Trực tiếp bóng đá Tottenham - Man City: Haaland vẫn gặp khó ở đấu trường nội địa (Ngoại hạng Anh)
(23h30, 1/2, Vòng 24 Ngoại hạng Anh) Haaland vừa dứt cơn hạn bàn thắng ở Cúp C1 nhưng vẫn mới ghi chỉ 1 bàn trong 6 trận Ngoại hạng Anh gần nhất.
Premier League | 23h30, 1/2 | Tottenham
Điểm
Vicario
Spence
Romero
Van de Ve
Udogie
Palhinha
Gallagher
Odobert
Simons
Kolo Muani
Solanke
Điểm
Donnarumma
Nunes
Khusanov
Guehi
O'Reilly
Rodri
Cherki
Silva
Reijnders
Semenyo
Haaland
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Tottenham: Thắng châu Âu nhưng “nóng ghế” ở Premier League
Tottenham vừa khép lại vòng bảng Champions League bằng chiến thắng 2-0 trên sân Frankfurt, qua đó cán đích ở vị trí thứ tư và được nghỉ tới vòng 1/8. Tuy nhiên, kết quả tích cực tại châu Âu chưa đủ để giảm áp lực cho HLV Thomas Frank khi “Gà trống” đang sa sút nghiêm trọng ở Premier League.
Chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng khiến Tottenham chỉ hơn nhóm xuống hạng 8 điểm, trong khi thành tích sân nhà thuộc nhóm tệ nhất giải. Đáng lo hơn, phần lớn những cú sảy chân của họ đều đến trước các đội top 7, khiến màn tiếp đón Man City bị đánh giá đầy rủi ro.
Man City: Nhẹ gánh châu Âu, quyết bám đuổi ngôi đầu
Man City cần điểm để bám đuổi Arsenal
Man City vừa vượt qua Galatasaray 2-0 để giành vé thẳng vào vòng 1/8 Champions League, tránh lịch play-off dày đặc trong tháng 2. Điều này giúp thầy trò Pep Guardiola có thêm thời gian hồi phục thể lực, yếu tố vốn khiến ông liên tục than phiền thời gian qua.
Ở Premier League, Man City đang kém Arsenal 7 điểm và chiến thắng trước Wolves là cú hích cần thiết. Dù vậy, phong độ sân khách thiếu ổn định vẫn là nỗi lo, nhất là khi họ từng thua chính Tottenham 0-2 ở lượt đi và hứa hẹn tiếp tục gặp thử thách lớn tại Bắc London.
HLV Pep Guardiola đã lên tiếng về tình trạng chấn thương của Jeremy Doku sau khi Manchester City đánh bại Galatasaray tại Champions League. Ngôi sao...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-01/02/2026 17:10 PM (GMT+7)