Trực tiếp bóng đá West Ham - Tottenham: Mục tiêu hướng đến ngôi đầu (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay West Ham United Tottenham

(23h30, 13/9, vòng 4 Ngoại hạng Anh) Tottenham có cơ hội để leo lên ngôi đầu Ngoại hạng Anh, với điều kiện là họ phải đánh bại được West Ham trên sân khách.

   

Premier League | 23h30, 13/9 | London Stadium

West Ham
Trực tiếp bóng đá West Ham - Tottenham: Mục tiêu hướng đến ngôi đầu (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá West Ham - Tottenham: Mục tiêu hướng đến ngôi đầu (Ngoại hạng Anh) - 1
Tottenham
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá West Ham - Tottenham: Mục tiêu hướng đến ngôi đầu (Ngoại hạng Anh) - 1
Hermansen, Walker-Peters, Mavropanos, Kilman, Diouf, Ward-Prowse, Soucek, Fernandes, Paqueta, Summerville, Bowen
Trực tiếp bóng đá West Ham - Tottenham: Mục tiêu hướng đến ngôi đầu (Ngoại hạng Anh) - 1
Vicario, Porro, Romero, Van De Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Kudus, Sarr, Simons, Richardlison

West Ham và Tottenham phong độ trái ngược

West Ham chỉ thắng 2 trận liên tiếp 1 lần dưới thời HLV Graham Potter. Trong 9 trận sân nhà gần nhất trên mọi đấu trường, West Ham chỉ giành được 1 chiến thắng. Tottenham đã không thua trong 6 trong 7 lần đụng độ gần đây nhất với West Ham tại Premier League.

Tottenham hướng đến mục tiêu chiến thắng trở lại

Triều đại mới của Tottenham dưới thời HLV Thomas Frank đã chững lại khi họ bất ngờ thua Bournemouth 0-1 ngay tại sân nhà. Cùng lúc, CLB chứng kiến biến động lớn ở thượng tầng khi chủ tịch Daniel Levy khép lại gần 25 năm điều hành trực tiếp, sau kỳ chuyển nhượng tiêu tốn ròng 145 triệu bảng.

Liệu khoản đầu tư này có mang lại kết quả hay không vẫn còn phải chờ thời gian trả lời. Thống kê cho thấy "Spurs" còn cách xa mục tiêu trở lại nhóm dẫn đầu, khi đã thua tới 17 trong 23 trận gần nhất tại Premier League (thắng 3, hòa 3), ngoại trừ những trận gặp các đội mới thăng hạng như Burnley hồi tháng Tám.

8

Man City - Man U 14.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Manchester City
Manchester United
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 14/09
Thể lệ
Haaland “gửi chiến thư” cho MU, De Ligt sẽ liều mình tắc bóng?
Haaland “gửi chiến thư” cho MU, De Ligt sẽ liều mình tắc bóng?

Erling Haaland đã “gửi chiến thư” đậm mùi thách thức đến Manchester United cho trận derby Manchester cuối tuần này, bằng 5 bàn thắng vào lưới Moldova...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hạ My

Nguồn: [Link nguồn]

13/09/2025 16:19 PM (GMT+7)
