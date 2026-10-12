Djokovic - Medvedev rơi tự do, Cobolli vào top 5 ATP (Bảng xếp hạng tennis 12/10)

Bảng xếp hạng ATP và WTA chính thức chưa cập nhật trong tuần thi đấu tại Thượng Hải và Vũ Hán. Tuy nhiên, dữ liệu trực tuyến ngày 12/10 đã ghi nhận những biến động đáng chú ý, trong đó Flavio Cobolli vươn lên top 5 ATP, còn Novak Djokovic và Daniil Medvedev cùng tụt hạng.

Theo bảng xếp hạng trực tuyến cả Djokovic và Medvedev đều tụt hạng

ATP biến động, Djokovic và Medvedev sa sút

Theo bảng xếp hạng ATP trực tuyến cập nhật ngày 12/10, Jannik Sinner vẫn dẫn đầu thế giới với 10.950 điểm, dù bị trừ 50 điểm. Alexander Zverev đứng thứ hai với 9.770 điểm, còn Carlos Alcaraz xếp thứ ba với 5.610 điểm. Cả hai cùng được cộng 50 điểm.

Ben Shelton giữ vị trí thứ tư với 4.720 điểm, tăng 40 điểm. Đáng chú ý, Flavio Cobolli vươn lên thứ năm với 3.640 điểm, tăng hai bậc dù bị trừ 40 điểm. Đây là một trong những thay đổi nổi bật nhất ở nhóm đầu đơn nam.

Trong khi đó, Daniil Medvedev tụt bốn bậc xuống vị trí thứ 10 với 3.310 điểm, giảm 550 điểm. Novak Djokovic cũng lùi ba bậc, xuống thứ 11 với 3.090 điểm sau khi bị trừ 390 điểm. Tay vợt Serbia đã bị loại ngay vòng 2 Thượng Hải Masters, qua đó không còn cơ hội tích lũy thêm điểm tại giải đấu này.

Việc Medvedev rơi khỏi top 10 và Djokovic đứng ngoài nhóm này là những diễn biến đáng chú ý trên bảng xếp hạng trực tuyến. Tuy nhiên, thứ hạng cuối cùng vẫn cần chờ đợt cập nhật chính thức tiếp theo của ATP.

Ở phần còn lại của top 10, Frances Tiafoe tăng ba bậc lên thứ bảy với 3.380 điểm, Alex De Minaur đứng thứ tám với 3.330 điểm, còn Arthur Fils xếp thứ chín với 3.325 điểm. Khoảng cách giữa ba tay vợt này khá sít sao, khiến thứ tự có thể tiếp tục thay đổi trong thời gian tới.

WTA vẫn do Rybakina dẫn đầu

Ở bảng xếp hạng WTA trực tuyến cập nhật lúc 14h18 ngày 12/10, Elena Rybakina tiếp tục đứng số 1 thế giới với 9.197 điểm, dù bị trừ 499 điểm. Aryna Sabalenka xếp thứ hai với 7.560 điểm, tăng 10 điểm, trong khi Mirra Andreeva đứng thứ ba với 6.371 điểm.

Jessica Pegula giữ vị trí thứ tư với 6.235 điểm, còn Coco Gauff đứng thứ năm với 5.974 điểm. Iga Swiatek xếp thứ chín với 4.009 điểm, tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu nhưng vẫn còn khoảng cách đáng kể với Rybakina.

Một số tay vợt ghi nhận mức giảm điểm đáng chú ý, trong đó Diana Shnaider mất 185 điểm và đứng thứ 15, còn Leylah Fernandez cũng bị trừ 185 điểm, tụt ba bậc xuống thứ 28. Belinda Bencic giảm 98 điểm nhưng vẫn giữ vị trí thứ 12.

Nhìn chung, top 10 WTA chưa có sự xáo trộn lớn về thứ tự. Cuộc đua ở nhóm đầu vẫn xoay quanh Rybakina và Sabalenka, trong khi các vị trí tiếp theo có thể biến động tùy theo kết quả thi đấu tại Vũ Hán.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT Tay vợt Tuổi +-XH so với tuần trước Điểm 1 Jannik Sinner (Ý) 25 0 10.950 2 Alexander Zverev (Đức) 29 0 9.770 3 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 23 0 5.610 4 Ben Shelton (Mỹ) 24 0 4.720 5 Flavio Cobolli (Ý) 24 +2 3.640 6 Félix Auger-Aliassime (Canada) 26 -1 3.590 7 Frances Tiafoe (Mỹ) 28 +3 3.380 8 Alex de Minaur (Australia) 27 +1 3.330 9 Arthur Fils (Pháp) 22 +2 3.325 10 Daniil Medvedev (Nga) 30 -4 3.310 11 Novak Djokovic (Serbia) 39 -3 3.090 12 Taylor Fritz (Mỹ) 28 0 2.880 13 Rafael Jodar (Tây Ban Nha) 20 0 2.634 14 Jakub Mensik (CH Séc) 21 +1 2.500 15 Tommy Paul (Mỹ) 29 +3 2.425 16 Brandon Nakashima (Mỹ) 25 +3 2.375 17 Learner Tien (Mỹ) 20 0 2.345 18 Alexander Bublik (Kazakhstan) 29 +4 2.285 19 Jiri Lehecka (CH Séc) 24 -3 2.235 20 Francisco Cerúndolo (Argentina) 28 0 2.220 21 Andrey Rublev (Nga) 28 +2 2.175 22 Luciano Darderi (Ý) 24 -1 2.160 23 Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) 27 +3 2.030 24 Casper Ruud (Na Uy) 27 0 1.995 25 Karen Khachanov (Nga) 30 +2 1.990 26 Lorenzo Musetti (Ý) 24 -1 1.870 27 Alexander Blockx (Bỉ) 21 +1 1.790 28 Joao Fonseca (Brazil) 20 +1 1.750 29 Tomás Martin Etcheverry (Argentina) 27 +2 1.590 30 Hubert Hurkacz (Ba Lan) 29 +4 1.575

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA