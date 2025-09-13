Trực tiếp bóng đá West Ham - Tottenham: Mục tiêu hướng đến ngôi đầu (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 23h30, 13/9 | London Stadium West Ham 0 - 0 Tottenham (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: West Ham vs Tottenham Tottenham Điểm Hermansen Walker-Peters Mavropanos Kilman Diouf Ward-Prowse Soucek Fernandes Paqueta Summerville Bowen Điểm Vicario Porro Romero Van De Ven Spence Palhinha Bentancur Kudus Sarr Simons Richardlison Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận West Ham West Ham Tottenham Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Hermansen, Walker-Peters, Mavropanos, Kilman, Diouf, Ward-Prowse, Soucek, Fernandes, Paqueta, Summerville, Bowen Vicario, Porro, Romero, Van De Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Kudus, Sarr, Simons, Richardlison

West Ham và Tottenham phong độ trái ngược

West Ham chỉ thắng 2 trận liên tiếp 1 lần dưới thời HLV Graham Potter. Trong 9 trận sân nhà gần nhất trên mọi đấu trường, West Ham chỉ giành được 1 chiến thắng. Tottenham đã không thua trong 6 trong 7 lần đụng độ gần đây nhất với West Ham tại Premier League.

Tottenham hướng đến mục tiêu chiến thắng trở lại

Triều đại mới của Tottenham dưới thời HLV Thomas Frank đã chững lại khi họ bất ngờ thua Bournemouth 0-1 ngay tại sân nhà. Cùng lúc, CLB chứng kiến biến động lớn ở thượng tầng khi chủ tịch Daniel Levy khép lại gần 25 năm điều hành trực tiếp, sau kỳ chuyển nhượng tiêu tốn ròng 145 triệu bảng.

Liệu khoản đầu tư này có mang lại kết quả hay không vẫn còn phải chờ thời gian trả lời. Thống kê cho thấy "Spurs" còn cách xa mục tiêu trở lại nhóm dẫn đầu, khi đã thua tới 17 trong 23 trận gần nhất tại Premier League (thắng 3, hòa 3), ngoại trừ những trận gặp các đội mới thăng hạng như Burnley hồi tháng Tám.