8 đại sứ, người đẹp Hoa hậu Việt Nam trên sân golf
TPO - Các người đẹp Thảo Nguyên, Lưu Phương Anh, Thúy Dung, Hạ Nghi, Ngọc Huyền, Gouband Lisa, Nguyễn Thị Hoa và Mai Thị Yến Nhi góp mặt trong vai trò đại sứ tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast, mang đến nét trẻ trung bên cạnh những màn tranh tài hấp dẫn.
Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast không chỉ thu hút sự chú ý bởi cuộc đua của các golfer mà còn có sự đồng hành của dàn người đẹp.
Nguyễn Thị Hoa, Thảo Nguyên và Hạ Nghi cùng lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày hội golf.
Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast diễn ra tại Vinpearl Golf Léman, trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.
Sau 5 ngày tranh tài, đoàn Hà Nội giành trọn bộ 4 HCV ở các nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Ở nội dung cá nhân, Nguyễn Tuấn Anh và Lê Chúc An lần lượt giành chức vô địch nam, nữ. Trong ngày thi đấu cuối cùng 28/11, hai đội nam và nữ Hà Nội tiếp tục vượt qua TPHCM ở chung kết, khép lại giải đấu với thành tích toàn thắng ở cả bốn nội dung.
Viet Panthers mất ngôi đầu bảng xếp hạng giải pickleball đồng đội chuyên nghiệp châu Á (MLP Asia 2026) sau khi thua sát nút Hong Kong Cannons.
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