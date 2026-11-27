U17 World Cup 2026 đã sắp kết thúc vòng bảng và sau ngày thi đấu 26/11 đã xác định thêm những đội bóng mới có mặt ở vòng knock-out, nâng tổng số đội đoạt vé lên 25. Sẽ có tổng cộng 32 đội được góp mặt ở vòng này, bao gồm 12 đội nhất, 12 đội nhì bảng, và 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

U17 Việt Nam đã không thể vượt qua U17 Mali và không thể tranh được vé vớt

Diễn biến ở bảng G, như độc giả đã biết, kết thúc với U17 Mali và U17 Bỉ nắm 2 vị trí nhất & nhì bảng. U17 Việt Nam dù xếp thứ 3 do hơn U17 New Zealand hiệu số (-3 so với -9) nhưng chỉ có 1 điểm và đã không thể lọt vào top 8 do các đội xếp thứ 3 của các bảng J & F đều đã có 3 điểm mà chưa đá lượt trận thứ 3. Cuộc chơi đã dừng lại với U17 Việt Nam.

Tại bảng E, U17 Italia đã đứng nhất bảng trước lượt trận cuối và họ có chiến thắng 3-1 trước U17 Uzbekistan để hoàn tất vòng bảng với thành tích toàn thắng. 3 bàn của U17 Italia đều ghi trong hiệp 1 và U17 Uzbekistan chỉ rút ngắn tỷ số ở hiệp 2 sau khi U17 Italia đã bị thẻ đỏ và chỉ còn 10 người.

U17 Bờ Biển Ngà đã đánh bại U17 Uzbekistan 2-1 ở lượt 2 và trong lượt cuối, họ "xử đẹp" U17 Jamaica với tỷ số 3-1. Như vậy U17 Bờ Biển Ngà đã có ngôi nhì bảng, còn U17 Uzbekistan sẽ phải chờ diễn biến ngày mai để hy vọng đoạt vé vớt.

Ngày thi đấu khép lại với các cặp đấu tại bảng H. Trong khi U17 Tây Ban Nha đánh bại U17 Morocco 2-0, qua đó hoàn tất bảng đấu với thành tích không những toàn thắng mà còn ghi 22 bàn không gỡ sau 3 trận, U17 Trung Quốc đã nã 8 bàn vào lưới đối thủ rất yếu U17 Fiji.

U17 Trung Quốc thắng cực đậm U17 Fiji để bảo đảm vé vớt về tay

Số bàn thắng nhiều như vậy vẫn không đủ cho U17 Trung Quốc giật ngôi nhì bảng của U17 Morocco do họ chênh nhau đúng 1 đơn vị hiệu số (+4 và +3), nhưng U17 Trung Quốc vẫn chắc chắn vào vòng knock-out với 4 điểm, do đã có 2 đội xếp hạng 3 đã đá hết lượt trận nhưng chỉ có 3 điểm là U17 Uzbekistan và U17 Qatar, nên U17 Trung Quốc không thể rơi khỏi top 8.