U23 Australia vs U23 Thái Lan (18h30 ngày 8/1): Quá khó cho "Voi chiến"

Nhận định U23 Australia vs U23 Thái Lan

U23 Australia tham dự VCK U23 châu Á 2026 với tư cách ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch. U23 Australia đã thể hiện sức mạnh đáng nể khi toàn thắng 3 trận ở vòng loại, ghi tới 20 bàn thắng.

Không chỉ mạnh ở tấn công, U23 Australia còn có khả năng phòng ngự đáng nể. Trong 5 trận đấu gần nhất, U23 Australia đã giữ sạch lưới.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

U23 Australia hiện tại có lối chơi toàn diện khi HLV Tony Vidmar xây dựng được đấu pháp phù hợp với lực lượng mà ông có trong tay. U23 Australia có những gương mặt đầy triển vọng, có thể hình, kỹ thuật tốt và cách thi đấu hiệu quả như Rawlins, Priestman, Valadon, Alagich, Blair, Dukuly.

Với U23 Thái Lan, họ không có được trạng thái hoàn hảo khi tranh tài ở VCK U23 châu Á 2026. Ở SEA Games 33 vừa diễn ra, với tư cách chủ nhà, U22 Thái Lan (có nhiều cầu thủ trong đội hình U23 Thái Lan hiện tại) đã không thể hoàn thành mục tiêu giành HCV môn bóng đá nam. Trong trận chung kết, U22 Thái Lan dẫn trước U22 Việt Nam 2-0 trong hiệp một nhưng sang hiệp hai đã bị gỡ hòa rồi cuối cùng thua 2-3 ở hiệp phụ.

U23 Thái Lan đã bộc lộ những hạn chế đáng kể trong lối chơi, đặc biệt là thể lực không tốt. Nhiều chuyên gia nhận định, khi gặp phải đối thủ có sức mạnh dồi dào như U23 Australia, điểm yếu này sẽ khiến U23 Thái Lan rất khó đá.

Tại bảng D, U23 Australia được đánh giá vượt trội so với U23 Thái Lan và nhỉnh hơn U23 Iraq cũng như U23 Trung Quốc. Để tạo lợi thế trong cuộc đua tranh vé vào tứ kết, U23 Australia sẽ tìm cách giành chiến thắng đậm trước U23 Thái Lan vốn bị coi là yếu nhất bảng.

U23 Australia có lối chơi pressing với cường độ cao, tốc độ nổi bật khi xuống bóng ở biên và điều này giúp họ thường xuyên có thế trận áp đảo. U23 Thái Lan sẽ phải chịu sức ép rất lớn và họ có thể vỡ trận khi thủng lưới sớm rồi thể lực suy giảm. Đây là thử thách lớn cho "Voi chiến" và sẽ không ngạc nhiên nếu họ thất bại với cách biệt lớn.

Đội hình dự kiến U23 Australia vs U23 Thái Lan:

U23 Australia: Pavlesic, Adamson, Vidmar, Paull, Rawlins, Priestman, Valadon, Alagich, Drew, Blair, Dukuly.

U23 Thái Lan: Sorawat, Channon, Chanapach, Seksan, Sittha, Kakana, Yotsakon, Waris, Chaiyaphon, Iklas, Phon-ek.

Dự đoán: U23 Australia thắng 4-0.