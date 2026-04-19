Trực tiếp bóng đá Everton - Liverpool: Nóng bỏng derby vùng Merseyside (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 20h, 19/4 | Goodison Park Everton 0 - 0 Liverpool (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Everton vs Liverpool Liverpool Điểm Pickford Mykolenko Branthwaite Tarkowski O’Brien Garner Gueye Ndiaye Dewsbury Hall McNeil Beto Điểm Mamardashvili Frimpong Konate Van Dijk Kerkez Gravenberch Mac Allister Salah Szoboszlai Wirtz Gakpo Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Everton Everton Liverpool Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Pickford, Mykolenko, Branthwaite, Tarkowski, O’Brien, Garner, Gueye, Ndiaye, Dewsbury Hall, McNeil, Beto Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Gakpo

Derby Merseyside trở nên cân bằng

Rất lâu rồi, trận derby Merseyside mới trở lại thế cân bằng như lúc này. Trên bảng xếp hạng, Liverpool đang xếp thứ 5 với 52 điểm. Trong khi đó, Everton có 47 điểm và đang xếp thứ 9. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 5 điểm, đồng nghĩa với việc cơ hội chia đề cho cả hai bên. Thực tế, Everton vẫn như vậy, là một đội ở tầm trung bình khá. Còn câu chuyện với Liverpool lại hoàn toàn khác. Thầy trò Arne Slot thụt lùi so với chính họ mùa giải trước.

Đội khách khốn khổ vì chấn thương

Liverpool đang khá vất vả vì nhiều trụ cột chấn thương. Thủ thành Alisson, hậu vệ phải Conor Bradley, Joe Gomez, Leoni, tiền vệ Endo hay mới nhất là trường hợp của Ekitike. Trong tay HLV Arne Slot lúc này không có nhiều sự lựa chọn. Còn với Everton, họ chỉ thiếu vắng Jack Grealish. Đó cũng là sự đáng tiếc nhưng David Moyes vẫn có vài cái tên thay thế xứng đáng.