Ngạc nhiên Arsenal đứng bét Ngoại hạng Anh về số cơ hội ghi bàn rõ rệt

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal

Arsenal đang là đội có số cơ hội ghi bàn rõ rệt thấp nhất Ngoại hạng Anh, thấp hơn cả các ứng cử viên xuống hạng.

   

Premier League thường mất khoảng 5 vòng đầu để xác định xem các đội có lối chơi và hiệu quả thi đấu tới đâu. Một trong những khâu quan trọng nhất là khả năng tạo ra các cơ hội dứt điểm, đặc biệt là các tình huống ghi bàn trong khu cấm địa.

Một quả penalty cũng được xem là cơ hội mười mươi

Với sự tiến bộ của thống kê thể thao ngày nay, chúng ta có thể xem số liệu để nắm được đội nào tạo cơ hội tốt hơn. Hãng OPTA đã thống kê số cơ hội rõ rệt của 20 CLB Premier League sau 3 vòng đầu mùa 2025/26, những cơ hội này bao gồm các quả penalty, các pha đối mặt thủ môn và các cú dứt điểm trong khu 5m50.

Thống kê này khác hẳn với thống kê chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG), bởi xG chỉ nói lên số bàn thắng một đội bóng có thể đã ghi được trong các trận đã qua. Tuy nhiên các cơ hội rõ rệt cũng là một phần của xG, thậm chí số cơ hội rõ rệt càng nhiều sẽ càng nâng xG lên cao hơn.

Thứ hạng CLB Cơ hội mười mươi Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) Bàn thắng
1 Chelsea 8 6,4 7
2 Bournemouth 7 4,5 4
3 Man City 7 5,8 5
4 Crystal Palace 6 4,4 4
5 Nottingham Forest 6 3,5 4
6 Everton 5 4,3 5
7 Liverpool 5 3,4 8
8 Fulham 4 3,4 2
9 Newcastle 4 2,9 2
10 Sunderland 4 3,0 5
11 West Ham 4 3,7 4
12 Aston Villa 3 2,5 0
13 Brighton 3 6,1 3
14 Burnley 3 3,1 4
15 MU 3 6,7 4
16 Brentford 2 3,8 3
17 Leeds 2 2,9 1
18 Tottenham 2 3,6 5
19 Wolverhampton 2 2,1 2
20 Arsenal 1 4,4 6

Đứng cuối bảng thống kê này, phần nào bất ngờ nhưng cũng rất có lý, chính là Arsenal. Họ tạo ra duy nhất đúng 1 cơ hội ghi bàn rõ rệt trong 3 trận đã qua mặc dù đã ghi 6 bàn. Trên thực tế, cơ hội rõ rệt nhất mà họ tạo ra chính là quả penalty của Viktor Gyokeres trước Leeds do Max Dowman kiếm được.

Arsenal đã bị chê khá nhiều trong 2 trận còn lại, họ thắng tối thiểu MU nhờ một tình huống phạt góc có sai lầm của thủ môn, và tỏ ra vô hại trong trận thua Liverpool. Lối chơi của Arsenal có vẻ quá thiếu sự phiêu lưu và đề cao việc hạn chế rủi ro ở tuyến sau, họ đặc biệt vẫn khá dè dặt trong các tình huống phản công nhanh.

Do đó số cơ hội rõ rệt của Arsenal ít là điều không lạ. Mặc dù xG của họ là 4,4 và đứng thứ 6 ở Premier League, cho thấy họ vẫn chơi ép sân và dứt điểm nhiều, nhưng thường trong thế đối phương đã kéo về phòng ngự và che lấp rất nhiều khoảng trống.

Số cơ hội rõ rệt của Arsenal còn ít hơn cả Wolverhampton (đội có xG thấp nhất Premier League), Leeds hay thậm chí MU. Có điều những đội này khá kém trong khâu dứt điểm, MU có xG là 6,7 bàn (cao nhất Premier League) nhưng thực tế ghi 4 bàn thì trong đó có 1 quả penalty (của Bruno Fernandes trước Burnley), 2 bàn phản lưới và còn lại là một bàn của Bryan Mbeumo.

Chelsea dẫn đầu, Liverpool ghi bàn 

Đứng đầu bảng xếp hạng này là Chelsea khi đã tạo tới 8 cơ hội rõ rệt để ghi tới 7 bàn từ đầu mùa giải, không ngạc nhiên lắm bởi xG của họ vốn đã cao (6,4), cho thấy sự đánh giá về năng lực tấn công của Chelsea đầu mùa là không sai. Xếp sau Chelsea là Bournemouth và Man City với cùng 7 cơ hội rõ rệt, hai đội này đều có xG trong top 5 Premier League.

Chelsea đang dẫn đầu Premier League cả về số cơ hội mười mươi lẫn chỉ số bàn thắng kỳ vọng

Chelsea đang dẫn đầu Premier League cả về số cơ hội mười mươi lẫn chỉ số bàn thắng kỳ vọng

Đáng chú ý là Liverpool, dù ghi nhiều bàn nhất (8), chỉ có khoảng 5 cơ hội rõ rệt và xG của họ thực ra chỉ là 3,4 (xếp thứ 14). Điều đó chứng tỏ các chân sút của họ đã cực kỳ chuẩn xác trong các tình huống tận dụng kể cả khi số cơ hội ít.

Crystal Palace của HLV Oliver Glasner còn tạo cơ hội rõ rệt lẫn xG nhiều hơn Liverpool, họ đã có 6 cơ hội rõ rệt và xG đạt 4,4, ngang bằng Arsenal. Brighton tạo ra 3 cơ hội rõ rệt trong khi xG của họ là 6,1 (cao thứ 3 Premier League), cho thấy Brighton vẫn là một đội thiên về kiểm soát thế trận và phong cách chơi của họ vẫn không thay đổi.

