Không chỉ gây ấn tượng với những bước chạy bền bỉ trên đường đua địa hình, người đẹp Thái Lan Aom Sunisa Lamudthong còn sở hữu gu thời trang đầy cá tính. Trong hình ảnh mới trên bãi biển, cô gây chú ý với bộ bikini phối hai lớp đỏ, kem độc đáo, tạo cảm giác như mặc hai bộ bikini chồng lên nhau.

Aom Sunisa nổi bật với thiết kế bikini hai lớp đỏ, kem tạo hiệu ứng thị giác lạ mắt

Bikini hai lớp độc lạ, khoe vẻ đẹp khỏe khoắn

Aom Sunisa Lamudthong là gương mặt quen thuộc của cộng đồng chạy địa hình Thái Lan, từng gây chú ý nhờ phong cách thời trang thể thao quyến rũ.

Trong bức ảnh chụp bên bờ biển lúc hoàng hôn, người đẹp xuất hiện với bộ bikini đỏ sọc trắng phối cùng lớp bikini màu kem bên trong.

Thiết kế chồng lớp tạo hiệu ứng thị giác khá thú vị, khiến trang phục trông như hai bộ bikini riêng biệt. Sự tương phản giữa hai gam màu giúp tổng thể nổi bật nhưng vẫn hài hòa.

Aom kết hợp trang phục với mũ lưỡi trai, kính thể thao và đồng hồ thông minh, mang đến phong cách vừa gợi cảm vừa năng động.

Nụ cười rạng rỡ, vóc dáng săn chắc cùng khung cảnh biển lúc chiều tà càng làm tăng sức hút cho bức ảnh.

Đây cũng là phong cách quen thuộc của Aom, không ngại thử nghiệm những thiết kế táo bạo, đồng thời giữ được hình ảnh một người phụ nữ yêu vận động.

Đằng sau vẻ ngoài quyến rũ là chân chạy địa hình đáng nể

Aom không chỉ được biết đến nhờ những bức ảnh thời trang. Tại giải Tulay Trail 2026, người đẹp Thái Lan chinh phục cung đường địa hình dài 25km, với tổng độ cao tích lũy khoảng 2.300m.

Đây là thử thách đòi hỏi sức bền, khả năng leo dốc và sự tập trung cao độ, khác xa những cuộc chạy bộ thông thường.

Theo thông tin từng được đăng tải, Aom gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, thậm chí bị bầm tím chân trong quá trình thi đấu.

Dù vậy, cô vẫn hoàn thành cuộc đua sau 7 giờ 10 phút 07 giây, xếp thứ 5 trong tổng số 72 VĐV nữ.

Thành tích ấy cho thấy đằng sau hình ảnh một người đẹp yêu thích thời trang là tinh thần thi đấu kiên trì và nền tảng thể lực đáng nể.

Sức hút riêng của người đẹp mê chạy bộ

Trong cộng đồng chạy bộ Thái Lan, thời trang ngày càng trở thành một phần của văn hóa thể thao, đặc biệt tại các sự kiện chạy bãi biển kết hợp lễ hội.

Giải Pattaya International Bikini Beach Race 2026 diễn ra ngày 31/10 là ví dụ tiêu biểu, với cự ly 5km và không khí sôi động của Halloween.

Bức ảnh bikini hai lớp của Aom được chụp trong thời gian diễn ra giải đã trở thành chủ đề hấp dẫn, được người hâm mộ chạy bộ bàn tán rôm rả suốt những ngày qua.

Từ những cung đường băng rừng vượt suối đến khoảnh khắc thư giãn bên bãi biển, Aom Sunisa cho thấy hai nét tính cách thú vị, mạnh mẽ khi thi đấu và tự tin thể hiện phong cách thời trang ngoài đời. Chính sự kết hợp ấy tạo nên sức hấp dẫn riêng của người đẹp Thái Lan.

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