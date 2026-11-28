🔥 Á hậu Huyền Dior tập 9 buổi thể thao mỗi tuần, mơ vô địch giải lớn

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc và vóc dáng nóng bỏng trên sân pickleball, Huyền Dior còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi niềm đam mê thể thao cùng tinh thần tập luyện chăm chỉ.

Huyền Dior tập luyện cùng lúc 3 môn mỗi tuần

Chia sẻ về lịch trình hiện tại, người đẹp cho biết mỗi tuần vẫn duy trì đều đặn 3 buổi pickleball, 3 buổi gym và 3 buổi bơi lội. Huyền Dior hài hước tiết lộ cả ba môn thể thao đều đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, đến mức bỏ tập môn nào cũng cảm thấy khó chịu.

Bên cạnh việc rèn luyện sức khỏe và duy trì vóc dáng, Huyền Dior còn tích cực tham gia các giải pickleball quy mô nhỏ, những buổi thi đấu giao lưu để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ. Người đẹp đặt mục tiêu tiếp tục tập luyện chăm chỉ, hy vọng sớm được tận hưởng cảm giác đăng quang tại một giải pickleball lớn.

Người đẹp hướng đến danh hiệu pickleball

Huyền Dior (tên thật là Bùi Khánh Huyền) được cộng đồng mạng biết đến với hình ảnh một nữ gymer sở hữu vóc dáng săn chắc, phong cách thời trang quyến rũ và lối sống năng động. Việc lấn sân sang pickleball giúp người đẹp có thêm cơ hội thử thách bản thân cũng như mở rộng các mối quan hệ trong cộng đồng yêu thể thao.

Huyền Dior còn từng xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2025, đồng thời đoạt giải phụ "Người đẹp hình thể" trong đêm chung kết diễn ra tối 21/2/2025 tại Hưng Yên

✨ Lilly Luta khoe vóc dáng quyến rũ, tất bật chuẩn bị giải pickleball lớn

Một người đẹp khác cũng dành tình yêu đặc biệt cho pickleball là nữ diễn viên Lilly Luta. Sau hơn một năm gắn bó với bộ môn này, cô hiện duy trì lịch chơi giao lưu từ 2-3 buổi mỗi tuần hoặc tập luyện cùng nhóm bạn thân gần nhà.

Lilly Luta khoe dáng nóng bỏng trên sân pickleball

Mới đây, cô đã đăng tải một bộ ảnh khoe vóc dáng khỏe khoắn, nóng bỏng trên sân pickleball. Đáng chú ý, nữ diễn viên tiết lộ pickleball đã mang đến những thay đổi tích cực về cả thể chất lẫn tinh thần.

“Trước đây tôi khá gầy, bây giờ đã tăng được 3-4 kg, ăn ngon, ngủ ngon và giảm stress. Điều thú vị hơn là tôi ngày càng kết nối được nhiều bạn bè, anh chị em trong cộng đồng pickleball”, Lilly Luta chia sẻ.

Hiện tại, người đẹp đang tất bật chuẩn bị cho giải đấu pickleball lớn diễn ra vào ngày 29/11 tới tại TP.HCM. Thay vì chỉ tập trung vào vai trò VĐV, Lilly Luta dành nhiều tâm huyết cho công tác tổ chức với mong muốn mang đến những sân chơi ngày càng chuyên nghiệp và chất lượng.

Nữ diễn viên xinh đẹp gắn bó với các giải đấu pickleball trong cả vai trò VĐV lẫn ban tổ chức

Nữ diễn viên thừa nhận việc lấn sân sang công tác tổ chức giải đấu mang đến áp lực lớn hơn nhiều so với trực tiếp thi đấu. Từ tìm kiếm nhà tài trợ, đảm bảo số lượng VĐV đăng ký, chăm sóc các nghệ sĩ, KOL đến thực hiện đầy đủ quyền lợi của đối tác, mọi công việc đều đòi hỏi sự chỉn chu và tinh thần trách nhiệm cao.

“Khi Pickleball Icon ngày càng được biết đến và có uy tín hơn, áp lực cũng lớn hơn vì mọi người đặt nhiều kỳ vọng vào mình. Nhưng tôi nghĩ chính những áp lực đó giúp mình trưởng thành và có thêm động lực để xây dựng Pickleball Icon ngày càng chuyên nghiệp, chất lượng, xứng đáng với niềm tin của cộng đồng”, người đẹp tâm sự.

Song song với công tác tổ chức, Lilly Luta vẫn tranh thủ thời gian rảnh để trau dồi kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm nhằm tự tin hơn khi có cơ hội tranh tài tại các giải đấu.