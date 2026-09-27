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FIFA ASEAN CUP 2026

Trực tiếp bóng đá Campuchia - Myanmar: Vé đi tiếp trong tầm tay (FIFA ASEAN Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay FIFA ASEAN Cup 2026

(17h, 27/9, bảng B, FIFA ASEAN Cup 2026) Myanmar chỉ thêm 1 chiến thắng nữa sẽ đoạt vé đi tiếp vào vòng sau.

     

17h, 27/9 | Mong Kok

Campuchia
Trực tiếp bóng đá Campuchia - Myanmar: Vé đi tiếp trong tầm tay (FIFA ASEAN Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Campuchia - Myanmar: Vé đi tiếp trong tầm tay (FIFA ASEAN Cup) - 1
Myanmar
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Campuchia - Myanmar: Vé đi tiếp trong tầm tay (FIFA ASEAN Cup) - 1
Soksela, Sovann, Krya, Mizuno, Ose, Ogawa, Samuel, Mirzaev, Sa Ty, Chanthea, Soknet
Trực tiếp bóng đá Campuchia - Myanmar: Vé đi tiếp trong tầm tay (FIFA ASEAN Cup) - 1
Nyi Aung, Kew Min, Zeyar Lin, Moe Kyaw, Phone Khant, Lin Aung, Min Oo, Min Aung, Kaung Khant, Naing Tun, Paing

Myanmar nắm ưu thế trong cuộc đua bảng B

Trận đối đầu giữa Campuchia và Myanmar mang tính chất vô cùng quan trọng đối với cục diện bảng B. Myanmar đang nắm lợi thế lớn khi có được 3 điểm trọn vẹn sau chiến thắng 2-0 trước Timor-Leste ở ngày ra quân. Nếu tiếp tục đánh bại Campuchia, thầy trò HLV Jorn Andersen sẽ chính thức vươn lên dẫn đầu bảng đấu và cầm chắc tấm vé đi tiếp.

Sức mạnh của Myanmar đến từ hàng công đang đạt phong độ rất cao với những ngòi nổ nguy hiểm như Than Paing và Win Naing Tun. Thống kê trong 5 trận gần nhất cho thấy Myanmar từng hủy diệt Philippines 4-1 và Lào 7-2.

Bài toán kiểm soát trung tuyến của Campuchia

Lối chơi của Campuchia phụ thuộc khá nhiều vào khả năng cầm bóng và điều tiết trận đấu. Tiền vệ Yudai Ogawa giữ vai trò mắt xích then chốt nhờ kỹ năng thoát pressing và phân phối bóng nhanh. Bên cạnh đó, dàn nhân tố như Bong Samuel, Alisher Mirzaev, Iago Bento cùng Sieng Chanthea hay Sa Ty giúp đội bóng xứ chùa tháp có thêm nhiều phương án tấn công.

Mặc dù vậy, Campuchia lại bộc lộ điểm yếu mỗi khi đối phương mạnh hơn kiểm soát tốt khu vực giữa sân, bằng chứng là hai thất bại trước Malaysia và Thái Lan gần đây.

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Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/09/2026 11:10 AM (GMT+7)
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