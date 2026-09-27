Trực tiếp bóng đá Hong Kong (TQ) - Lào: Tiếp đà chiến thắng (FIFA ASEAN Cup)
(14h, 27/9, vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026) Lào đã có chiến thắng ở trận ra quân và sẽ tiếp tục hy vọng vào 3 điểm nữa trước đối thủ khó hơn.
14h, 27/9 | Kai Tak
Điểm
Ka Yu
Beattie
Jojo
Nặc Hằng
Tử Nam
Chun Lok
Wong Wai
Braunshtain
Camargo
Udebuluzor
Ming Him
Điểm
Vilaphonh
Phommachan
Sonesanith
Thongkhamsavath
Sangvilay
Keonuchanh
Phetsomphone
Singsavang
Bounkong
Xaykhampheng
Angot
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Lợi thế điểm số và điểm yếu phòng ngự của đội tuyển Lào
Đội tuyển Lào là cái tên nhập cuộc sớm nhất tại bảng A và có khởi đầu vô cùng thuận lợi bằng chiến thắng 3-1 trước Brunei.
3 điểm trọn vẹn này giúp đại diện xứ Triệu voi tạm thời nắm ưu thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Màn trình diễn vừa qua cho thấy tập thể dưới sự dẫn dắt của HLV Vladica Grujic sở hữu khả năng chuyển đổi trạng thái cực kỳ ấn tượng và tạo ra sức ép hãm thành rất hiệu quả.
Tuy nhiên, dù ghi được 3 bàn thắng vào lưới Brunei, hàng phòng ngự của Lào vẫn bộc lộ những khoảng trống nguy hiểm khi để đối thủ chọc thủng lưới trước khi bước vào giờ nghỉ.
Ưu thế địa lợi và bài toán nhịp độ của Hong Kong
Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà Hong Kong (TQ) bước vào trận đấu này mà chưa đá trận nào tại FIFA ASEAN Cup 2026. Việc thi đấu trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà sẽ là liều thuốc tinh thần rất lớn dành cho họ. Chính HLV Vladica Grujic của Lào cũng thừa nhận đối thủ nắm lợi thế không nhỏ nhờ ưu thế địa lợi.
Mặc dù vậy, việc chưa thi đấu trận nào cũng mang lại áp lực nhất định cho Hong Kong. Trong khi Lào đã có 90 phút làm nóng và bắt nhịp với giải đấu, Hong Kong cần phải nhanh chóng bắt kịp tốc độ chiến thuật.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-27/09/2026 08:09 AM (GMT+7)