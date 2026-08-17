Trực tiếp chuyển nhượng 17/8: MU - Arsenal tranh giành sao 43 triệu bảng
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 17/8.
Tờ The Sun (Anh) đưa tin MU và Arsenal được thông báo rằng họ sẽ phải chi ít nhất 43 triệu bảng nếu muốn đưa Jack Hinshelwood rời Brighton.
Cầu thủ 21 tuổi đã nổi lên như một phương án dành cho MU khi HLV Michael Carrick muốn bổ sung thêm một tiền vệ, trong khi sự đa năng của Hinshelwood có thể khiến anh đặc biệt hấp dẫn.
Hinshelwood có thể thi đấu ở hàng tiền vệ, hậu vệ phải và trên hàng công, qua đó có thể mang đến cho Carrick nhiều lựa chọn.
Tuy nhiên, Brighton không chịu áp lực phải bán Hinshelwood và muốn thu về tối thiểu 43 triệu bảng cho sản phẩm trưởng thành từ học viện của CLB.
Curtis Jones không được điền tên vào đội hình thi đấu của Liverpool trong trận giao hữu với Como, giữa lúc xuất hiện tin đồn về khả năng anh chuyển đến Inter Milan.
Tiền vệ người Anh đang gặp vấn đề với chấn thương hông, nhưng vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đội bóng Serie A.
Trước đó, Jones cũng không góp mặt trong trận Liverpool thua Monaco 2-3 hôm 9/8.
Nhà báo Fabrizio Romano xác nhận trên trang cá nhân rằng Barcelona và Man City đã đạt thỏa thuận để Rodri gia nhập đội bóng xứ Catalunya. CLB nước Anh đã bật đèn xanh cho lời đề nghị mới nhất từ Barcelona, với tổng giá trị được cho là khoảng 80 triệu euro, bao gồm phí cố định và các khoản phụ phí.
Theo tờ Marca (Tây Ban Nha), Joao Cancelo sẽ hoàn tất việc gia nhập Barcelona theo bản hợp đồng lâu dài trong những giờ tới. Sau nhiều ngày đàm phán, tuyển thủ Bồ Đào Nha đã chấm dứt hợp đồng với Al Hilal và trở thành cầu thủ tự do. Cancelo phải từ bỏ một phần lớn giá trị hợp đồng để có thể ra đi, nhưng cuối cùng anh đã đạt được thỏa thuận với CLB Saudi Arabia.
Ban đầu, có thông tin cho rằng Barcelona sẽ đàm phán với Al Hilal về một thương vụ chuyển nhượng. Mức phí được cho là khoảng 10 triệu euro. Tuy nhiên, phương án này hoàn toàn bị loại bỏ và Al Hilal lựa chọn chấm dứt hợp đồng của Cancelo.
Theo tờ The Sun (Anh), Newcastle đang tiến gần đến thỏa thuận trị giá 29,5 triệu bảng để chiêu mộ hậu vệ phải Amar Dedic của Benfica.
Tuyển thủ Bosnia và Herzegovina dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra y tế trong hôm nay (17/8). Newcastle xem Dedic là phương án thay thế Kieran Trippier.
Dedic cũng từng làm việc với tân HLV Newcastle, Matthias Jaissle, tại Salzburg.
Những diễn biến mới nhất của thị trường chuyển nhượng hè 2026 của bóng đá châu Âu.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/08/2026 02:40 AM (GMT+7)