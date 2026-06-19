Siêu dự bị Thụy Sĩ gây sốt World Cup: Sút là thành bàn, PSG & Arsenal săn đón

Thụy Sĩ đang bế tắc trước Bosnia ở phút 72, thời điểm HLV Murat Yakin của Thụy Sĩ quyết định thay 3 cầu thủ mới vào sân. Một trong số đó là Johan Manzambi, người chỉ 2 phút sau đó đã nhanh chân bắt vô-lê mở tỷ số cho đội nhà, mở đầu cho một "cơn mưa" bàn thắng cuối trận.

Manzambi vào sân phút 72, ghi bàn mở tỷ số cho Thụy Sĩ phút 74, lập cú đúp phút 90, và mỗi bàn chỉ tốn 1 chạm dứt điểm

Manzambi kết thúc trận đấu với cú đúp và cả 2 bàn đều cho thấy sự nhạy bén của cầu thủ 20 tuổi. Ở bàn đầu tiên, anh lao vào điểm rơi của bóng sau khi cầu thủ Bosnia đã phá ra một quả tạt trong vòng cấm Bosnia, và các hậu vệ đối phương đã không kịp trở tay trước cú vô-lê chân phải rất căng của Manzambi.

Sang bàn thứ 2, Ruben Vargas xuống biên trái để căng vào và Manzambi đã tính đúng nhịp để băng cắt và đệm cận thành. Cả 2 bàn thắng đều chỉ mất 1 chạm, không khác gì một tiền đạo cắm hoạt động vòng cấm.

Nhưng Johan Manzambi đá tiền vệ trung tâm chứ không phải đá trên hàng công. Anh ở Freiburg luôn chơi như một cầu thủ đá bao sân, có tốc độ rất nhanh để theo các tình huống chuyển trạng thái và sự nhanh nhẹn đó cũng được sử dụng để chớp thời cơ ghi bàn.

Manzambi nhận giải Cầu thủ hay nhất trận Thụy Sĩ - Bosnia

Mùa giải qua, Manzambi đặc biệt bùng nổ ở Europa League và đoạt giải Cầu thủ trẻ hay nhất trong hành trình đưa Freiburg tới ngôi Á quân. Tiêu điểm của hành trình đó là trận thắng Braga trên sân nhà, Manzambi đưa Freiburg vượt lên với tổng tỷ số 3-2 sau một cú đặt lòng tầm xa vào góc cao rất đẹp mắt.

Khả năng tỏa sáng của Manzambi trong các trận đấu lớn là không thể xem thường, mùa qua Bayern Munich thắng Freiburg cả 2 lượt tại Bundesliga nhưng cả 2 trận Manzambi đều chọc thủng lưới Bayern. Lượt đi là một cú đánh đầu từ quả phạt góc, lượt về là một cú sút xa thấn sầu khác làm Manuel Neuer bất lực. Sút xa, đệm cận thành, đánh đầu, Manzambi ghi bàn kiểu nào cũng được.

Manzambi cùng Freiburg chỉ về Á quân Europa League nhưng cá nhân anh đoạt giải Cầu thủ trẻ hay nhất

Đáng nói là việc Manzambi tỏa sáng từ ghế dự bị không phải chuyện hiếm ở ĐT Thụy Sĩ. Họ đã thắng Thụy Điển trong cả 2 trận gặp ở vòng loại World Cup, và Manzambi cả 2 trận đều ghi bàn chỉ 5-6 phút sau khi được thay vào.

Manzambi được định giá 50 triệu euro bởi Transfermarkt nhưng Freiburg sẽ không bán với cái giá đó. Họ biết sự quan tâm dành cho cầu thủ này lớn thế nào: Đầu mùa là Bayer Leverkusen và Napoli, giữa mùa có thêm PSG, và cách đây 2 tháng Arsenal được đồn cũng tham gia cuộc đua. Thậm chí Man Utd cũng được đồn là một trong những đội để mắt tới Manzambi dù chưa có động thái tiếp cận. Freiburg sẽ không vội, họ có thể bán Manzami với giá rất đắt vì anh còn hợp đồng tới năm 2030.