HLV Kim Sang Sik sẽ vượt Park Hang Seo để vĩ đại nhất bóng đá Việt Nam?

Thầy Kim "mát tay" ở chung kết

19h30 ngày 18/12 sẽ là thời khắc xác định U22 Việt Nam hay U22 Thái Lan sẽ đòi lại ngôi vương SEA Games. Đây là trận đấu đầy duyên nợ của bóng đá khu vực, hai bên gặp nhau vào năm 2022 ở chung kết SEA Games 31 và HLV Park Hang Seo đã mang về danh hiệu cuối cùng của ông với bóng đá Việt Nam khi thắng U22 Thái Lan tại Mỹ Đình.

Sẽ là 3 chung kết toàn thắng cho HLV Kim Sang Sik chỉ sau 1 năm với bóng đá Việt Nam?

HLV Kim Sang Sik không chỉ có cơ hội làm được như người đồng hương tiền nhiệm, ông còn đứng trước một cú hat-trick thành tích đầy ấn tượng trong chỉ 1 năm làm việc ở Việt Nam. Ông đã đưa đội tuyển quốc gia đến danh hiệu AFF Cup 2024 (đánh bại Thái Lan ở chung kết) và sau đó vô địch giải U23 Đông Nam Á. 2 giải quan trọng trước, thầy Kim đều đã thắng và giờ sẽ là giải thứ 3 cho ông và các học trò.

Thắng trận tranh HCV tới sẽ giúp HLV Kim Sang Sik tiếp tục bất khả chiến bại trong các trận chung kết. Trên cương vị HLV của Jeonbuk Hyundai Motors, ông cũng từng giành cúp Quốc gia Hàn Quốc vào năm 2022. Trong thời gian dẫn dắt Jeonbuk, HLV Kim đã thắng tới 75% số trận đá cúp ở cả cúp quốc nội lẫn AFC Champions League (thắng 15, hòa 3, thua 2 trong 20 trận).

Thầy Kim dường như có “vía” cực kỳ mạnh trong các trận đấu lớn nói riêng và các giải đấu cúp nói chung. Người ta cho rằng ngay cả khi ĐT Việt Nam hay U22 Việt Nam đá không quá sắc nét, thậm chí là không rõ đấu pháp, nhưng HLV Kim Sang Sik luôn đưa ra quyết định đúng ở những thời khắc then chốt để giành chiến thắng.

Thầy Kim đã tỏ ra rất chính xác trong thay đổi nhân sự cho U22 Việt Nam từ đầu giải

Nói HLV Kim Sang Sik “không có bài” hoàn toàn không đúng: U22 Việt Nam triển khai từ sân nhà, xuống biên, chồng biên, trả tuyến hai đều rất có bài bản và các cầu thủ như đã tập quen chứ không bối rối trong xử lý. Hơn nữa tùy theo từng trận và từng bối cảnh lực lượng mà HLV Kim Sang Sik có cách xếp đặt của mình, không bao giờ cố định một lối chơi để đối phương không lường trước được, thế nên đấu trường cúp luôn là thế mạnh của ông.

Tiến ra châu lục

Một câu hỏi thú vị là phải chăng HLV Kim Sang Sik sẽ còn thành công hơn cả HLV Park Hang Seo, nếu đà thăng tiến kết quả của bóng đá cấp tuyển được tiếp tục? Thầy Park đã sưu tập đủ bộ danh hiệu AFF Cup và SEA Games khoảng 2 năm sau khi ông đến Việt Nam làm việc (ông không dẫn dắt giải U23 Đông Nam Á nào), trong khi thầy Kim sắp làm được điều đó trong 1 năm.

Dĩ nhiên HLV Kim Sang Sik mới chỉ dẫn dắt bóng đá Việt Nam ở các giải khu vực chứ chưa ra đấu trường châu lục, mà thành tích ở cấp độ châu lục là điều khiến kỷ nguyên Park Hang Seo cực kỳ đáng nhớ: Chung kết U23 châu Á 2018, hạng Tư ASIAD 2018, tứ kết Asian Cup 2019 và lọt vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Các đội tuyển Việt Nam thời thầy Park là một đối trọng khó chịu ở sân chơi châu lục, và điều đó còn phải chờ xem HLV Kim Sang Sik có làm được với một thế hệ cầu thủ đã khác.

HLV Park Hang Seo đã mang lại rất nhiều thành công ở cấp châu lục cho bóng đá Việt Nam

Nhưng có một điều là đến lúc này, thầy Kim đã cho thấy ông chưa có đối thủ trong khu vực. Ví như Thái Lan thời thầy Park vẫn thường xuyên ở thế “cửa trên” khi gặp ĐT Việt Nam và những kết quả hòa hay thua là thường xuyên, nhưng cho đến hiện tại HLV Kim Sang Sik đã xử lý đấu pháp rất tốt mỗi lần đụng độ Thái Lan.

Mặc dù mặt bằng trình độ cầu thủ Việt Nam luôn ở tầm hàng đầu khu vực, khi lâm trận HLV trưởng vẫn phải nắm rõ tiểu tiết để đưa ra quyết định trong những thời điểm cần thiết. Như cách thầy Kim dùng Hai Long trước Lào và Tuấn Hải trước Thái Lan ở AFF Cup 2024, và Phi Hoàng ở SEA Games này là những ví dụ, mỗi cầu thủ có những thế mạnh mà HLV Kim Sang Sik đều nắm bắt được để dùng đến khi thế trận bế tắc.

Hãy chờ xem liệu HLV Kim Sang Sik có mát tay khi đưa bóng đá Việt Nam ra sân chơi châu lục. Nhưng qua những gì ông thể hiện thì khả năng làm nên thành tích bất ngờ trước các đối thủ lớn của thầy Kim là khá cao, dù có tốt được như thầy Park thì không chỉ phụ thuộc vào mỗi ông.