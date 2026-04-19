SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
-
-
Đông Á Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
-
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
-
-
Thể Công - Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
-
-
Aston Villa vs Sunderland
-
-
Everton vs Liverpool
-
-
Nottingham Forest vs Burnley
-
-
Hellas Verona vs Milan
-
-
Monaco vs Auxerre
-
-
Manchester City vs Arsenal
-
-
Bayern Munich vs Stuttgart
-
-
Juventus vs Bologna
-
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
-
-
Lecce vs Fiorentina
-
-
Crystal Palace vs West Ham United
-
-
Athletic Club vs Osasuna
-
-
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
-
-
Real Madrid vs Alavés
-
-
Girona vs Real Betis
-
-
Elche vs Atlético de Madrid
-
-
AFC Bournemouth vs Leeds United
-
-
Burnley vs Manchester City
-
-
Barcelona vs Celta de Vigo
-
-
Real Oviedo vs Villarreal
-
-
Sunderland vs Nottingham Forest
-
-
Fulham vs Aston Villa
-
-
Liverpool vs Crystal Palace
-
-
West Ham United vs Everton
-
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
-
-
Arsenal vs Newcastle United
-
-
Manchester United vs Brentford
-
-

Trực tiếp bóng đá Everton - Liverpool: Nóng bỏng derby vùng Merseyside (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Everton F.C Premier League 2025-26

(20h, 19/4, vòng 33 Ngoại hạng Anh) Trận derby vùng Merseyside không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn là cơ hội cho cả hai đội tranh vé dự cúp châu Âu.

   

Premier League | 20h, 19/4 | Goodison Park

Everton
0 - 0
Liverpool
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Pickford, Mykolenko, Branthwaite, Tarkowski, O’Brien, Garner, Gueye, Ndiaye, Dewsbury Hall, McNeil, Beto
Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Gakpo

Derby Merseyside trở nên cân bằng

Rất lâu rồi, trận derby Merseyside mới trở lại thế cân bằng như lúc này. Trên bảng xếp hạng, Liverpool đang xếp thứ 5 với 52 điểm. Trong khi đó, Everton có 47 điểm và đang xếp thứ 9. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 5 điểm, đồng nghĩa với việc cơ hội chia đề cho cả hai bên. Thực tế, Everton vẫn như vậy, là một đội ở tầm trung bình khá. Còn câu chuyện với Liverpool lại hoàn toàn khác. Thầy trò Arne Slot thụt lùi so với chính họ mùa giải trước. 

Đội khách khốn khổ vì chấn thương

Liverpool đang khá vất vả vì nhiều trụ cột chấn thương. Thủ thành Alisson, hậu vệ phải Conor Bradley, Joe Gomez, Leoni, tiền vệ Endo hay mới nhất là trường hợp của Ekitike. Trong tay HLV Arne Slot lúc này không có nhiều sự lựa chọn. Còn với Everton, họ chỉ thiếu vắng Jack Grealish. Đó cũng là sự đáng tiếc nhưng David Moyes vẫn có vài cái tên thay thế xứng đáng.

Liverpool đang có mùa giải "bi thảm": Tai ương ập đến cả trong & ngoài sân cỏ
Liverpool đang có mùa giải "bi thảm": Tai ương ập đến cả trong & ngoài sân cỏ

Đây có vẻ là một mùa giải mà mọi tai ương cả trong và ngoài sân cỏ đều đồng loạt ập đến với Liverpool.

Theo Nhật Anh

Nguồn:

-19/04/2026 11:59 AM (GMT+7)
