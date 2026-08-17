Cú đấm tử thần khiến võ sĩ sống thực vật 11 năm, qua đời vẫn không được đền bù

Ngày 13/8, võ sĩ quyền Anh Prichard Colon qua đời ở tuổi 33 sau thời gian dài sống thực vật do chấn thương phải chịu từ trận đấu với Terrel Williams năm 2015. Võ sĩ người Puerto Rico hôn mê suốt gần một năm và nằm bất động trong hơn một thập kỷ tiếp theo trước khi không thể tiếp tục níu kéo sự sống. Bi kịch ấy sau đó trở thành tâm điểm của một vụ kiện đòi bồi thường hơn 50 triệu USD, trong đó gia đình Colon cho rằng những dấu hiệu nguy hiểm đã xuất hiện ngay trên võ đài nhưng không được xử lý đúng mức.

Cú đánh bị cấm vì mức độ tàn bạo

Trận đấu giữa Colon và Terrel Williams tại EagleBank Arena, bang Virginia, ban đầu chỉ được xem là một bước tiếp theo trong hành trình thăng tiến của võ sĩ trẻ. Prichard Colon bước vào trận với thành tích 16 trận toàn thắng và đã lọt vào mắt xanh của những nhân vật quyền lực trong làng quyền Anh. Tuy nhiên, trận đấu tưởng như chỉ là một phép thử nữa trong sự nghiệp lại thay đổi hoàn toàn cuộc đời Colon.

Trong thời gian trận đấu diễn ra, Colon từng phàn nàn với trọng tài Joe Cooper về những cú “rabbit punch” trái luật của Williams vào phía sau đầu. Tuy nhiên, Richard Ashby, bác sĩ chính thức của sự kiện, không thực hiện bất kỳ biện pháp nào sau khiếu nại của võ sĩ trẻ. Thậm chí, ngay cả khi Colon xuất hiện dấu hiệu không thể đứng vững, bác sĩ Ashby vẫn xác định anh đủ điều kiện để tiếp tục thi đấu.

Prichard Colon qua đời 11 năm sau trận đấu với Terrel Williams. (Ảnh: MMA Junkie)

Sau cùng, Colon gục xuống khi đã bước vào phòng thay đồ. Ashby kiểm tra võ sĩ, còn các nhân viên cấp cứu đo các chỉ số sinh tồn, sau đó đặt anh lên cáng và đưa vào xe cứu thương.

Colon được khẩn cấp đưa tới Bệnh viện Inova Fairfax, nơi anh phải trải qua ca phẫu thuật cấp cứu vì xuất huyết ở bên trái não. Gia đình túc trực mỗi ngày với hy vọng anh có thể tỉnh lại. Tuy nhiên, Colon nằm hôn mê suốt 221 ngày và chỉ được xuất viện vào tháng 5/2016.

Bác sĩ thần kinh Margaret Goodman, người từng làm bác sĩ bên võ đài trong hơn 500 trận đấu tại Nevada, cho biết những cú đánh này có thể làm tổn thương tủy sống, gây gián đoạn tuần hoàn từ cổ lên não. Về mặt lý thuyết, nó còn có thể khiến não của bệnh nhân bị tách khỏi tủy sống.

Những cú đấm vào sau đầu đặc biệt nguy hiểm là bởi vùng thấp phía sau cổ có hành tuỷ (Medulla Oblongata), nơi tủy sống kết nối với thân não. Việc tung đòn vào khu vực này bị nghiêm cấm tuyệt đối vì có thể dẫn tới liệt cũng như gây tổn thương não nghiêm trọng.

Tuy nhiên, bà lưu ý rằng phần lớn những tai nạn thảm khốc trên võ đài không phải hậu quả của chỉ một hoặc hai cú đấm, bất kể hợp lệ hay trái luật. Những cú đánh vào sau đầu thường chỉ được coi là yếu tố góp phần gây ra chấn thương.

Mặc dù Colon sống sót, những tổn thương mà anh phải chịu đặc biệt nghiêm trọng và kéo dài vĩnh viễn. Colon sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước. Anh phải học cách giao tiếp thông qua máy tính.

Sau trận đấu, Hội đồng Quyền Anh Thế giới (WBC) thậm chí ban hành “Luật Prichard Colon”, trong đó quy định các trọng tài không khoan nhượng đối với võ sĩ thực hiện cú đấm “rabbit punch” vào sau đầu đối thủ, đồng thời khuyến cáo các huấn luyện viên phải triệt để ngăn cản hành vi này, bằng cách yêu cầu các võ sĩ lập tức và vĩnh viễn từ bỏ nó.

“Rabbit punch là tàn dư tàn bạo từ một thời kỳ khác, giống như những hành vi phạm luật nghiêm trọng từng được xem là một phần của lối thi đấu quyền Anh tự do và quyết liệt. Những hành vi đó bao gồm cố tình húc đầu, chọc ngón cái vào mắt, dùng dây găng cọ vào mặt đối thủ, dùng phần gót bàn tay hoặc lòng bàn tay để đánh, véo, lên gối và cắn đối thủ. Trong khi nhiều hành vi phạm luật kiểu này đã được loại bỏ, rabbit punch vẫn tồn tại”, WBC nhấn mạnh.

Prichard Colon phải chống chọi với di chứng từ trận đấu.

Vụ kiện 50 triệu USD

Gần hai năm sau trận đấu, cha mẹ của Colon quyết định đưa vụ việc ra tòa, yêu cầu khoản bồi thường hơn 50 triệu USD (tương đương 1.300 tỷ đồng). Đơn kiện cáo buộc Richard Ashby có hành vi sơ suất khi “không thực hiện bất kỳ bước xử lý bắt buộc nào” sau khi Colon nhiều lần cho biết anh bị đau đầu do những cú đánh từ đối thủ Terrel Williams.

Headbanger’s Promotions và DiBella Entertainment, hai đơn vị đồng tổ chức sự kiện Premier Boxing Champions được phát sóng trên NBC, cũng bị nêu tên trong đơn kiện.

“Colon, một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp trẻ đầy triển vọng, hiện nằm trong trạng thái thực vật tại nhà, gần như không còn hy vọng có thể phục hồi các chức năng do những chấn thương mà anh phải chịu trong một sự kiện quyền Anh. Chấn thương này hoàn toàn có thể, và lẽ ra đã tránh được nếu bác sĩ bên võ đài tuân thủ tiêu chuẩn chăm sóc y tế áp dụng trong quá trình điều trị cho Colon tại sự kiện.

Chấn thương cũng không xảy ra nếu các nhà tổ chức sự kiện bảo đảm có một bác sĩ bên võ đài đủ năng lực để xử lý các chấn thương của Colon, đồng thời áp dụng một quy trình thích hợp dành cho chấn thương não”, đơn kiện nêu rõ.

Cơ quan Quản lý Nghề nghiệp và Chuyên môn bang Virginia mở cuộc điều tra ngay sau trận đấu. Tuy nhiên nhiều tháng sau, cơ quan này kết luận rằng không có vi phạm nào có thể quy trách nhiệm cho Ashby hoặc các nhà tổ chức.

David Holland, ủy viên quyền Anh bang Virginia, cũng tiến hành điều tra sự việc và khi đó cho biết ông cho rằng toàn bộ nhân sự tại nhà thi đấu, bao gồm các quan chức và đội ngũ y tế, đều làm việc đúng quy định và phản ứng nhanh nhất có thể.

“Colon được phép tiếp tục thi đấu vì anh không gặp tình trạng suy giảm thị lực, không có vết rách nghiêm trọng, không có dấu hiệu gãy xương rõ ràng hoặc bất kỳ chấn thương thể chất hiển nhiên nào khác. Colon vẫn tỉnh táo, phản ứng được và có thể tự đứng vững sau khi được nghỉ thêm một khoảng thời gian”, báo cáo của Sở Quản lý Nghề nghiệp và Hoạt động Chuyên môn bang Virginia (DPOR) viết.

Tờ Washington Post dẫn lời những người am hiểu quá trình xử lý vụ việc cho biết các nhà tổ chức không chịu trách nhiệm lựa chọn bác sĩ bên võ đài. Vì vậy, họ không thể bị quy trách nhiệm pháp lý về vấn đề này.

Việc lựa chọn bác sĩ bên võ đài cũng như trọng tài trận đấu thuộc trách nhiệm của ủy ban quyền Anh, hay trong trường hợp này là DPOR bang Virginia. Tuy nhiên, tính đến năm 2026, vụ kiện vẫn chưa được giải quyết và chưa được đưa ra xét xử.