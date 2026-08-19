Trực tiếp chuyển nhượng 19/8: MU phải chi 70 triệu bảng mua Ndiaye, Arsenal thanh lý 4 sao

MU phải chi 70 triệu bảng mua Ndiaye

Theo The Times, MU sẽ phải chi ít nhất 70 triệu bảng để chiêu mộ Iliman Ndiaye từ Everton trước thời hạn chuyển nhượng vào tháng tới.

HLV David Moyes không muốn để cầu thủ 26 tuổi ra đi, cho thấy tầm quan trọng của Ndiaye đối với đội bóng vùng Merseyside. Tuy nhiên, quyết định này có thể không còn nằm trong tay chiến lược gia người Scotland nếu MU hoặc một đội bóng khác đưa ra đề nghị phù hợp.

Tuyển thủ Senegal đang được đồn đoán nhiều về khả năng rời Everton trong mùa hè này khi bước vào năm cuối hợp đồng.