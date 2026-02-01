Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Tottenham - Man City: Haaland vẫn gặp khó ở đấu trường nội địa (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2025-26 Tottenham

(23h30, 1/2, Vòng 24 Ngoại hạng Anh) Haaland vừa dứt cơn hạn bàn thắng ở Cúp C1 nhưng vẫn mới ghi chỉ 1 bàn trong 6 trận Ngoại hạng Anh gần nhất.

   

Premier League | 23h30, 1/2 | Tottenham

Tottenham
Trực tiếp bóng đá Tottenham - Man City: Haaland vẫn gặp khó ở đấu trường nội địa (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Tottenham - Man City: Haaland vẫn gặp khó ở đấu trường nội địa (Ngoại hạng Anh) - 1
Man City
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Tottenham - Man City: Haaland vẫn gặp khó ở đấu trường nội địa (Ngoại hạng Anh) - 1
Vicario, Spence, Romero, Van de Ve, Udogie, Palhinha, Gallagher, Odobert, Simons, Kolo Muani, Solanke
Trực tiếp bóng đá Tottenham - Man City: Haaland vẫn gặp khó ở đấu trường nội địa (Ngoại hạng Anh) - 1
Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly, Rodri, Cherki, Silva, Reijnders, Semenyo, Haaland

Tottenham: Thắng châu Âu nhưng “nóng ghế” ở Premier League

Tottenham vừa khép lại vòng bảng Champions League bằng chiến thắng 2-0 trên sân Frankfurt, qua đó cán đích ở vị trí thứ tư và được nghỉ tới vòng 1/8. Tuy nhiên, kết quả tích cực tại châu Âu chưa đủ để giảm áp lực cho HLV Thomas Frank khi “Gà trống” đang sa sút nghiêm trọng ở Premier League.

Chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng khiến Tottenham chỉ hơn nhóm xuống hạng 8 điểm, trong khi thành tích sân nhà thuộc nhóm tệ nhất giải. Đáng lo hơn, phần lớn những cú sảy chân của họ đều đến trước các đội top 7, khiến màn tiếp đón Man City bị đánh giá đầy rủi ro.

Man City: Nhẹ gánh châu Âu, quyết bám đuổi ngôi đầu

Man City cần điểm để bám đuổi Arsenal

Man City cần điểm để bám đuổi Arsenal

Man City vừa vượt qua Galatasaray 2-0 để giành vé thẳng vào vòng 1/8 Champions League, tránh lịch play-off dày đặc trong tháng 2. Điều này giúp thầy trò Pep Guardiola có thêm thời gian hồi phục thể lực, yếu tố vốn khiến ông liên tục than phiền thời gian qua.

Ở Premier League, Man City đang kém Arsenal 7 điểm và chiến thắng trước Wolves là cú hích cần thiết. Dù vậy, phong độ sân khách thiếu ổn định vẫn là nỗi lo, nhất là khi họ từng thua chính Tottenham 0-2 ở lượt đi và hứa hẹn tiếp tục gặp thử thách lớn tại Bắc London.

