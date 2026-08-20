Trực tiếp chuyển nhượng 20/8: Barca nhắm Lautaro Martinez, Galatasaray nhòm ngó Rashford
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 20/8.
Galatasaray đang theo dõi sát sao tình hình của Marcus Rashford tại phiên chợ hè 2026. Họ thấy được tương lai của ngôi sao sinh năm 1997 ở sân Old Trafford vẫn chưa rõ ràng. Do vậy, Galatasaray chỉ kỳ vọng chiêu mộ Rashford thành công trong giai đoạn cuối của kỳ chuyển nhượng hè 2026.
Nhà báo Gerard Romero tiết lộ Barcelona đã chọn Lautaro Martinez trở thành mục tiêu chiêu mộ số một trong phần còn lại của phiên chợ hè 2026, khi Barcelona đang thiếu tiền đạo cắm. Đội chủ sân Camp Nou làm mọi cách để có được sự phục vụ của ngôi sao người Argentina. Về phía Lautaro Martinez, anh cũng tỏ ra hứng thủ với việc tới Barcelona chơi bóng.
Tờ Football Insider cho hay Man City theo đuổi Adam Wharton khi họ chuẩn bị cho cuộc sống không có Rodri. Nửa xanh thành Manchester đã theo dõi tiền vệ Crystal Palace này từ năm 2024 và coi anh là ứng cử viên hàng đầu để thay thế Rodri. Nhưng Crystal Palace không muốn bán Wharton, do đó họ quyết định đòi hỏi trên 100 triệu bảng trong thương vụ này.
Tờ Gazzetta dello Sport tiết lộ Chelsea đã được trao cơ hội ký hợp đồng với Rafael Leao từ AC Milan. Người đại diện của cầu thủ này đã có trao đổi với Chelsea. Họ coi "The Blues" là bến đỗ tiềm năng cho Leao sau khi đàm phán với AS Roma đổ bể.
Man Utd đang tiến gần thỏa thuận chiêu mộ Carlos Baleba từ Brighton với mức phí thấp hơn rất nhiều so với con số hơn 100 triệu bảng mà đối thủ từng...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-20/08/2026 00:55 AM (GMT+7)