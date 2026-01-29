Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Man City thắng nhưng không trọn vẹn, HLV Guardiola bất ngờ cảm ơn Mourinho

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Manchester City Pep Guardiola

HLV Pep Guardiola đã lên tiếng về tình trạng chấn thương của Jeremy Doku sau khi Manchester City đánh bại Galatasaray tại Champions League. Ngôi sao chạy cánh người Bỉ góp dấu giày vào cả hai bàn thắng của Man City, nhưng buộc phải rời sân ngay trong hiệp một.

  

🩺 Doku bỏ ngỏ khả năng ra sân ở đại chiến Premier League

Kết quả trước Galatasaray, cùng với những diễn biến ở các trận đấu khác, giúp Man City chắc suất vào thẳng vòng 1/8 khi cán đích trong top 8 của bảng đấu gồm 36 đội. Điều này đồng nghĩa với việc đoàn quân của Guardiola sẽ có lịch thi đấu nhẹ hơn trong tháng Hai, tạo điều kiện để các cầu thủ nghỉ ngơi và hồi phục.

Doku (áo xanh) dính chấn thương

Doku (áo xanh) dính chấn thương

Tuy nhiên, chấn thương của Doku lại là mối lo lớn trước hai chuyến làm khách cực kỳ quan trọng tại Premier League, lần lượt gặp Tottenham vào Chủ nhật và Liverpool ở vòng kế tiếp. Sau khi Arsenal bất ngờ thua MU trên sân nhà, khoảng cách ở ngôi đầu bảng đã rút xuống còn bốn điểm. Man City hiểu rằng họ không được phép sảy chân quá nhiều, nhất là khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất tại giải quốc nội.

Man City chờ phương án mới trên hàng công

“Đó là tổn thất lớn khi Jeremy Doku rời sân. Jeremy là cầu thủ rất quan trọng vì nhiều lý do. Chúng tôi sẽ phải chờ xem”, HLV Guardiola chia sẻ sau trận. Trong buổi họp báo, ông xác nhận Doku gặp vấn đề ở bắp chân. Dù có khả năng kịp trở lại trước vòng knock-out Champions League, nhưng chẩn đoán ban đầu cho thấy anh ít nhất sẽ vắng mặt ở trận gặp Tottenham.

HLV Guardiola lo ngại với chấn thương của Doku

HLV Guardiola lo ngại với chấn thương của Doku

“Jeremy gặp vấn đề cơ bắp do cường độ và nỗ lực thi đấu. Hy vọng đến tháng Ba cậu ấy có thể sẵn sàng giúp đội. Cậu ấy chơi xuất sắc ở Madrid, còn tại Na Uy thì không thể ra sân vì chấn thương mà ai cũng biết đã xảy ra ở Old Trafford. Thật không may, cậu ấy chưa thể trở lại trong vài ngày tới”, HLV Guardiola nói thêm.

Ở chiều ngược lại, Man City sẽ đón sự trở lại của Antoine Semenyo tại Premier League, mang đến cho Guardiola thêm lựa chọn mới trên hàng công. Bản hợp đồng tháng Một từ Bournemouth chưa đủ điều kiện dự Champions League cho tới vòng knock-out, nhưng đã kịp ghi bàn ở ba đấu trường khác nhau kể từ khi gia nhập sân Etihad với mức phí 62,5 triệu bảng.

🔍 Pep bất ngờ cảm ơn Mourinho

Thay vì bảo toàn tỷ số 3-2, HLV Jose Mourinho của Benfica đã có một quyết định táo bạo ở phút 98 khi thúc giục thủ môn Anatoliy Trubin lên tham gia tấn công. Pha đánh đầu của thủ thành người Ukraine mang về bàn thắng thứ tư, ấn định chiến thắng 4-2 cho Benfica, đồng thời giúp họ giành vé vào vòng play-off nhờ hơn hiệu số bàn thắng - bại.

Man City vào top 8 nhờ chiến thắng của Benfica, hiện do Mourinho dẫn dắt

Man City vào top 8 nhờ chiến thắng của Benfica, hiện do Mourinho dẫn dắt

Kết quả này cũng đảm bảo Manchester City cán đích ở vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng và tránh được loạt play-off hai lượt vào tháng Hai.

Tuy nhiên, khi chứng kiến diễn biến kịch tính ở những phút cuối trận Benfica - Real Madrid, HLV Pep Guardiola thừa nhận ông đã không khỏi lo lắng khi Benfica bỏ trống khung thành để dồn lên tìm thêm bàn thắng.

“Chúng tôi đều xem những phút cuối nhưng không biết rằng Benfica cần thêm một bàn để đủ điều kiện đi tiếp. Khi thấy thủ môn lao lên, chúng tôi tự hỏi: ‘Tại sao lại làm thế?’, vì chỉ cần Real Madrid gỡ hòa thì chúng tôi sẽ bị loại”, HLV Guardiola chia sẻ.

“Nhưng rõ ràng đó là một chiến lược tốt của Jose (Mourinho) để ghi bàn thắng thứ tư, đúng không!”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha trầm trồ.

Khi được hỏi liệu có gửi lời cảm ơn tới người đồng nghiệp và cũng là đối thủ cũ Mourinho hay không, Guardiola mỉm cười đáp: “Vâng, tất nhiên rồi".

Ngoại hạng Anh chắc 5 suất dự cúp C1 mùa sau, MU sáng cửa có vé
Ngoại hạng Anh chắc 5 suất dự cúp C1 mùa sau, MU sáng cửa có vé

MU sáng cửa có vé dự Champions League mùa sau nhờ việc các đội bóng Anh thăng hoa tại cúp châu Âu.

Bấm xem >>

-29/01/2026 06:08 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

-29/01/2026 06:08 AM (GMT+7)
