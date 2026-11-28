Nhờ chiến thắng tại Las Vegas, Verstappen tiến thêm một bước gần hơn tới vị trí Á quân của mùa giải 2026 này. Hamilton vượt qua Russell cho vị trí thứ 3, trong khi tay đua Mercedes đồng hạng 4 với 264 điểm cùng Norris.

Căng thẳng leo thang trong cuộc đấu cho vị trí Á quân, với màn cạnh tranh nảy lửa trên, và ngoài đường đua tại Las Vegas. Đây không phải lần đầu tiên ‘xô xát’ xảy ra giữa hai tay đua này, và chắc chắn sẽ không phải là lần cuối. Sau màn phòng thủ hoàn hảo trước sự tấn công vũ bão, Verstappen thẳng thắn khẳng định có cách biệt lớn thực lực lớn giữa hai tay đua.

Qatar cũng là nơi xảy ra bất đồng giữa hai tay đua vào năm 2024. Và giờ đây họ trở lại ‘hiện trường’ khi ấy, ngay sau một màn khẩu chiến đầy căng thẳng.

Verstappen và Russell đã có màn cạnh tranh đầy kịch tính cho vị trí dẫn đầu

Một nơi khác cũng đang chịu sức ép lớn chính là tại Ferrari. Đội đua Ý đã nắm chắc vị trí thứ 2 chung cuộc, nhưng sức nóng vẫn chưa hề giảm trong cuộc đấu cá nhân. Hamilton đã có màn thể hiện hoàn hảo, trong khi phải đối mặt với án phạt 10 giây, trước khi bị ngáng chân bởi chính đồng đội của mình.

Hamilton cán đích thứ 7, trong khi Leclerc cán đích thứ 10 chung cuộc, sau khi nhận án phạt do gây ra vụ va chạm trên. Nếu Ferrari trắng tay rời khỏi 2 cuộc đua cuối, vị trí Á quân chung cuộc có thể sẽ được đổi chủ vào phút chót.

Cuộc nội chiến đã hạn chế số điểm Ferrari đem về tại Las Vegas

Ngay phía sau, tuy với giành được chiến thắng, Red Bull lại để mất Hadjar khi chiếc cánh gió hỏng đã chấm dứt mọi cơ hội ghi điểm của tay đua số 6. Trong khi đó, McLaren đưa cả hai tay đua vào top 3, và rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 9 điểm trong cuộc đua giành vị trí thứ 3.

Sau hai năm vô địch liên tiếp, McLaren gặp khó khăn khi thể thức mới đi vào vận hành. Nhờ phong độ ổn định của hai tay đua, họ vẫn có thể nhắm tới vị trí thứ 3 chung cuộc trong cuộc đấu với Red Bull trong hai chặng đua cuối cùng của mùa giải.

Dàn sao của mùa giải 2027 cuối cùng đã hoàn thiện, khi mà Haas chính thức xác nhận Camara sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bearman trong mùa giải tới. Dù thể hiện sự thất vọng khi phải chờ một khoảng thời gian dài tới vậy, tay đua trẻ giờ có thể thở phào nhẹ nhõm, và toàn lực tập trung cho những chặng đua cuối cùng này.

Bearman sẽ đồng hành cùng Haas trong năm thứ 3 tại mùa giải 2027

FIA tái áp dụng giới hạn quãng đua tối đa, và tăng số vòng đua lên 27 vòng. Với cuộc đua dài 57 vòng tất cả, các đội vẫn phải có ít nhất 2 lượt dừng. Vì vậy, chiến lược dừng pit trở nên quan trọng, do độ khó vượt tại Lusail. Các đội cũng có 3 phiên chạy luyện tập đầy đủ, khi năm nay thể thức Sprint không diễn ra tại Lusail.

Đón xem Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix 2026 diễn ra tại Lusail International Circuit với lịch trình như sau (giờ Việt Nam):

FP1: 20h30 ngày 27/11

FP2: 0h ngày 28/11

FP3: 21h30 ngày 28/11

Phân hạng: 1h ngày 29/11

Cuộc đua chính: 23h ngày 29/11