Tottenham chiêu mộ Tonali giá 100 triệu bảng phá kỷ lục, khuấy đảo phiên chợ hè

Tottenham đạt thỏa thuận chiêu mộ Tonali

Theo thỏa thuận, Tottenham sẽ trả trước cho Newcastle 92,5 triệu bảng, kèm theo 7,5 triệu bảng phụ phí có thể đạt được, để sở hữu tiền vệ người Italia. Theo Sky Sports (Anh), Tonali sẽ nhận mức lương hơn 275.000 bảng/tuần tại Tottenham. Cầu thủ 26 tuổi cũng rất mong muốn được làm việc cùng HLV đồng hương Roberto De Zerbi, bất chấp sự quan tâm từ nhiều đội bóng khác, trong đó có Man City.

Tottenham đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Tonali của Newcastle

Đây là ngày thứ hai liên tiếp Tottenham phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của chính mình, sau khi đạt thỏa thuận trị giá 85 triệu bảng với West Ham để chiêu mộ tiền vệ Mateus Fernandes. Nếu cả hai thương vụ hoàn tất, tổng số tiền Tottenham chi ra trên thị trường chuyển nhượng sẽ vượt mốc 200 triệu bảng.

Trước đó, “Gà trống” đã bỏ ra 52 triệu bảng để đưa hậu vệ Jan Paul Van Hecke từ Brighton về sân Tottenham, đồng thời chiêu mộ Andy Robertson, Marcos Senesi và Martin Dubravka theo dạng chuyển nhượng tự do.

Động thái này cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong chiến lược chuyển nhượng của Tottenham sau hai mùa giải liên tiếp chỉ cán đích ở vị trí thứ 17 tại Ngoại hạng Anh và chỉ chính thức trụ hạng ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải trước.

Thương vụ Tonali mang ý nghĩa gì với Newcastle?

Newcastle chiêu mộ Tonali từ AC Milan vào mùa hè năm 2023 với mức phí 55 triệu bảng. Giờ đây, nếu hoàn tất thương vụ bán anh cho Tottenham, “Chích chòe” sẽ thu về khoản lợi nhuận khoảng 45 triệu bảng.

Theo Sky Sports, Newcastle tin rằng họ đã đạt được mức giá rất tốt cho Tonali và gần như chắc chắn sẽ thu đủ 100 triệu bảng, bao gồm cả các khoản phụ phí. Ban lãnh đạo “Chích chòe” cho rằng nguồn tài chính từ thương vụ này sẽ giúp họ tăng cường lực lượng ở nhiều vị trí khác nhau bằng những cầu thủ giàu tiềm năng, thay vì chỉ tập trung vào một bản hợp đồng lớn.

Nếu hoàn tất, đây sẽ là vụ bán cầu thủ có giá trị cao thứ hai trong lịch sử Newcastle, chỉ xếp sau thương vụ Alexander Isak gia nhập Liverpool với mức phí 125 triệu bảng. Tác động từ khả năng chia tay Tonali đã bắt đầu được thể hiện trên thị trường chuyển nhượng. Newcastle đã đạt thỏa thuận về mức phí với Hoffenheim để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Bazoumana Toure.

Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh hiện đang trong quá trình đàm phán nâng cao với đội bóng Đức về tuyển thủ Bờ Biển Ngà, dù các điều khoản cuối cùng vẫn chưa được hoàn tất. Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, Toure sẽ là tân binh đầu tiên trong số nhiều bản hợp đồng mùa hè mà Newcastle dự kiến sẽ mang về.

Trong khi đó, theo các nguồn tin từ cả hai CLB, Newcastle chưa gửi lời đề nghị chiêu mộ tiền vệ Archie Gray của Tottenham.

Các thương vụ chuyển nhượng của Tottenham tính đến thời điểm hiện tại Andy Robertson - từ Liverpool, chuyển nhượng tự do Marcos Senesi - từ Bournemouth, chuyển nhượng tự do Martin Dubravka - từ Burnley, chuyển nhượng tự do Jan Paul Van Hecke - từ Brighton, 52 triệu bảng Mateus Fernandes - từ West Ham, 85 triệu bảng* Sandro Tonali - từ Newcastle, 100 triệu bảng* * Hai thương vụ Fernandes và Tonali đã được các CLB đạt thỏa thuận, nhưng vẫn chờ hoàn tất các thủ tục để chính thức ký kết.