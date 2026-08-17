Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFF Cup 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Deportivo de A Coruña vs Elche
Logo Deportivo de A Coruña - DEP Deportivo de A Coruña
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Thái Lan vs Singapore
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Logo Singapore - SGP Singapore
-
Việt Nam vs Malaysia
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Atlético de Madrid vs Málaga
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Málaga - MAL Málaga
-
Arsenal vs Coventry City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Hull City vs Manchester United
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Everton vs Crystal Palace
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester City vs Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Celta de Vigo vs Osasuna
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Crystal Palace vs Manchester City
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Liverpool vs Nottingham Forest
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-

Trực tiếp chuyển nhượng 17/8: MU - Arsenal tranh giành sao 43 triệu bảng

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè Real Madrid Barcelona

Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 17/8.

Diễn biến
MU - Arsenal tranh giành sao 43 triệu bảng

Tờ The Sun (Anh) đưa tin MU và Arsenal được thông báo rằng họ sẽ phải chi ít nhất 43 triệu bảng nếu muốn đưa Jack Hinshelwood rời Brighton.

Cầu thủ 21 tuổi đã nổi lên như một phương án dành cho MU khi HLV Michael Carrick muốn bổ sung thêm một tiền vệ, trong khi sự đa năng của Hinshelwood có thể khiến anh đặc biệt hấp dẫn.

Hinshelwood có thể thi đấu ở hàng tiền vệ, hậu vệ phải và trên hàng công, qua đó có thể mang đến cho Carrick nhiều lựa chọn.

Tuy nhiên, Brighton không chịu áp lực phải bán Hinshelwood và muốn thu về tối thiểu 43 triệu bảng cho sản phẩm trưởng thành từ học viện của CLB.

Trực tiếp chuyển nhượng 17/8: MU - Arsenal tranh giành sao 43 triệu bảng - 1

Curtis Jones đếm ngày rời Liverpool?

Curtis Jones không được điền tên vào đội hình thi đấu của Liverpool trong trận giao hữu với Como, giữa lúc xuất hiện tin đồn về khả năng anh chuyển đến Inter Milan.

Tiền vệ người Anh đang gặp vấn đề với chấn thương hông, nhưng vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đội bóng Serie A.

Trước đó, Jones cũng không góp mặt trong trận Liverpool thua Monaco 2-3 hôm 9/8.

Barcelona chốt xong Rodri

Nhà báo Fabrizio Romano xác nhận trên trang cá nhân rằng Barcelona và Man City đã đạt thỏa thuận để Rodri gia nhập đội bóng xứ Catalunya. CLB nước Anh đã bật đèn xanh cho lời đề nghị mới nhất từ Barcelona, với tổng giá trị được cho là khoảng 80 triệu euro, bao gồm phí cố định và các khoản phụ phí.

Cancelo sắp ký với Barcelona

Theo tờ Marca (Tây Ban Nha), Joao Cancelo sẽ hoàn tất việc gia nhập Barcelona theo bản hợp đồng lâu dài trong những giờ tới. Sau nhiều ngày đàm phán, tuyển thủ Bồ Đào Nha đã chấm dứt hợp đồng với Al Hilal và trở thành cầu thủ tự do. Cancelo phải từ bỏ một phần lớn giá trị hợp đồng để có thể ra đi, nhưng cuối cùng anh đã đạt được thỏa thuận với CLB Saudi Arabia.

Ban đầu, có thông tin cho rằng Barcelona sẽ đàm phán với Al Hilal về một thương vụ chuyển nhượng. Mức phí được cho là khoảng 10 triệu euro. Tuy nhiên, phương án này hoàn toàn bị loại bỏ và Al Hilal lựa chọn chấm dứt hợp đồng của Cancelo.

Newcastle sắp chiêu mộ Dedic

Theo tờ The Sun (Anh), Newcastle đang tiến gần đến thỏa thuận trị giá 29,5 triệu bảng để chiêu mộ hậu vệ phải Amar Dedic của Benfica.

Tuyển thủ Bosnia và Herzegovina dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra y tế trong hôm nay (17/8). Newcastle xem Dedic là phương án thay thế Kieran Trippier.

Dedic cũng từng làm việc với tân HLV Newcastle, Matthias Jaissle, tại Salzburg.

Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch AFF Cup 2026?

 BÌNH CHỌN    Xem kết quả

Trực tiếp chuyển nhượng 16/8: MU "quay xe" với Zirkzee, Aston Villa đạt thỏa thuận chiêu mộ Suzuki
Trực tiếp chuyển nhượng 16/8: MU "quay xe" với Zirkzee, Aston Villa đạt thỏa thuận chiêu mộ Suzuki

Những diễn biến mới nhất của thị trường chuyển nhượng hè 2026 của bóng đá châu Âu.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/08/2026 02:40 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Chuyển nhượng mùa hè Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN