đó được đồn là Al Ahli và họ đã đề nghị con số 30 triệu euro cho tuyển thủ người Argentina.
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 22/6.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-22/06/2026 23:19 PM (GMT+7)