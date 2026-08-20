Trực tiếp chuyển nhượng 20/8: Barca nhắm Lautaro Martinez, Galatasaray nhòm ngó Rashford

Crystal Palace hét giá Wharton

Tờ Football Insider cho hay Man City theo đuổi Adam Wharton khi họ chuẩn bị cho cuộc sống không có Rodri. Nửa xanh thành Manchester đã theo dõi tiền vệ Crystal Palace này từ năm 2024 và coi anh là ứng cử viên hàng đầu để thay thế Rodri. Nhưng Crystal Palace không muốn bán Wharton, do đó họ quyết định đòi hỏi trên 100 triệu bảng trong thương vụ này.