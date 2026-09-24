Giá trị đội hình U23 Hàn Quốc gấp 8 lần U23 Việt Nam, 9 sao đang đá ở châu Âu

9 cầu thủ châu Âu và 3 suất quá tuổi

U23 Hàn Quốc bước vào ASIAD 2026 với mục tiêu bảo vệ huy chương vàng và hướng tới chức vô địch thứ tư liên tiếp. Đội bóng của HLV Lee Min Sung đã toàn thắng vòng bảng, ghi 6 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua, qua đó giành ngôi đầu bảng D và chạm trán U23 Việt Nam ở tứ kết. Trong khi đó, U23 Việt Nam xếp thứ hai bảng C với 4 điểm sau 3 trận. Trận đấu diễn ra lúc 17h30 ngày 25/9 (giờ Hà Nội).

U23 Hàn Quốc chơi tốt tại ASIAD 2026

Điểm nổi bật nhất trong lực lượng Hàn Quốc là sự hiện diện của 9 cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu, gồm Bae Jun Ho (Stoke City), Kim Ji Soo (Brentford), Yang Min Hyuk (Westerlo), Park Seung Soo (Newcastle), Yang Hyun Jun (Celtic), Eom Ji Sung (Swansea), Lee Hyun Joo (Arouca), Kim Myung Jun (Genk) và Lee Young Jun (Grasshopper). Danh sách 23 cầu thủ còn có 14 gương mặt đang thi đấu tại K-League.

Trong số này, Bae Jun Ho là một trong những cái tên đáng chú ý nhất. Tiền vệ sinh năm 2003 từng được triệu tập vào đội tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2026 và có 45 lần ra sân cho Stoke City trên mọi đấu trường mùa 2025/26, ghi 3 bàn và kiến tạo 3 lần. Kim Ji Soo từng là cầu thủ Hàn Quốc trẻ nhất ra sân tại Premier League, trong khi Yang Min Hyuk là tài năng sinh năm 2006 thuộc biên chế Tottenham.

U23 Hàn Quốc cũng tận dụng tối đa quy định cho phép sử dụng cầu thủ quá tuổi. Ba suất này được trao cho Yang Hyun Jun, Eom Ji Sung và Lee Gi Hyeok, qua đó bổ sung thêm kinh nghiệm và chiều sâu cho đội hình.

Giá trị đội hình gấp 8 lần U23 Việt Nam

Khoảng cách giữa hai đội còn được thể hiện qua giá trị đội hình trên Transfermarkt. Theo dữ liệu, U23 Hàn Quốc được định giá khoảng 13,68 triệu euro, trong khi U23 Việt Nam ở mức khoảng 1,71 triệu euro.

U23 Việt Nam ghi danh tứ kết ASIAD 2026

Như vậy, giá trị đội hình U23 Hàn Quốc cao gấp khoảng 8 lần U23 Việt Nam, chênh lệch lên tới 11,97 triệu euro.

Đặt trong tương quan với 6 đội còn lại vào tứ kết, U23 Hàn Quốc cũng đứng thứ hai về giá trị đội hình, chỉ sau U23 Nhật Bản (24,28 triệu euro). U23 Trung Quốc đứng thứ ba với khoảng 8,5 triệu euro, tiếp đến là U23 Saudi Arabia (5,98 triệu euro), U23 Uzbekistan (4,13 triệu euro) và U23 Thái Lan (3,28 triệu euro). U23 CHDCND Triều Tiên ở mức khoảng 1,73 triệu euro, tương đương U23 Việt Nam.

Điều đó cho thấy U23 Việt Nam đang bước vào trận tứ kết với một đối thủ sở hữu nguồn lực cầu thủ vượt trội xét trên giá trị thị trường. Tuy nhiên, những con số này chỉ phản ánh giá trị tham khảo của cầu thủ, không phải thước đo trực tiếp cho kết quả một trận đấu.

Phiên bản mạnh hơn nhiều so với đội từng thua U23 Việt Nam

Đáng chú ý, U23 Hàn Quốc hiện tại còn khác đáng kể so với đội hình từng đối đầu U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 ở Saudi Arabia hồi tháng 1.

Bae Jun Ho là cái tên đáng chú ý của U23 Hàn Quốc

Ở giải đấu đó, U23 Hàn Quốc không có những cầu thủ đang chơi bóng tại Anh như Bae Jun Ho, Kim Ji Soo hay Yang Min Hyuk. Đội bóng “xứ kim chi” hòa U23 Việt Nam 2-2 trong 120 phút ở trận tranh hạng ba, trước khi thua 6-7 trên loạt luân lưu.

Tại ASIAD 2026, HLV Lee Min Sung có trong tay nhiều quân bài từng vắng mặt ở giải U23 châu Á, đồng thời được bổ sung ba cầu thủ quá tuổi. Vì vậy, xét riêng về nhân sự, U23 Hàn Quốc tại Nhật Bản là phiên bản được tăng cường đáng kể so với đội bóng từng thất bại trước U23 Việt Nam hồi đầu năm.

Sự khác biệt về lực lượng cũng được phản ánh phần nào qua hành trình vòng bảng. U23 Hàn Quốc toàn thắng cả hai trận (bảng D chỉ có 3 đội), trong khi U23 Việt Nam giành 4 điểm và chịu thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan ở lượt cuối.

Dẫu vậy, trận tứ kết là câu chuyện hoàn toàn khác. U23 Việt Nam từng cho thấy khả năng gây khó khăn cho Hàn Quốc ở vòng chung kết U23 châu Á và sẽ cần tiếp tục phát huy khả năng phòng ngự tổ chức, hạn chế khoảng trống trước vòng cấm, đồng thời tận dụng những tình huống chuyển trạng thái và cố định.