Trực tiếp tennis Zizou Bergs - Alcaraz: Khó cản "tiểu Nadal" (Thượng Hải Masters)

Alcaraz dễ dàng đánh bại Juan Manuel Cerundolo với cùng tỷ số 6-3 ở hai set trong trận ra quân. Đáng chú ý, tay vợt Tây Ban Nha không phải đối mặt break point nào và giành 86% số điểm khi giao bóng một. Đây là màn trình diễn tích cực về khả năng giao bóng sau khi anh trở lại thi đấu từ chấn thương.

Trước khi đến Thượng Hải Masters, Alcaraz vừa bảo vệ thành công danh hiệu Japan Open sau chiến thắng trước Jiri Lehecka trong trận chung kết. Tay vợt 23 tuổi đang có nhịp thi đấu tốt và hướng tới mục tiêu vô địch giải Masters 1000 trên đất Trung Quốc lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Zizou Bergs cũng gây ấn tượng ở hai vòng đầu. Sau khi vượt qua Vit Kopriva, tay vợt Bỉ đánh bại Ignacio Buse với tỷ số 6-0, 6-3, chỉ để thua 3 game. Anh từng giành danh hiệu ATP đầu tiên tại Eastbourne trong mùa sân cỏ năm nay.

Dù vậy, thử thách trước Alcaraz có độ khó cao hơn đáng kể. Bergs cần giao bóng hiệu quả, hạn chế lỗi tự đánh hỏng và tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi để gây sức ép lên đối thủ. Với khả năng di chuyển, điều tiết nhịp độ và tạo đột biến từ cuối sân, Alcaraz vẫn là người nắm nhiều lợi thế.