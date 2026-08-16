Trực tiếp chuyển nhượng 16/8: Arsenal hỏi mua trung vệ của Como

Arsenal hỏi mua trung vệ của Como

Một số nguồn tin cho biết Arsenal đã liên hệ với Como để hỏi mua trung vệ Jacobo Ramon. Trung vệ 21 tuổi này đang có vị trí đá chính dưới sự dẫn dắt của HLV Cesc Fabregas và đã giúp Como về đích thứ 4 ở Serie A để giành vé dự Champions League. Ramon trưởng thành từ học viện của Real Madrid nên Real có điều khoản mua lại, cũng như điều khoản hưởng 50% mức phí cho lần chuyển nhượng tiếp theo.