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FIFA ASEAN CUP 2026

Trực tiếp bóng đá Hong Kong (TQ) - Lào: Tiếp đà chiến thắng (FIFA ASEAN Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay FIFA ASEAN Cup 2026

(14h, 27/9, vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026) Lào đã có chiến thắng ở trận ra quân và sẽ tiếp tục hy vọng vào 3 điểm nữa trước đối thủ khó hơn.

     

14h, 27/9 | Kai Tak

Hong Kong
Trực tiếp bóng đá Hong Kong (TQ) - Lào: Tiếp đà chiến thắng (FIFA ASEAN Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Hong Kong (TQ) - Lào: Tiếp đà chiến thắng (FIFA ASEAN Cup) - 1
Lào
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Hong Kong (TQ) - Lào: Tiếp đà chiến thắng (FIFA ASEAN Cup) - 1
Ka Yu, Beattie, Jojo, Nặc Hằng, Tử Nam, Chun Lok, Wong Wai, Braunshtain, Camargo, Udebuluzor, Ming Him
Trực tiếp bóng đá Hong Kong (TQ) - Lào: Tiếp đà chiến thắng (FIFA ASEAN Cup) - 1
Vilaphonh, Phommachan, Sonesanith, Thongkhamsavath, Sangvilay, Keonuchanh, Phetsomphone, Singsavang, Bounkong, Xaykhampheng, Angot

Lợi thế điểm số và điểm yếu phòng ngự của đội tuyển Lào

Đội tuyển Lào là cái tên nhập cuộc sớm nhất tại bảng A và có khởi đầu vô cùng thuận lợi bằng chiến thắng 3-1 trước Brunei.

3 điểm trọn vẹn này giúp đại diện xứ Triệu voi tạm thời nắm ưu thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Màn trình diễn vừa qua cho thấy tập thể dưới sự dẫn dắt của HLV Vladica Grujic sở hữu khả năng chuyển đổi trạng thái cực kỳ ấn tượng và tạo ra sức ép hãm thành rất hiệu quả.

Tuy nhiên, dù ghi được 3 bàn thắng vào lưới Brunei, hàng phòng ngự của Lào vẫn bộc lộ những khoảng trống nguy hiểm khi để đối thủ chọc thủng lưới trước khi bước vào giờ nghỉ.

Ưu thế địa lợi và bài toán nhịp độ của Hong Kong

Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà Hong Kong (TQ) bước vào trận đấu này mà chưa đá trận nào tại FIFA ASEAN Cup 2026. Việc thi đấu trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà sẽ là liều thuốc tinh thần rất lớn dành cho họ. Chính HLV Vladica Grujic của Lào cũng thừa nhận đối thủ nắm lợi thế không nhỏ nhờ ưu thế địa lợi.

Mặc dù vậy, việc chưa thi đấu trận nào cũng mang lại áp lực nhất định cho Hong Kong. Trong khi Lào đã có 90 phút làm nóng và bắt nhịp với giải đấu, Hong Kong cần phải nhanh chóng bắt kịp tốc độ chiến thuật.

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Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/09/2026 08:09 AM (GMT+7)
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