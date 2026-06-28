Trực tiếp chuyển nhượng 28/6: MU đón thần đồng 17 tuổi giá 26 tỷ đồng, Guimaraes "bật đèn xanh" cho Arsenal

MU đón thần đồng 17 tuổi giá 26 tỷ đồng

MU đang ở rất gần việc chiêu mộ tiền vệ trẻ người Colombia Cristian Camilo Orozco. Cầu thủ này sẽ chính thức chuyển tới sân Old Trafford sau khi bước sang tuổi 18 vào tháng tới.

Tài năng trẻ 17 tuổi sẽ bay tới Anh vào Chủ nhật cùng Trưởng bộ phận tuyển trạch của MU, Giuseppe Antonaccio, để tiến hành kiểm tra y tế.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano từng dùng câu nói quen thuộc "Here we go" để xác nhận thương vụ này từ tháng 10/2025, đồng thời cho biết MU đã đạt thỏa thuận trị giá 750.000 bảng (xấp xỉ 26 tỷ đồng) với CLB Colombia Fortaleza CEIF cho kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Orozco cập bến MU sau khi đã có năm lần ra sân cho đội một của Fortaleza.

Sự xuất hiện của tiền vệ trẻ người Colombia sẽ đánh dấu bản hợp đồng tăng cường tuyến giữa thứ hai của MU trong mùa hè này.