Trực tiếp bóng đá West Ham - Tottenham: Mục tiêu hướng đến ngôi đầu (Ngoại hạng Anh)
(23h30, 13/9, vòng 4 Ngoại hạng Anh) Tottenham có cơ hội để leo lên ngôi đầu Ngoại hạng Anh, với điều kiện là họ phải đánh bại được West Ham trên sân khách.
Premier League | 23h30, 13/9 | London Stadium
Hermansen
Walker-Peters
Mavropanos
Kilman
Diouf
Ward-Prowse
Soucek
Fernandes
Paqueta
Summerville
Bowen
Vicario
Porro
Romero
Van De Ven
Spence
Palhinha
Bentancur
Kudus
Sarr
Simons
Richardlison
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
West Ham và Tottenham phong độ trái ngược
West Ham chỉ thắng 2 trận liên tiếp 1 lần dưới thời HLV Graham Potter. Trong 9 trận sân nhà gần nhất trên mọi đấu trường, West Ham chỉ giành được 1 chiến thắng. Tottenham đã không thua trong 6 trong 7 lần đụng độ gần đây nhất với West Ham tại Premier League.
Tottenham hướng đến mục tiêu chiến thắng trở lại
Triều đại mới của Tottenham dưới thời HLV Thomas Frank đã chững lại khi họ bất ngờ thua Bournemouth 0-1 ngay tại sân nhà. Cùng lúc, CLB chứng kiến biến động lớn ở thượng tầng khi chủ tịch Daniel Levy khép lại gần 25 năm điều hành trực tiếp, sau kỳ chuyển nhượng tiêu tốn ròng 145 triệu bảng.
Liệu khoản đầu tư này có mang lại kết quả hay không vẫn còn phải chờ thời gian trả lời. Thống kê cho thấy "Spurs" còn cách xa mục tiêu trở lại nhóm dẫn đầu, khi đã thua tới 17 trong 23 trận gần nhất tại Premier League (thắng 3, hòa 3), ngoại trừ những trận gặp các đội mới thăng hạng như Burnley hồi tháng Tám.
