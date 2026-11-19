19h30, 19/11 | Công An Hà Nội 0 - 0 Johor Darul Ta'zim (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Công An Hà Nội vs Johor Darul Ta'zim Johor Darul Ta'zim Điểm Nguyễn Filip Adou Minh Việt Anh Putros Văn Hậu Văn Đô Stefan Mauk Sabater Leo Artu Alan Đình Bắc Điểm Syihan Hazmi Carlos Akapo Cristian Glauder Kevin Medina Óscar Arribas Dejan Petrović Nacho Méndez Jonathan Silva Arif Aiman Marcos Guilherme Shahab Zahedi Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Công An Hà Nội Công An Hà Nội Johor Darul Ta'zim Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nguyễn Filip, Adou Minh, Việt Anh, Putros, Văn Hậu, Văn Đô, Stefan Mauk, Sabater, Leo Artu, Alan, Đình Bắc Syihan Hazmi, Carlos Akapo, Cristian Glauder, Kevin Medina, Óscar Arribas, Dejan Petrović, Nacho Méndez, Jonathan Silva, Arif Aiman, Marcos Guilherme, Shahab Zahedi

CAHN quyết tâm chiếm ngôi đầu bảng

CAHN quyết tâm chiếm ngôi đầu bảng

Cả CAHN và Johor DT đều có 3 điểm sau lượt trận mở màn. Trong khi đại diện Việt Nam thắng Lion City Sailors 1-0, Johor DT gây ấn tượng mạnh với chiến thắng 6-0 trước PKR Svay Rieng. Nhờ hiệu số vượt trội, đội bóng Malaysia đang tạm dẫn đầu bảng B. Vì vậy, cuộc đối đầu lúc 19h30 ngày 19/11 mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vị trí số một.

HLV Mano Polking đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để tạo lợi thế cho CAHN trước những lượt trận tiếp theo. Dù vậy, lịch thi đấu dày đặc trên nhiều mặt trận gồm V-League, Shopee Cup và AFC Champions League Elite đang tạo ra không ít áp lực về thể lực cũng như khả năng xoay tua đội hình. Nhà cầm quân người Đức cần tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo các trụ cột duy trì phong độ tốt nhất.

Arif Aiman là mối đe dọa lớn của Johor DT

Johor DT sở hữu hàng công chất lượng với những cái tên đáng chú ý như Arif Aiman và Marcos Guilherme. Khả năng di chuyển linh hoạt, phối hợp đa dạng cùng sự hỗ trợ của tuyến giữa gồm Nacho Méndez và Dejan Petrovic giúp đội bóng Malaysia có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương. Chiến thắng 6-0 ở trận ra quân cũng cho thấy sức mạnh đáng gờm của đại diện Malaysia.

Tuy nhiên, Johor DT không phải đối thủ bất khả chiến bại. Thất bại 0-2 trước Jeonbuk Hyundai Motors tại AFC Champions League Elite hôm 3/11 cho thấy họ vẫn gặp khó trước những đội bóng pressing quyết liệt và tổ chức phòng ngự kỷ luật. Đây có thể là cơ sở để CAHN xây dựng phương án đối phó, khai thác khoảng trống và hướng tới chiến thắng quan trọng trên sân nhà.

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