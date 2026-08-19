Trực tiếp chuyển nhượng 19/8: MU phải chi 70 triệu bảng mua Ndiaye, Arsenal thanh lý 4 sao
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 19/8.
Theo The Times, MU sẽ phải chi ít nhất 70 triệu bảng để chiêu mộ Iliman Ndiaye từ Everton trước thời hạn chuyển nhượng vào tháng tới.
HLV David Moyes không muốn để cầu thủ 26 tuổi ra đi, cho thấy tầm quan trọng của Ndiaye đối với đội bóng vùng Merseyside. Tuy nhiên, quyết định này có thể không còn nằm trong tay chiến lược gia người Scotland nếu MU hoặc một đội bóng khác đưa ra đề nghị phù hợp.
Tuyển thủ Senegal đang được đồn đoán nhiều về khả năng rời Everton trong mùa hè này khi bước vào năm cuối hợp đồng.
Theo Sky Sports, Bruno Fernandes không phải cầu thủ để MU bán trong mùa hè này. Thông tin trên được đưa ra bất chấp sự quan tâm mạnh mẽ từ Galatasaray dành cho tiền vệ 31 tuổi, người đang bước vào 12 tháng cuối hợp đồng tại Old Trafford, dù MU có quyền gia hạn thêm một năm.
Điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 57 triệu bảng của Fernandes dành cho các CLB nước ngoài hiện đã hết hiệu lực. Điều đó đồng nghĩa MU đang nắm toàn bộ quyền quyết định trong việc đàm phán về tiền vệ người Bồ Đào Nha, dù nếu những thông tin hiện tại là chính xác, "Quỷ đỏ" không có ý định sử dụng lợi thế này để bán anh.
Tờ Goal đưa tin, Arsenal đang tìm cách thanh lý 4 cầu thủ gồm Gabriel Jesus, Ethan Nwaneri, Fabio Vieira và Reiss Nelson. Theo The Athletic, Hamburg và West Ham lần lượt quan tâm tới việc chiêu mộ Vieira và Nelson sau khi hai cầu thủ này trải qua mùa giải trước theo dạng cho mượn. Trong khi đó, Napoli muốn có Jesus, người chỉ còn 12 tháng hợp đồng với Arsenal. “Pháo thủ” cũng có thể buộc phải để Nwaneri ra đi.
Rodri đã chính thức rời Man City để gia nhập Barcelona, khép lại 7 năm gắn bó với đội chủ sân Etihad cùng bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ.
Thương vụ có giá trị lên tới 75 triệu euro (64 triệu bảng), bao gồm các khoản phụ phí, và Rodri đã ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với đội bóng xứ Catalunya.
Anh rời Etihad sau khi có 298 lần ra sân cho Man City, ghi 28 bàn thắng.
Ollie Watkins đã đạt thỏa thuận về các điều khoản cá nhân với Al Hilal, mở đường cho khả năng chia tay Aston Villa. Theo TEAMtalk, đội bóng Saudi Arabia hiện đang chuẩn bị gửi đề nghị tới Aston Villa để chiêu mộ tiền đạo người Anh. Tuy nhiên, theo The Athletic, Aston Villa quyết tâm giữ Watkins ở lại Villa Park.
Theo Sky Sports, Real Sociedad đã đưa ra động thái tiếp cận tiền vệ phòng ngự Edson Alvarez của West Ham. Đội bóng La Liga đang tìm hiểu các điều kiện để thực hiện một thương vụ chiêu mộ tuyển thủ Mexico. Trong khi đó, sự quan tâm của Ajax dành cho Alvarez đã giảm nhiệt trong tháng này. Cầu thủ 28 tuổi hiện vẫn còn hai năm hợp đồng với West Ham.
Liverpool đang chuẩn bị gửi những lời đề nghị mới đầy hấp dẫn nhằm chiêu mộ bộ đôi tấn công Bradley Barcola và Ibrahim Mbaye trị giá 172 triệu bảng từ...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/08/2026 00:26 AM (GMT+7)