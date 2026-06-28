Trực tiếp chuyển nhượng 28/6: MU đón thần đồng 17 tuổi giá 26 tỷ đồng, Guimaraes "bật đèn xanh" cho Arsenal
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 28/6.
MU đang ở rất gần việc chiêu mộ tiền vệ trẻ người Colombia Cristian Camilo Orozco. Cầu thủ này sẽ chính thức chuyển tới sân Old Trafford sau khi bước sang tuổi 18 vào tháng tới.
Tài năng trẻ 17 tuổi sẽ bay tới Anh vào Chủ nhật cùng Trưởng bộ phận tuyển trạch của MU, Giuseppe Antonaccio, để tiến hành kiểm tra y tế.
Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano từng dùng câu nói quen thuộc "Here we go" để xác nhận thương vụ này từ tháng 10/2025, đồng thời cho biết MU đã đạt thỏa thuận trị giá 750.000 bảng (xấp xỉ 26 tỷ đồng) với CLB Colombia Fortaleza CEIF cho kỳ chuyển nhượng hè 2026.
Orozco cập bến MU sau khi đã có năm lần ra sân cho đội một của Fortaleza.
Sự xuất hiện của tiền vệ trẻ người Colombia sẽ đánh dấu bản hợp đồng tăng cường tuyến giữa thứ hai của MU trong mùa hè này.
Theo nhà báo Steve Kay, Arsenal đã được "bật đèn xanh" để tiếp tục đàm phán với Newcastle về thương vụ chiêu mộ Bruno Guimaraes.
Chuyên gia chuyển nhượng này cho biết tiền vệ người Brazil đã đề nghị “Pháo thủ” quay trở lại bàn đàm phán với Newcastle bằng một lời đề nghị được cải thiện, sau khi mức giá 55 triệu bảng ban đầu của đội bóng thành London bị “Chích chòe” từ chối.
Dù vậy, Newcastle hiện không muốn bán Guimaraes và vẫn giữ lập trường cứng rắn trong thương vụ này.
The Sun (Anh) đưa tin, MU đang dành sự quan tâm cho hậu vệ Waldemar Anton của Dortmund, trong bối cảnh HLV Michael Carrick đã bật đèn xanh cho thương vụ chiêu mộ tuyển thủ Đức.
Theo nguồn tin, Carrick tin rằng Anton sẽ là sự bổ sung phù hợp cho sân Old Trafford và “Quỷ đỏ” hiện đang cân nhắc gửi lời đề nghị trị giá khoảng 35 triệu bảng.
Anton đã trở thành nhân tố quan trọng của Dortmund nhờ sự ổn định và tính đa năng. Dù sở trường là trung vệ, cầu thủ 29 tuổi cũng có thể thi đấu ở vị trí hậu vệ phải khi cần thiết.
Anton hiện còn hợp đồng với Dortmund đến năm 2028, tuy nhiên đội bóng Bundesliga được cho là đang muốn giữ chân anh lâu dài bằng bản hợp đồng mới.
Sau hàng loạt thông tin liên quan trong tuần qua, nhà báo Florian Plettenberg của Sky Đức cuối cùng đã làm rõ tình hình tương lai của Granit Xhaka.
Theo Plettenberg, Chelsea đã đạt được thỏa thuận miệng toàn diện về thương vụ chuyển nhượng, đồng thời các điều khoản cá nhân với tiền vệ người Thụy Sĩ cũng đã được thống nhất. "The Blues" được cho là đã gửi tới Sunderland lời đề nghị trị giá 30 triệu euro.
Trong khi đó, HLV Xabi Alonso được cho là vẫn đang nỗ lực thúc đẩy việc đưa cậu học trò cũ về Stamford Bridge.
Theo tờ Sport (Tây Ban Nha), Barcelona đang muốn chiêu mộ Junior Kroupi.
Tiền đạo 20 tuổi được xem là phương án có chi phí hợp lý hơn so với Julian Alvarez, trong bối cảnh Bournemouth đã thông báo với các đội bóng quan tâm tới Kroupi rằng họ chỉ cân nhắc những lời đề nghị có giá trị vượt mốc 100 triệu euro.
Ngoài Barcelona, cả Arsenal và PSG cũng đang dành sự quan tâm tới chân sút trẻ người Pháp.
Bản tin liên tục cập nhật tin tức nóng hỏi nhất nhất trên thị trường chuyển nhượng.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-28/06/2026 00:37 AM (GMT+7)