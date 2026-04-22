Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Elche vs Atlético de Madrid
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Nantes
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
AFC Bournemouth vs Leeds United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester City
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Barcelona vs Celta de Vigo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Real Oviedo vs Villarreal
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Sunderland vs Nottingham Forest
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Aston Villa
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Crystal Palace
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
West Ham United vs Everton
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Arsenal vs Newcastle United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Brentford
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-

Nhận định bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Australia bán kết U17 Đông Nam Á 2026

Sự kiện: Bóng đá

Nhận định bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Australia, bán kết U17 Đông Nam Á 2026: Phân tích chiến thuật, dự đoán tỷ số trận U17 Việt Nam đấu với U17 Australia chính xác.

U17 Việt Nam đấu với U17 Australia ở trận bán kết thứ hai của giải U17 Đông Nam Á 2026. Màn so tài này có thể được coi là trận "chung kết sớm" của giải đấu sau những màn trình diễn ấn tượng của 2 đội bóng từ đầu giải.

Trận U17 Việt Nam đấu với U17 Australia diễn ra lúc 19h30 hôm nay 22/4.

Nhận định U17 Việt Nam vs U17 Australia

U17 Việt Nam và U17 Australia đều chưa nhận bất kì bàn thua nào kể từ đầu giải. U17 Australia là đội duy nhất toàn thắng, cũng là đội ghi bàn nhiều nhất. Trong khi đó, U17 Việt Nam cũng có thành tích bất bại, chỉ hoà U17 Indonesia 0-0 trong thế trận lấn lướt.

Nhìn chung, các đội bóng từ cấp độ trẻ đến đỉnh cao của Australia có nhiều điểm tương đồng về cách chơi bóng. Ưu thế về thể chất giúp đội bóng xứ chuột túi dễ dàng chiếm ưu thế trong các pha tranh chấp tay đôi. Điều này giúp họ có khả năng kiểm soát tốt hơn.

U17 Việt Nam cần chiến thắng trước Australia.

U17 Australia chơi bóng đơn giản, ưu tiên bóng bổng và những đường chuyền dài để ận dụng tối đa điểm mạnh. Khi cần tạo ra sự rối loạn ở hàng thủ đối phương, huấn luyện viên Carl Veart cũng có sẵn những cầu thủ nhanh nhẹn và khéo léo ở 2 biên.

Bởi vậy, bài toán lớn nhất đối với U17 Việt Nam chính là duy trì sức bền và sự hưng phấn. U17 Việt Nam ít nhiều sẽ phải chịu đựng hàng loạt pha tranh chấp thừa sự mạnh mẽ từ đối thủ. Thậm chí, các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland có nguy cơ bị “vắt kiệt sức” trong nhiều tình huống phải đeo bám đối phương.

Về khả năng kiểm soát, chỉ cần không rơi vào thế trận phải tranh chấp liên tục, U17 Việt Nam có thể làm tốt trước U17 Australia. Qua nhiều trận đấu trong 2 năm qua, huấn luyện viên Cristiano Roland dần xây dựng được lối chơi khoa học, đẹp mắt cho U17 Việt Nam.

Nhà cầm quân người Brazil chỉ cần tập trung vào việc khắc phục các lỗi nhỏ của cầu thủ - đặc biệt là hàng phòng ngự. Ở tuyến giữa, Đào Quý Vương và Chu Ngọc Nguyễn Lực đủ sức quán xuyến. Các tiền đạo như Nguyễn Văn Dương, Lê Trọng Đại Nhân hay Lê Sỹ Bách tạo nên mũi tấn công đủ chất lượng để mang về bàn thắng.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam và U17 Australia

U17 Việt Nam: Xuân Hoà, Hoàng Việt, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Nguyễn Minh Thuỷ, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương, Đại Nhân, Sỹ Bách.

U17 Australia: Lachlan, Winston, Fraser, Oliver, Amile, Georgio, Akeem, Max Court, Luka, Achnaff, Josef.

Dự đoán tỷ số: U17 Việt Nam 2-1 U17 Australia.

Lịch thi đấu U17 Đông Nam Á 2026, lịch thi đấu đội tuyển U17 Việt Nam mới nhất

Lịch thi đấu U17 Đông Nam Á 2026 cập nhật đầy đủ các trận vòng bảng đến chung kết, diễn ra tại Indonesia, với sự góp mặt của 12 đội tuyển trẻ hàng đầu...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Mai Phương ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/04/2026 07:12 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN