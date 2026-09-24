Trực tiếp bóng đá Uzbekistan - Iran: Chủ nhà lại vượt lên (Giao hữu)

Giao Hữu | 21h, 24/9 | Istiqlol Stadium Uzbekistan 1 - 1 Iran (H1: 1-0) Thông tin trước trận Uzbekistan vs Iran Iran Điểm Nazarov Khusanov Nasrullaev Karimov Urozov Fayullaev Shomurodov Mozgovoy Ganiev Khamrobekov Khamdamov Điểm Beiranvand Fallah Yousefi Hardani Eckert Nemati Noorafkhan Ezatolahi Hajsafi Taremi Mohebi Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Uzbekistan Uzbekistan Iran Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Shomurodov 10' Xem video 48' Ezotolahi Tình huống nổi bật 58’ VÀ....OOOOOO!! UZBEKISTAN 2-0 IRAN! Xem video Shomurodov được trao trách dứt điểm phạt 11m và hệ quả là cầu thủ này sút tung lưới đối phương. 55’ Phạt đền cho Uzbekistan! Xem video Thủ thành Beiranvand băng ra bắt bóng như va chạm với cầu thủ Uzbekistan và trọng tài chỉ ngay vào chấm phạt đền. 49’ VÀ...OOOOO!!! UZBEKSITAN 2-0 IRAN! Xem video Bóng được tạt vào từ ngoài vòng cấm và Ezotolahi băng vào đánh đầu. Bóng đi không mạnh nhưng rất hiểm. 46’ Hiệp hai bắt đầu! Iran giao bóng. 45+3’ Hết hiệp một! Tỉ số là 1-0 cho Uzbekistan! 45’ Cứu thua tốt! Taremi băng vào đánh đầu dũng mãnh nhưng thủ môn của Uzbekistan đã cứu thua thành công. 42’ Không được! Taremi nhận bóng và đi bóng rất hay trong vòng cấm đối thủ nhưng hậu vệ Uzbekistan vẫn phòng ngự thành công. 38’ Vô lê ngay! Bóng được phất dài xuống vòng cấm của Iran và cú vô lê được tung ra ngay nhưng bóng đi quá nhẹ và thủ môn của Iran dễ dàng bắt gọn. 32’ Nguy hiểm! Xem video Bóng được treo vào vòng cấm của Uzbekistan nhưng hậu vệ áo trắng đã giải nguy thành công. 25’ Bóng trúng cột dọc! Xem video Shomurodov dứt điểm ở bên cánh trái, đập chân hậu vệ Iran và đi trúng cột dọc. 23’ Sút xa! Iran phối hợp đá phạt và cú sút cực căng được tung ra nhưng bóng đập hậu vệ Uzbekistan bay ra ngoài. 20’ Không được! Xem video Cầu thủ Iran đã rất nỗ lực khống chế và cố gắng chuyền vào trong nhưng đồng đội vẫn chưa thể dứt điểm. 17’ Thẻ vàng cho Iran! Số 6 của Iran, Ezatolahi nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ Uzbekistan. 14’ Không được! Iran có pha tấn công tốt và bóng được chọc khe đẹp nhưng cầu thủ băng xuống không thể thắng trong pha tranh chấp tay đôi. 10’ VÀ...OOOOO!! UZBEKISTAN 1-0 IRAN! Xem video Số 3 của Iran chuyền về bất cảnh và số 14 của Uzbekistan, Shomurodov cướp được bóng và sút tung lưới đối thủ. 7’ Sút xa! Cầu thủ Uzbekistan tung cú dứt điểm từ xa nhưng bóng đi quá thiếu chính xác. 1’ Trận đấu bắt đầu! Uzbekistan giao bóng. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Nazarov, Khusanov, Nasrullaev, Karimov, Urozov, Fayullaev, Shomurodov, Mozgovoy, Ganiev, Khamrobekov, Khamdamov Beiranvand, Fallah, Yousefi, Hardani, Eckert, Nemati, Noorafkhan, Ezatolahi, Hajsafi, Taremi, Mohebi

Uzbekistan: Khó khăn chờ đợi Cannavaro

Uzbekistan vừa có lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại FIFA World Cup. Tuy nhiên, hành trình tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lại không diễn ra như kỳ vọng khi họ toàn thua cả 3 trận vòng bảng.

Đáng chú ý, Uzbekistan đã phải nhận tới 11 bàn thua trong 3 trận đấu này. Những kết quả không như ý khiến đội bóng Trung Á bước vào cuộc đối đầu với Iran cùng chuỗi 5 thất bại liên tiếp.

Fabio Cannavaro vẫn đang nắm quyền tại đội tuyển Uzbekistan. Tuy nhiên, sau màn trình diễn không tốt ở World Cup, nhà cầm quân người Italia sẽ phải tìm cách giúp các học trò lấy lại sự tự tin.

Trước mắt, Iran là thử thách không dễ dàng. Uzbekistan có thể đang đứng trước một giai đoạn chuyển giao, khi đội bóng cần tìm lại sự ổn định sau những kết quả đáng thất vọng.

Iran: Lì lợm nhưng chưa biết thắng

Trái ngược Uzbekistan, Iran không phải nhận thất bại nào trong 3 trận vòng bảng World Cup. Họ lần lượt hòa New Zealand, Bỉ và Ai Cập.

Iran cũng gặp không ít khó khăn liên quan đến visa và việc di chuyển trong suốt giải đấu. Dù vậy, đội bóng này vẫn thể hiện được sự đáng khen khi duy trì thành tích bất bại ở vòng bảng.

Tuy nhiên, những trận hòa liên tiếp cũng đồng nghĩa Iran đã trải qua 6 trận gần nhất mà không giành được chiến thắng. Họ cho thấy khả năng phòng ngự và sự khó chịu, nhưng vẫn thiếu một kết quả đủ tích cực để tạo cú hích về mặt tinh thần.

Dẫu vậy, Iran vẫn là đối thủ rất khó bị đánh bại. Trong bối cảnh Uzbekistan đang gặp vấn đề về phong độ, đội khách hoàn toàn có thể tạo ra một thế trận giằng co.