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Djokovic - Medvedev rơi tự do, Cobolli vào top 5 ATP (Bảng xếp hạng tennis 12/10)

Sự kiện: ATP Tour WTA Tour Novak Djokovic

Bảng xếp hạng tennis trực tuyến ngày 12/10 ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý, khi Flavio Cobolli vươn lên top 5 ATP, còn Novak Djokovic và Daniil Medvedev đồng loạt tụt hạng.

  

Bảng xếp hạng ATP và WTA chính thức chưa cập nhật trong tuần thi đấu tại Thượng Hải và Vũ Hán. Tuy nhiên, dữ liệu trực tuyến ngày 12/10 đã ghi nhận những biến động đáng chú ý, trong đó Flavio Cobolli vươn lên top 5 ATP, còn Novak Djokovic và Daniil Medvedev cùng tụt hạng.

Theo bảng xếp hạng trực tuyến cả Djokovic và Medvedev đều tụt hạng&nbsp;

Theo bảng xếp hạng trực tuyến cả Djokovic và Medvedev đều tụt hạng 

ATP biến động, Djokovic và Medvedev sa sút

Theo bảng xếp hạng ATP trực tuyến cập nhật ngày 12/10, Jannik Sinner vẫn dẫn đầu thế giới với 10.950 điểm, dù bị trừ 50 điểm. Alexander Zverev đứng thứ hai với 9.770 điểm, còn Carlos Alcaraz xếp thứ ba với 5.610 điểm. Cả hai cùng được cộng 50 điểm.

Ben Shelton giữ vị trí thứ tư với 4.720 điểm, tăng 40 điểm. Đáng chú ý, Flavio Cobolli vươn lên thứ năm với 3.640 điểm, tăng hai bậc dù bị trừ 40 điểm. Đây là một trong những thay đổi nổi bật nhất ở nhóm đầu đơn nam.

Trong khi đó, Daniil Medvedev tụt bốn bậc xuống vị trí thứ 10 với 3.310 điểm, giảm 550 điểm. Novak Djokovic cũng lùi ba bậc, xuống thứ 11 với 3.090 điểm sau khi bị trừ 390 điểm. Tay vợt Serbia đã bị loại ngay vòng 2 Thượng Hải Masters, qua đó không còn cơ hội tích lũy thêm điểm tại giải đấu này.

Việc Medvedev rơi khỏi top 10 và Djokovic đứng ngoài nhóm này là những diễn biến đáng chú ý trên bảng xếp hạng trực tuyến. Tuy nhiên, thứ hạng cuối cùng vẫn cần chờ đợt cập nhật chính thức tiếp theo của ATP.

Ở phần còn lại của top 10, Frances Tiafoe tăng ba bậc lên thứ bảy với 3.380 điểm, Alex De Minaur đứng thứ tám với 3.330 điểm, còn Arthur Fils xếp thứ chín với 3.325 điểm. Khoảng cách giữa ba tay vợt này khá sít sao, khiến thứ tự có thể tiếp tục thay đổi trong thời gian tới.

WTA vẫn do Rybakina dẫn đầu

Ở bảng xếp hạng WTA trực tuyến cập nhật lúc 14h18 ngày 12/10, Elena Rybakina tiếp tục đứng số 1 thế giới với 9.197 điểm, dù bị trừ 499 điểm. Aryna Sabalenka xếp thứ hai với 7.560 điểm, tăng 10 điểm, trong khi Mirra Andreeva đứng thứ ba với 6.371 điểm.

Jessica Pegula giữ vị trí thứ tư với 6.235 điểm, còn Coco Gauff đứng thứ năm với 5.974 điểm. Iga Swiatek xếp thứ chín với 4.009 điểm, tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu nhưng vẫn còn khoảng cách đáng kể với Rybakina.

Một số tay vợt ghi nhận mức giảm điểm đáng chú ý, trong đó Diana Shnaider mất 185 điểm và đứng thứ 15, còn Leylah Fernandez cũng bị trừ 185 điểm, tụt ba bậc xuống thứ 28. Belinda Bencic giảm 98 điểm nhưng vẫn giữ vị trí thứ 12.

Nhìn chung, top 10 WTA chưa có sự xáo trộn lớn về thứ tự. Cuộc đua ở nhóm đầu vẫn xoay quanh Rybakina và Sabalenka, trong khi các vị trí tiếp theo có thể biến động tùy theo kết quả thi đấu tại Vũ Hán.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Jannik Sinner (Ý)

25

0

10.950

2

Alexander Zverev (Đức)

29

0

9.770

3

Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha)

23

0

5.610

4

Ben Shelton (Mỹ)

24

0

4.720

5

Flavio Cobolli (Ý)

24

+2

3.640

6

Félix Auger-Aliassime (Canada)

26

-1

3.590

7

Frances Tiafoe (Mỹ)

28

+3

3.380

8

Alex de Minaur (Australia)

27

+1

3.330

9

Arthur Fils (Pháp)

22

+2

3.325

10

Daniil Medvedev (Nga)

30

-4

3.310

11

Novak Djokovic (Serbia)

39

-3

3.090

12

Taylor Fritz (Mỹ)

28

0

2.880

13

Rafael Jodar (Tây Ban Nha)

20

0

2.634

14

Jakub Mensik (CH Séc)

21

+1

2.500

15

Tommy Paul (Mỹ)

29

+3

2.425

16

Brandon Nakashima (Mỹ)

25

+3

2.375

17

Learner Tien (Mỹ)

20

0

2.345

18

Alexander Bublik (Kazakhstan)

29

+4

2.285

19

Jiri Lehecka (CH Séc)

24

-3

2.235

20

Francisco Cerúndolo (Argentina)

28

0

2.220

21

Andrey Rublev (Nga)

28

+2

2.175

22

Luciano Darderi (Ý)

24

-1

2.160

23

Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha)

27

+3

2.030

24

Casper Ruud (Na Uy)

27

0

1.995

25

Karen Khachanov (Nga)

30

+2

1.990

26

Lorenzo Musetti (Ý)

24

-1

1.870

27

Alexander Blockx (Bỉ)

21

+1

1.790

28

Joao Fonseca (Brazil)

20

+1

1.750

29

Tomás Martin Etcheverry (Argentina)

27

+2

1.590

30

Hubert Hurkacz (Ba Lan)

29

+4

1.575

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Elena Rybakina (Kazakhstan)

27

0

9.197

2

Aryna Sabalenka (Belarus)

28

0

7.560

3

Mirra Andreeva (Nga)

19

0

6.371

4

Jessica Pegula (Mỹ)

32

0

6.235

5

Coco Gauff (Mỹ)

22

0

5.974

6

Elina Svitolina (Ukraine)

32

0

5.024

7

Karolína Muchova (CH Séc)

30

0

4.723

8

Linda Noskova (CH Séc)

21

0

4.679

9

Iga Swiatek (Ba Lan)

25

0

4.009

10

Marta Kostyuk (Ukraine)

24

0

3.920

11

Iva Jovic (Mỹ)

18

0

2.860

12

Belinda Bencic (Thụy Sĩ)

29

0

2.662

13

Elise Mertens (Bỉ)

30

+1

2.540

14

Victoria Mboko (Canada)

20

+1

2.501

15

Diana Shnaider (Nga)

22

-2

2.458

16

Sorana Cîrstea (Romania)

36

0

2.380

17

Amanda Anisimova (Mỹ)

25

0

2.363

18

Naomi Osaka (Nhật Bản)

28

0

2.297

19

Alexandra Eala (Philippines)

21

0

2.241

20

Madison Keys (Mỹ)

31

0

2.110

21

Anna Kalinskaya (Nga)

27

0

2.043

22

Maja Chwalinska (Ba Lan)

25

0

2.043

23

Qinwen Zheng (Trung Quốc)

24

0

2.018

24

Anastasia Potapova (Áo)

25

+2

1.816

25

Emma Navarro (Mỹ)

25

+2

1.809

26

Marie Bouzkova (CH Séc)

28

+2

1.774

27

Nikola Bartunkova (CH Séc)

20

+2

1.661

28

Leylah Fernandez (Canada)

24

-3

1.654

29

Sára Bejlek (CH Séc)

20

+1

1.650

30

Ann Li (Mỹ)

26

+1

1.648

8

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/10/2026 15:28 PM (GMT+7)
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