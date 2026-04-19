SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
Công An TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Thể Công - Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
Aston Villa vs Sunderland
Everton vs Liverpool
Nottingham Forest vs Burnley
Hellas Verona vs Milan
Monaco vs Auxerre
Manchester City vs Arsenal
Bayern Munich vs Stuttgart
Juventus vs Bologna
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Lecce vs Fiorentina
Crystal Palace vs West Ham United
Athletic Club vs Osasuna
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Real Madrid vs Alavés
Girona vs Real Betis
Elche vs Atlético de Madrid
AFC Bournemouth vs Leeds United
Burnley vs Manchester City
Barcelona vs Celta de Vigo
Real Oviedo vs Villarreal
Sunderland vs Nottingham Forest
Fulham vs Aston Villa
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Arsenal vs Newcastle United
Manchester United vs Brentford
Chuyên gia Indonesia: 'Ghi một bàn vào lưới U17 Việt Nam đã là bài toán khó'

Chuyên gia Gusnul Yakin cho rằng U17 Indonesia có thể không vượt qua vòng bảng nhưng phải thắng U17 Việt Nam để có thêm động lực hướng đến giải U17 châu Á. Trong khi đó, BLV Pangemanan bi quan về đội nhà.

Trên Bola.com, bình luận viên Ronny Pangemanan nói: "Thua U17 Malaysia gần như là dấu chấm hết cho chúng ta. Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhưng đối đầu U17 Việt Nam, ghi được một bàn vào lưới đối thủ đã là bài toán khó".

Trang báo Indonesia lấy ý kiến từ một chuyên gia khác là Yakin: "U17 Indonesia phải thắng U17 Việt Nam bằng mọi giá. Đừng vội nghĩ tới chuyện chúng ta có thể tiến vào bán kết hay không. Số phận của U17 Indonesia còn phụ thuộc vào kết quả ở trận đấu khác. Nếu đánh bại U17 Việt Nam, đội sẽ được thúc đẩy tinh thần trước khi bước vào U17 châu Á".

"Nếu thất bại tại giải U17 Đông Nam Á, đó không phải là dấu chấm hết cho U17 Indonesia. Chúng ta hãy nghĩ sang hướng tích cực hơn, đó là đội có thêm thời gian để chuẩn bị cho giải U17 châu Á, bao gồm việc cạnh tranh vé dự U17 World Cup tại Qatar. Các giải đấu sau đó sẽ là thử thách khó khăn hơn nhiều", chuyên gia này chia sẻ tiếp.

Đội bóng xứ vạn đảo phải thắng U17 Việt Nam để đạt điều kiện đầu tiên cho tấm vé vào vòng trong. Sau đó, U17 Indonesia đợi U17 Malaysia hòa hoặc thua U17 Timor Leste. Điều kiện thứ 2 khó xảy ra cho U17 Indonesia khi U17 Timor Leste quá yếu để cầm hòa được U17 Malaysia.

U17 Việt Nam đánh bại U17 Malaysia 4-0 ở trận ra quân. Sau đó, thầy trò HLV Roland hủy diệt U17 Timor Leste 10-0. Trận đấu cuối cùng ở bảng A giữa U17 Việt Nam và U17 Indonesia diễn ra lúc 19h00 ngày 19/4.

Lịch thi đấu U17 Đông Nam Á 2026, lịch thi đấu đội tuyển U17 Việt Nam mới nhất
Lịch thi đấu U17 Đông Nam Á 2026 cập nhật đầy đủ các trận vòng bảng đến chung kết, diễn ra tại Indonesia, với sự góp mặt của 12 đội tuyển trẻ hàng đầu...

Theo Hương Ly ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/04/2026 17:23 PM (GMT+7)
