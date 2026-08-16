Trực tiếp chuyển nhượng 16/8: Arsenal hỏi mua trung vệ của Como
Những diễn biến mới nhất của thị trường chuyển nhượng hè 2026 của bóng đá châu Âu.
Một số nguồn tin cho biết Arsenal đã liên hệ với Como để hỏi mua trung vệ Jacobo Ramon. Trung vệ 21 tuổi này đang có vị trí đá chính dưới sự dẫn dắt của HLV Cesc Fabregas và đã giúp Como về đích thứ 4 ở Serie A để giành vé dự Champions League. Ramon trưởng thành từ học viện của Real Madrid nên Real có điều khoản mua lại, cũng như điều khoản hưởng 50% mức phí cho lần chuyển nhượng tiếp theo.
Một số nguồn tin tại Italia cho biết tiền đạo Liam Delap đã chuẩn bị lên đường sang Italia trong lúc Como đàm phán với Chelsea để mua chân sút này. Delap đã không có mặt trong danh sách đá giao hữu với Real Sociedad do được cho phép vắng mặt để chuẩn bị ra đi.
Không lâu sau khi Bayern Munich khước từ đề nghị hỏi mượn Joao Palhinha của Aston Villa, Newcastle đã tiếp cận Bayern với đề nghị mua đứt tiền vệ phòng ngự này. Newcastle vừa hụt vụ mua Pierre Hojbjerg từ Marseille nên đã chuyển sang Palhinha và họ đang chờ Bayern đưa ra mức giá.
Sau khi Paris Saint-Germain chấm dứt thương vụ mua thủ môn Zion Suzuki từ Parma vì người đại diện của thủ môn này đòi phí môi giới, mới đây Aston Villa đã xuất hiện với đề nghị của riêng họ, dù con số cụ thể chưa được tiết lộ. Aston Villa vẫn chưa an tâm về tương lai của Emiliano Martinez giữa lúc thủ môn này được Juventus mời gia nhập.
Tiền đạo Taiwo Awoniyi đã được Coventry chiêu mộ từ Nottingham Forest với giá 20 triệu bảng. Awoniyi quyết định ra đi do biết anh sẽ không được đá chính dưới thời tân HLV Oliver Glasner, trong khi Coventry đang có nhu cầu sở hữu một tiền đạo cắm hộ pháp ở phía trên để hợp với sơ đồ của HLV Frank Lampard.
Hậu vệ phải Amar Dedic sẽ từ Benfica chuyển sang Newcastle với giá 35 triệu euro sau khi hai CLB đạt được thỏa thuận, và Dedic sẽ ký hợp đồng tới năm 2031. Dedic là một cầu thủ thường xuyên dâng cao tấn công và anh đã để lại ít nhiều dấu ấn sau khi chơi tốt cho Bosnia ở World Cup 2026.
Những diễn biến mới nhất của thị trường chuyển nhượng hè 2026 của bóng đá châu Âu.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/08/2026 23:22 PM (GMT+7)