Trực tiếp bóng đá Tottenham - Man City: Haaland vẫn gặp khó ở đấu trường nội địa (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 23h30, 1/2 | Tottenham vs Man City

Đội hình dự kiến:
Tottenham: Vicario, Spence, Romero, Van de Ve, Udogie, Palhinha, Gallagher, Odobert, Simons, Kolo Muani, Solanke
Man City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly, Rodri, Cherki, Silva, Reijnders, Semenyo, Haaland

Tottenham: Thắng châu Âu nhưng “nóng ghế” ở Premier League

Tottenham vừa khép lại vòng bảng Champions League bằng chiến thắng 2-0 trên sân Frankfurt, qua đó cán đích ở vị trí thứ tư và được nghỉ tới vòng 1/8. Tuy nhiên, kết quả tích cực tại châu Âu chưa đủ để giảm áp lực cho HLV Thomas Frank khi “Gà trống” đang sa sút nghiêm trọng ở Premier League.

Chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng khiến Tottenham chỉ hơn nhóm xuống hạng 8 điểm, trong khi thành tích sân nhà thuộc nhóm tệ nhất giải. Đáng lo hơn, phần lớn những cú sảy chân của họ đều đến trước các đội top 7, khiến màn tiếp đón Man City bị đánh giá đầy rủi ro.

Man City: Nhẹ gánh châu Âu, quyết bám đuổi ngôi đầu

Man City cần điểm để bám đuổi Arsenal

Man City vừa vượt qua Galatasaray 2-0 để giành vé thẳng vào vòng 1/8 Champions League, tránh lịch play-off dày đặc trong tháng 2. Điều này giúp thầy trò Pep Guardiola có thêm thời gian hồi phục thể lực, yếu tố vốn khiến ông liên tục than phiền thời gian qua.

Ở Premier League, Man City đang kém Arsenal 7 điểm và chiến thắng trước Wolves là cú hích cần thiết. Dù vậy, phong độ sân khách thiếu ổn định vẫn là nỗi lo, nhất là khi họ từng thua chính Tottenham 0-2 ở lượt đi và hứa hẹn tiếp tục gặp thử thách lớn tại Bắc London.