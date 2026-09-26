Trực tiếp bóng đá Anh - Tây Ban Nha: "Tam sư" gặp thách thức (Nations League)

Nations League | 1h45, 27/9 | Wembley Anh 0 - 0 Tây Ban Nha (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Anh vs Tây Ban Nha Tây Ban Nha Điểm Pickford Alexander-Arnold Guéhi Konsa O'Reilly Elliot Scott Saka Bellingham Gordon Kane Điểm Simón García Cubarsí Laporte Cucurella Rodri Pedri Fermín Yamal Oyarzabal Williams Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Anh Anh Tây Ban Nha Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Pickford, Alexander-Arnold, Guéhi, Konsa, O'Reilly, Elliot, Scott, Saka, Bellingham, Gordon, Kane Simón, García, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Fermín, Yamal, Oyarzabal, Williams

Biến động lực lượng của tuyển Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel

Đội tuyển Anh bước vào cuộc đại chiến với Tây Ban Nha tại Wembley trong khuôn khổ lượt trận mở màn UEFA Nations League 2026/27.

Hơn hai năm sau thất bại tại chung kết EURO 2024, màn tái đấu này diễn ra trong bối cảnh hoàn toàn mới khi Tây Ban Nha vừa đăng quang chức vô địch World Cup, còn HLV Thomas Tuchel đang từng bước xây dựng triết lý mới cho Tam Sư.

Chiến lược gia người Đức triệu tập 27 cầu thủ, chào đón sự trở lại của Trent Alexander-Arnold cùng những nhân tố chủ chốt như Jude Bellingham, Harry Kane và Bukayo Saka.

Tuy nhiên, kế hoạch của Tuchel bị giáng đòn nặng nề khi hàng loạt trụ cột gồm Declan Rice, Cole Palmer, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford và Tino Livramento đồng loạt rút lui vì chấn thương.

Việc vắng Declan Rice để lại khoảng trống mênh mông ở tuyến giữa, buộc HLV Tuchel phải cân nhắc xếp Jude Bellingham lùi sâu kết nối lối chơi bên cạnh những cái tên mới như Elliot Anderson hay James Garner.

Bản lĩnh nhà vô địch của Tây Ban Nha và điểm nóng khu trung tuyến

Ở bên kia chiến tuyến, Tây Ban Nha đến làm khách tại Wembley với bộ khung hoàn toàn ổn định. HLV Luis de la Fuente tiếp tục giữ nguyên lực lượng đăng quang cúp thế giới với dàn sao quen thuộc gồm Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams, Pedri, Fabián Ruiz và Quả bóng vàng Rodri.

Thay đổi đáng chú ý duy nhất nằm ở hành lang cánh phải khi Iván Fresneda được gọi bổ sung thay thế Pedro Porro bị chấn thương.

Điểm tựa của La Roja vẫn nằm ở khả năng kiểm soát thế trận và thoát pressing cực tốt ở tuyến giữa, điều từng giúp họ đánh bại tuyển Anh tại Berlin. Lịch sử đối đầu gần đây cũng nghiêng về đại diện xứ bò tót khi họ giành 6 chiến thắng trong 10 lần đụng độ Tam Sư kể từ năm 2000.

Dù có lợi thế sân nhà Wembley, một hàng tiền vệ sứt mẻ sẽ khiến tuyển Anh gặp rất nhiều rắc rối trong việc chống đỡ các đợt hãm thành của nhà vô địch thế giới.