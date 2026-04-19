Chuyên gia Indonesia: 'Ghi một bàn vào lưới U17 Việt Nam đã là bài toán khó'

Trên Bola.com, bình luận viên Ronny Pangemanan nói: "Thua U17 Malaysia gần như là dấu chấm hết cho chúng ta. Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhưng đối đầu U17 Việt Nam, ghi được một bàn vào lưới đối thủ đã là bài toán khó".

Trang báo Indonesia lấy ý kiến từ một chuyên gia khác là Yakin: "U17 Indonesia phải thắng U17 Việt Nam bằng mọi giá. Đừng vội nghĩ tới chuyện chúng ta có thể tiến vào bán kết hay không. Số phận của U17 Indonesia còn phụ thuộc vào kết quả ở trận đấu khác. Nếu đánh bại U17 Việt Nam, đội sẽ được thúc đẩy tinh thần trước khi bước vào U17 châu Á".

"Nếu thất bại tại giải U17 Đông Nam Á, đó không phải là dấu chấm hết cho U17 Indonesia. Chúng ta hãy nghĩ sang hướng tích cực hơn, đó là đội có thêm thời gian để chuẩn bị cho giải U17 châu Á, bao gồm việc cạnh tranh vé dự U17 World Cup tại Qatar. Các giải đấu sau đó sẽ là thử thách khó khăn hơn nhiều", chuyên gia này chia sẻ tiếp.

Đội bóng xứ vạn đảo phải thắng U17 Việt Nam để đạt điều kiện đầu tiên cho tấm vé vào vòng trong. Sau đó, U17 Indonesia đợi U17 Malaysia hòa hoặc thua U17 Timor Leste. Điều kiện thứ 2 khó xảy ra cho U17 Indonesia khi U17 Timor Leste quá yếu để cầm hòa được U17 Malaysia.

U17 Việt Nam đánh bại U17 Malaysia 4-0 ở trận ra quân. Sau đó, thầy trò HLV Roland hủy diệt U17 Timor Leste 10-0. Trận đấu cuối cùng ở bảng A giữa U17 Việt Nam và U17 Indonesia diễn ra lúc 19h00 ngày 19/4.