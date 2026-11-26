Các trận đấu thuộc lượt cuối bảng G U17 World Cup đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. U17 Bỉ đã thắng đậm 6-0 trước U17 New Zealand, trong khi U17 Việt Nam sau khi bỏ lỡ những cơ hội lớn ở hiệp 1 đã nhận thất bại 0-2 trước U17 Mali, 2 bàn thua đều ở hiệp 2.

U17 Việt Nam không còn cơ hội đi tiếp

U17 Việt Nam xếp hạng 3 chung cuộc ở bảng G và chỉ có 1 điểm với hiệu số -3. Đây là con số rất bất lợi cho thầy trò HLV Cristiano Roland và không ngoài dự đoán, diễn biến các bảng khác đã không chiều lòng chúng ta.

U17 Trung Quốc đại thắng U17 Fiji tới 8-0 và mặc dù kết quả này không đủ để họ lên nhì bảng (kém hiệu số so với U17 Morocco), U17 Trung Quốc vẫn có 4 điểm để lọt top 8 đội hạng 3.

Trên BXH các đội hạng 3, mặc dù vẫn còn 6 bảng chưa đấu nhưng U17 Việt Nam đã chắc chắn kém hơn các đội xếp hạng 3 ở bảng J và bảng F (đều đã có 3 điểm). Hiện tại U17 Việt Nam đang chỉ xếp thứ 10 ở bảng xếp hạng các đội hạng 3. Cửa đi tiếp của U17 Việt Nam do đó không còn cơ hội, bởi 3 bảng I, L, K dù diễn ra thế nào cũng không thể đẩy U17 Việt Nam lên top 8 được.

Bảng xếp hạng các đội hạng 3