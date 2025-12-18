Báo Thái Lan đánh giá đội nhà ở "cửa dưới", chỉ ra điểm mạnh nhất của U22 Việt Nam

Chủ nhà lại là "cửa dưới"

Tối nay (19h30, 18/12) sẽ là trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 và cuộc đấu đầy duyên nợ Việt Nam – Thái Lan một lần nữa diễn ra. Tại SEA Games 31, U22 Việt Nam đã chiến thắng để đoạt HCV trên sân nhà, giờ là cơ hội đòi nợ cho U22 Thái Lan trên sân của họ.

U22 Việt Nam đang được đánh giá là đội mạnh hơn trước trận chung kết SEA Games 33

Có điều dư luận Thái Lan không lạc quan vào cơ hội đó cho lắm. U22 Thái Lan dễ dàng vượt qua vòng bảng vì 2 đối thủ quá yếu, nhưng đã chỉ thắng 1-0 trước U22 Malaysia ở bán kết dù đá hơn người trong phần lớn trận đấu. Thậm chí họ đã suýt bị gỡ hòa trong thời gian bù giờ.

Phản ứng của fan Thái Lan sau trận là khá gay gắt khi cho rằng các cầu thủ U22 Thái Lan ghi được bàn thắng sớm xong là chủ quan, nghĩ về chung kết và đá giữ chân, trong khi U22 Malaysia mất người lại đá sống chết và tạo ra cơ hội.

Nhiều fan Thái Lan viết trên fanpage của LĐBĐ Thái Lan rằng "đá kiểu này thì Việt Nam vô địch mất"

Không ít bình luận trên fanpage của LĐBĐ Thái Lan có nội dung rằng “đá như thế thì Việt Nam dễ vô địch lắm”. Thậm chí nhiều fan còn bày tỏ sự không hài lòng khi Madam Pang thưởng nóng cho đội U22 Thái Lan 1 triệu baht cho trận bán kết.

Báo giới cũng bi quan

Giờ báo giới Thái cũng đã có những đánh giá về cơ hội của đội nhà trước trận tranh HCV. Mặc dù đa số vẫn tin tưởng vào khả năng chủ nhà đòi lại chức vô địch, không phải ai cũng lạc quan khi đánh giá thực lực của cả U22 Thái Lan lẫn U22 Việt Nam.

Tờ Siamsport cho rằng U22 Việt Nam lần này thực sự ở thế “cửa trên”, chỉ xét riêng về năng lượng thi đấu. “Các cầu thủ Việt Nam đá với phong cách tốt hơn hẳn chúng ta và họ có rất nhiều mối đe dọa trên mặt trận tấn công, kể cả các trung vệ của họ cũng nguy hiểm khi có thể dâng lên kiến thiết bóng hay thậm chí dứt điểm”, tờ này bình luận.

Siamsport không mấy lạc quan về U22 Thái Lan khi đánh giá trước trận tranh HCV SEA Games (nhưng vẫn dự đoán U22 Thái Lan thắng 2-1)

“Trong khi chúng ta tỏ ra quá uể oải, thiếu sức sống ở trận bán kết, phía Việt Nam kiểm soát trận đấu và có cảm giác cầu thủ của họ chạy như ngựa và không ngừng di chuyển để khai thác khoảng trống hay thu hồi bóng. Trận chung kết có thể được định đoạt bởi 2 yếu tố là đội nào chạy nhiều hơn và ít mắc lỗi hơn, và e rằng U22 Việt Nam có thể làm được điều đó”.

Tờ Thairath thì cho rằng không chỉ tiến bộ về mặt trình độ, việc U22 Việt Nam được chuẩn bị tốt hơn đang rõ ràng để lại dấu ấn trong hiệu quả thi đấu. “Một số trụ cột của U22 Thái Lan phải di chuyển qua lại giữa CLB với đội tuyển vì SEA Games không thuộc FIFA Days. Trong khi đó, bóng đá Việt Nam thậm chí dừng cả giải VĐQG để HLV Kim Sang Sik có thể gọi tất cả những cầu thủ ông ấy cần cho công tác tập huấn”, tờ này nhấn mạnh.

“Chúng ta có thể thông cảm ít nhiều cho HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul, ông cho đến lúc này đã làm tốt nhất có thể sau khi thay thế người tiền nhiệm người Nhật quá tệ. Nhưng nhìn vào thành tích gần đây, chúng ta có thể thấy bóng đá trẻ Thái Lan đã chững lại đáng kể”.