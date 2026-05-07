Trực tiếp bóng đá U17 nữ Việt Nam - U17 nữ Myanmar: Định đoạt vé đi tiếp (U17 châu Á)

18h30, 7/5 | U17 nữ Việt Nam 0 - 0 U17 nữ Myanmar (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U17 nữ Việt Nam vs U17 nữ Myanmar U17 nữ Myanmar Điểm Cẩm My Yến Linh Linh Chi Trần Thị An Yến Nhi Thu Phương Minh Ánh Ngọc Ánh Hải Yến Hồng Thái Anh Thư Điểm Saung Pwint Phyu Thae Ei Hlaing Chit Pwint Ausng Pin Myint Yan Mon Htone Zitar Suang Thazin Oo Shin Than Sin Thaw Dar Hnin Sai Hwal Nam Khaing Zin Myint Thet Thet Wai Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U17 nữ Việt Nam U17 nữ Việt Nam U17 nữ Myanmar Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Cẩm My, Yến Linh, Linh Chi, Trần Thị An, Yến Nhi, Thu Phương, Minh Ánh, Ngọc Ánh, Hải Yến, Hồng Thái, Anh Thư Saung Pwint Phyu, Thae Ei Hlaing, Chit Pwint Ausng, Pin Myint Yan, Mon Htone Zitar, Suang Thazin Oo, Shin Than Sin, Thaw Dar Hnin, Sai Hwal Nam, Khaing Zin Myint, Thet Thet Wai

U17 Việt Nam quyết tâm định đoạt vé đi tiếp

U17 nữ Việt Nam gần đây thua 0-3 trước U17 nữ Trung Quốc. Kết quả ấy được dự báo từ trước, khi đối thủ tỏ ra quá mạnh. Nhưng điều đó không hề làm giảm nhiều cơ hội đi tiếp của U17 nữ Việt Nam.

Với việc 6 đội đứng nhất và nhì ở 3 bảng cùng 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết, U17 nữ Việt Nam vẫn có quyền hy vọng nếu thắng U17 nữ Myanmar ở trận tới. Hiện U17 nữ Việt Nam nắm trong tay 1 điểm và xếp thứ 3 bảng A.

Trong khi đó, U17 nữ Myanmar cũng còn cơ hội đi tiếp giống U17 nữ Việt Nam dù chưa giành được điểm nào. Các cô gái trẻ Việt Nam cần tìm cách dập tắt điều đó ở trận tới. U17 nữ Myanmar có lối chơi khá đơn giản, dựa nhiều vào thể lực nên dễ bị U17 nữ Việt Nam bắt bài.