Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Johor DT: Quyết chiến vì ngôi đầu bảng (Cúp C1 Đông Nam Á)
(19h30, 19/11, vòng bảng) CAHN quyết tâm đánh bại Johor DT trên sân nhà để vươn lên dẫn đầu bảng B Cúp C1 Đông Nam Á. Tuy nhiên, sức mạnh tấn công của đại diện Malaysia sẽ là thử thách lớn với thầy trò HLV Mano Polking.
19h30, 19/11 |
Điểm
Nguyễn Filip
Adou Minh
Việt Anh
Putros
Văn Hậu
Văn Đô
Stefan Mauk
Sabater
Leo Artu
Alan
Đình Bắc
Điểm
Syihan Hazmi
Carlos Akapo
Cristian Glauder
Kevin Medina
Óscar Arribas
Dejan Petrović
Nacho Méndez
Jonathan Silva
Arif Aiman
Marcos Guilherme
Shahab Zahedi
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
CAHN quyết tâm chiếm ngôi đầu bảng
CAHN quyết tâm chiếm ngôi đầu bảng
Cả CAHN và Johor DT đều có 3 điểm sau lượt trận mở màn. Trong khi đại diện Việt Nam thắng Lion City Sailors 1-0, Johor DT gây ấn tượng mạnh với chiến thắng 6-0 trước PKR Svay Rieng. Nhờ hiệu số vượt trội, đội bóng Malaysia đang tạm dẫn đầu bảng B. Vì vậy, cuộc đối đầu lúc 19h30 ngày 19/11 mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vị trí số một.
HLV Mano Polking đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để tạo lợi thế cho CAHN trước những lượt trận tiếp theo. Dù vậy, lịch thi đấu dày đặc trên nhiều mặt trận gồm V-League, Shopee Cup và AFC Champions League Elite đang tạo ra không ít áp lực về thể lực cũng như khả năng xoay tua đội hình. Nhà cầm quân người Đức cần tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo các trụ cột duy trì phong độ tốt nhất.
Arif Aiman là mối đe dọa lớn của Johor DT
Johor DT sở hữu hàng công chất lượng với những cái tên đáng chú ý như Arif Aiman và Marcos Guilherme. Khả năng di chuyển linh hoạt, phối hợp đa dạng cùng sự hỗ trợ của tuyến giữa gồm Nacho Méndez và Dejan Petrovic giúp đội bóng Malaysia có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương. Chiến thắng 6-0 ở trận ra quân cũng cho thấy sức mạnh đáng gờm của đại diện Malaysia.
Tuy nhiên, Johor DT không phải đối thủ bất khả chiến bại. Thất bại 0-2 trước Jeonbuk Hyundai Motors tại AFC Champions League Elite hôm 3/11 cho thấy họ vẫn gặp khó trước những đội bóng pressing quyết liệt và tổ chức phòng ngự kỷ luật. Đây có thể là cơ sở để CAHN xây dựng phương án đối phó, khai thác khoảng trống và hướng tới chiến thắng quan trọng trên sân nhà.
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Trên sân nhà Hàng Đẫy, CAHN quyết đánh bại Johor Darul Ta'zim (Malaysia), lượt trận thứ 2 vòng bảng Cúp CLB Đông Nam Á 22026/27, lúc 19h15 ngày 19/11.