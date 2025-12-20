Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Tottenham - Liverpool: Lại bắt nạt "Gà"? (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Liverpool - Tottenham: Thế trận khó đoán Tottenham

(0h30, 21/12, vòng 17 Ngoại hạng Anh) Tottenham là đối thủ ưa thích của Liverpool nhiều năm qua và hiện "Gà trống" còn đang mất phong độ.

   

Premier League | 0h30, 20/12 | Tottenham Stadium

Tottenham
Trực tiếp bóng đá Tottenham - Liverpool: Lại bắt nạt "Gà"? (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Tottenham - Liverpool: Lại bắt nạt "Gà"? (Ngoại hạng Anh) - 1
Liverpool
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Tottenham - Liverpool: Lại bắt nạt "Gà"? (Ngoại hạng Anh) - 1
Vicario, Spence, Van de Ven, Romero, Porro, Palhinha, Bergvall, Kolo Muani, Simons, Kudus, Richarlison
Trực tiếp bóng đá Tottenham - Liverpool: Lại bắt nạt "Gà"? (Ngoại hạng Anh) - 1
Alisson, Kerkez, Van Dijk, Konate, Gomez, Gravenberch, Jones, Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Ekitike

Liverpool lấy lại phong độ

Liverpool đang trải qua mạch 5 trận bất bại gần đây. Trong đó ở 2 trận mới nhất, họ lần lượt đánh bại chủ nhà Inter Milan 1-0 ở vòng bảng Champions League và tiếp đó với thắng lợi 2-0 trên sân của Brighton tại vòng 16 Premier League

Sự hồi phục phong độ này còn đến giữa lúc Mohamed Salah gây ra những xôn xao về tương lai của anh sau những phát ngôn chỉ trích HLV Arne Slot. Dù vậy Salah có vẻ đã làm hòa với đội bóng và ra sân, kiến tạo ở trận thắng Brighton, trước khi trở về tuyển Ai Cập đá CAN.

Áp lực dành cho Thomas Frank

Tottenham đang rất mông lung về phong độ khi đã rớt xuống thứ 11 trên BXH, họ đã thua tới 5 và thắng chỉ 1 trận trong 8 vòng gần nhất. Ghế của HLV trưởng Thomas Frank đang có dấu hiệu lung lay sau trận thua đậm ứng viên rớt hạng Nottingham Forest 0-3.

Tottenham có thành tích đối đầu khá tệ trước Liverpool, 8 năm qua họ thắng được 1 lần nhưng đó là nhờ sự trợ giúp không nhỏ của trọng tài hồi tháng 9/2023. Spurs không những vậy còn đang tổn thất lực lượng khi lúc này mất Yves Bissouma, Dejan Kulusevski, James Maddison, Dominic Solanke và Destiny Udogie.

8

Tottenham - Liverpool 21.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Tottenham
Liverpool
Gửi dự đoán
Trước 00:30 ngày 21/12
Thể lệ
Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: Liverpool gieo sầu Tottenham, Arsenal gặp đối thủ "cứng đầu"
Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: Liverpool gieo sầu Tottenham, Arsenal gặp đối thủ "cứng đầu"

Liverpool đang hồi sinh và Tottenham đang sa sút sẽ đối đầu nhau trong trận đấu tâm điểm vòng 17 Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, đội đầu bảng Arsenal...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

-20/12/2025 16:02 PM (GMT+7)
