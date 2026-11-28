Từ những lời nói xấu đồng nghiệp vô tình lọt micro đến tranh cãi vì lời khen trên bục nhận cúp, làng tennis nữ liên tục dậy sóng, với thần đồng người Nga Mirra Andreeva trở thành tâm điểm.

Andreeva vô địch trên sân đấu, mắc kẹt giữa vòng xoáy thị phi

"Sharapova mới" khen đối thủ cũng gặp họa

Đăng quang WTA Finals 2026 ở tuổi 19, Mirra Andreeva khép lại mùa giải bằng chiến tích đáng nhớ. Tuy nhiên, tay vợt được ví như "Sharapova mới" của tennis Nga lại vướng vào cuộc tranh cãi khó tin.

Ngày 15/11, Andreeva đánh bại Elina Svitolina với tỷ số 7-5, 6-3 trong trận chung kết WTA Finals tại Indian Wells (Mỹ).

Sau trận đấu, Svitolina không bắt tay đối thủ và không nhắc đến Andreeva trong bài phát biểu nhận giải. Ngược lại, tay vợt người Nga vẫn ca ngợi mùa giải ấn tượng cũng như hành trình trở lại tennis đỉnh cao sau khi làm mẹ của đàn chị.

Tưởng chừng là hành động thể hiện tinh thần thể thao, lời khen của Andreeva lại khiến Svitolina cảm thấy không thoải mái.

Theo Telegraph Sport ngày 26/11, tay vợt người Ukraine nhìn nhận những phát biểu ấy mang tính khiêu khích trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine.

Đáng chú ý, phía Svitolina được cho là đã đề nghị ban tổ chức thay đổi hình thức phát biểu tại lễ trao giải. Người dẫn chương trình cũng được dặn không đặt câu hỏi cho Andreeva về đối thủ.

Dù vậy, chưa có bằng chứng cho thấy tay vợt người Nga chủ ý khiêu khích đàn chị.

Svitolina được cho là đã đề nghị ban tổ chức thay đổi hình thức phát biểu tại lễ trao giải

Nói xấu đồng nghiệp lọt micro, WTA phải xin lỗi

Trớ trêu thay, trước khi gặp rắc rối vì khen đối thủ, Andreeva lại là nạn nhân của một vụ nói xấu đồng nghiệp gây xôn xao làng tennis.

Trước thềm WTA Finals, trong cuộc trò chuyện riêng với HLV Mark Knowles trên sân tập, Jessica Pegula gọi Andreeva là một "diva", ám chỉ thái độ ngôi sao và cho rằng đàn em cần học cách khiêm tốn.

Tay vợt người Mỹ còn chỉ trích cách HLV Conchita Martinez quản lý Andreeva, đồng thời so sánh tâm lý thi đấu của thần đồng người Nga với Coco Gauff.

Điều Pegula không ngờ tới là micro vẫn hoạt động và cuộc trò chuyện được phát trực tiếp trên YouTube. Vụ việc khiến WTA phải xin lỗi vì không thông báo cho các tay vợt về việc thu âm.

Pegula sau đó cũng xin lỗi Andreeva. Trùng hợp thay, hai tay vợt chạm trán tại bán kết và thần đồng người Nga giành chiến thắng 6-3, 6-4, qua đó đáp trả những lời chỉ trích bằng màn trình diễn trên sân đấu.

Sabalenka bị chê ngoại hình, Gauff nổi giận vì camera

Andreeva không phải ngôi sao duy nhất vướng thị phi. Trong một buổi phát sóng trực tiếp, bình luận viên Matthieu Solier của beIN Sports bị micro ghi lại lời nhận xét khiếm nhã về ngoại hình của Aryna Sabalenka.

Vụ việc vấp phải làn sóng phản đối, buộc nhà đài phải công khai xin lỗi.

Bản thân Sabalenka cũng phải xin lỗi vì hành vi mất bình tĩnh sau thất bại 3-6, 6-3, 1-6 trước Svitolina ở bán kết WTA Finals.

Ngay cả hoạt động chụp ảnh tập thể trước giải cũng gặp trục trặc khi Svitolina không muốn xuất hiện chung khung hình với Andreeva và Sabalenka.

Trước đó, tại Australian Open hồi tháng 1, Coco Gauff từng bức xúc khi cảnh cô đập vợt tại khu vực dành cho VĐV bị camera ghi lại và phát sóng. Iga Swiatek lên tiếng bênh vực đồng nghiệp, ví việc các tay vợt liên tục bị theo dõi chẳng khác nào những con vật trong sở thú.

WTA hưởng lợi từ những vụ drama?

Giữa hàng loạt tranh cãi, Chủ tịch WTA Valerie Camillo đưa ra nhận định đáng chú ý. Dù thừa nhận sai sót trong vụ micro của Pegula, bà cho rằng một chút kịch tính không hẳn bất lợi đối với doanh số bán vé và lượng người xem.

Phát biểu này đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa quảng bá tennis và bảo vệ quyền riêng tư của VĐV.

Andreeva là ví dụ điển hình cho nghịch lý của làng tennis nữ: Bị nói xấu sau lưng, nhưng khi công khai khen ngợi đối thủ, cô cũng chẳng tránh khỏi thị phi.

Ở tuổi 19, "Sharapova mới" có thể khuất phục những tay vợt hàng đầu thế giới, nhưng thoát khỏi vòng xoáy tranh cãi của WTA xem ra còn khó hơn cả chinh phục danh hiệu.