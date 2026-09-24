Trực tiếp bóng đá Uzbekistan - Iran: Chủ nhà lại vượt lên (Giao hữu)
Uzbekistan lại có cơ hội vượt lên từ chấm 11m .
Giao Hữu | 21h, 24/9 | Istiqlol Stadium
Điểm
Nazarov
Khusanov
Nasrullaev
Karimov
Urozov
Fayullaev
Shomurodov
Mozgovoy
Ganiev
Khamrobekov
Khamdamov
Điểm
Beiranvand
Fallah
Yousefi
Hardani
Eckert
Nemati
Noorafkhan
Ezatolahi
Hajsafi
Taremi
Mohebi
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
58’
VÀ....OOOOOO!! UZBEKISTAN 2-0 IRAN!
Shomurodov được trao trách dứt điểm phạt 11m và hệ quả là cầu thủ này sút tung lưới đối phương.
55’
Phạt đền cho Uzbekistan!
Thủ thành Beiranvand băng ra bắt bóng như va chạm với cầu thủ Uzbekistan và trọng tài chỉ ngay vào chấm phạt đền.
49’
VÀ...OOOOO!!! UZBEKSITAN 2-0 IRAN!
Bóng được tạt vào từ ngoài vòng cấm và Ezotolahi băng vào đánh đầu. Bóng đi không mạnh nhưng rất hiểm.
46’
Hiệp hai bắt đầu!
Iran giao bóng.
45+3’
Hết hiệp một!
Tỉ số là 1-0 cho Uzbekistan!
45’
Cứu thua tốt!
Taremi băng vào đánh đầu dũng mãnh nhưng thủ môn của Uzbekistan đã cứu thua thành công.
42’
Không được!
Taremi nhận bóng và đi bóng rất hay trong vòng cấm đối thủ nhưng hậu vệ Uzbekistan vẫn phòng ngự thành công.
38’
Vô lê ngay!
Bóng được phất dài xuống vòng cấm của Iran và cú vô lê được tung ra ngay nhưng bóng đi quá nhẹ và thủ môn của Iran dễ dàng bắt gọn.
32’
Nguy hiểm!
Bóng được treo vào vòng cấm của Uzbekistan nhưng hậu vệ áo trắng đã giải nguy thành công.
25’
Bóng trúng cột dọc!
Shomurodov dứt điểm ở bên cánh trái, đập chân hậu vệ Iran và đi trúng cột dọc.
23’
Sút xa!
Iran phối hợp đá phạt và cú sút cực căng được tung ra nhưng bóng đập hậu vệ Uzbekistan bay ra ngoài.
20’
Không được!
Cầu thủ Iran đã rất nỗ lực khống chế và cố gắng chuyền vào trong nhưng đồng đội vẫn chưa thể dứt điểm.
17’
Thẻ vàng cho Iran!
Số 6 của Iran, Ezatolahi nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ Uzbekistan.
14’
Không được!
Iran có pha tấn công tốt và bóng được chọc khe đẹp nhưng cầu thủ băng xuống không thể thắng trong pha tranh chấp tay đôi.
10’
VÀ...OOOOO!! UZBEKISTAN 1-0 IRAN!
Số 3 của Iran chuyền về bất cảnh và số 14 của Uzbekistan, Shomurodov cướp được bóng và sút tung lưới đối thủ.
7’
Sút xa!
Cầu thủ Uzbekistan tung cú dứt điểm từ xa nhưng bóng đi quá thiếu chính xác.
1’
Trận đấu bắt đầu!
Uzbekistan giao bóng.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Uzbekistan: Khó khăn chờ đợi Cannavaro
Uzbekistan vừa có lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại FIFA World Cup. Tuy nhiên, hành trình tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lại không diễn ra như kỳ vọng khi họ toàn thua cả 3 trận vòng bảng.
Đáng chú ý, Uzbekistan đã phải nhận tới 11 bàn thua trong 3 trận đấu này. Những kết quả không như ý khiến đội bóng Trung Á bước vào cuộc đối đầu với Iran cùng chuỗi 5 thất bại liên tiếp.
Fabio Cannavaro vẫn đang nắm quyền tại đội tuyển Uzbekistan. Tuy nhiên, sau màn trình diễn không tốt ở World Cup, nhà cầm quân người Italia sẽ phải tìm cách giúp các học trò lấy lại sự tự tin.
Trước mắt, Iran là thử thách không dễ dàng. Uzbekistan có thể đang đứng trước một giai đoạn chuyển giao, khi đội bóng cần tìm lại sự ổn định sau những kết quả đáng thất vọng.
Iran: Lì lợm nhưng chưa biết thắng
Trái ngược Uzbekistan, Iran không phải nhận thất bại nào trong 3 trận vòng bảng World Cup. Họ lần lượt hòa New Zealand, Bỉ và Ai Cập.
Iran cũng gặp không ít khó khăn liên quan đến visa và việc di chuyển trong suốt giải đấu. Dù vậy, đội bóng này vẫn thể hiện được sự đáng khen khi duy trì thành tích bất bại ở vòng bảng.
Tuy nhiên, những trận hòa liên tiếp cũng đồng nghĩa Iran đã trải qua 6 trận gần nhất mà không giành được chiến thắng. Họ cho thấy khả năng phòng ngự và sự khó chịu, nhưng vẫn thiếu một kết quả đủ tích cực để tạo cú hích về mặt tinh thần.
Dẫu vậy, Iran vẫn là đối thủ rất khó bị đánh bại. Trong bối cảnh Uzbekistan đang gặp vấn đề về phong độ, đội khách hoàn toàn có thể tạo ra một thế trận giằng co.
Dù đã sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đáng mơ ước khi còn rất trẻ, Lamine Yamal vẫn không ngừng tìm kiếm những khía cạnh mới để hoàn thiện bản thân. Ngôi...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-24/09/2026 18:17 PM (GMT+7)