Trực tiếp chuyển nhượng 17/8: MU - Arsenal tranh giành sao 43 triệu bảng

MU - Arsenal tranh giành sao 43 triệu bảng

Tờ The Sun (Anh) đưa tin MU và Arsenal được thông báo rằng họ sẽ phải chi ít nhất 43 triệu bảng nếu muốn đưa Jack Hinshelwood rời Brighton.

Cầu thủ 21 tuổi đã nổi lên như một phương án dành cho MU khi HLV Michael Carrick muốn bổ sung thêm một tiền vệ, trong khi sự đa năng của Hinshelwood có thể khiến anh đặc biệt hấp dẫn.

Hinshelwood có thể thi đấu ở hàng tiền vệ, hậu vệ phải và trên hàng công, qua đó có thể mang đến cho Carrick nhiều lựa chọn.

Tuy nhiên, Brighton không chịu áp lực phải bán Hinshelwood và muốn thu về tối thiểu 43 triệu bảng cho sản phẩm trưởng thành từ học viện của CLB.