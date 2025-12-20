Trực tiếp bóng đá Tottenham - Liverpool: Lại bắt nạt "Gà"? (Ngoại hạng Anh)
(0h30, 21/12, vòng 17 Ngoại hạng Anh) Tottenham là đối thủ ưa thích của Liverpool nhiều năm qua và hiện "Gà trống" còn đang mất phong độ.
Premier League | 0h30, 20/12 | Tottenham Stadium
Điểm
Vicario
Spence
Van de Ven
Romero
Porro
Palhinha
Bergvall
Kolo Muani
Simons
Kudus
Richarlison
Điểm
Alisson
Kerkez
Van Dijk
Konate
Gomez
Gravenberch
Jones
Wirtz
Szoboszlai
Mac Allister
Ekitike
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Liverpool lấy lại phong độ
Liverpool đang trải qua mạch 5 trận bất bại gần đây. Trong đó ở 2 trận mới nhất, họ lần lượt đánh bại chủ nhà Inter Milan 1-0 ở vòng bảng Champions League và tiếp đó với thắng lợi 2-0 trên sân của Brighton tại vòng 16 Premier League.
Sự hồi phục phong độ này còn đến giữa lúc Mohamed Salah gây ra những xôn xao về tương lai của anh sau những phát ngôn chỉ trích HLV Arne Slot. Dù vậy Salah có vẻ đã làm hòa với đội bóng và ra sân, kiến tạo ở trận thắng Brighton, trước khi trở về tuyển Ai Cập đá CAN.
Áp lực dành cho Thomas Frank
Tottenham đang rất mông lung về phong độ khi đã rớt xuống thứ 11 trên BXH, họ đã thua tới 5 và thắng chỉ 1 trận trong 8 vòng gần nhất. Ghế của HLV trưởng Thomas Frank đang có dấu hiệu lung lay sau trận thua đậm ứng viên rớt hạng Nottingham Forest 0-3.
Tottenham có thành tích đối đầu khá tệ trước Liverpool, 8 năm qua họ thắng được 1 lần nhưng đó là nhờ sự trợ giúp không nhỏ của trọng tài hồi tháng 9/2023. Spurs không những vậy còn đang tổn thất lực lượng khi lúc này mất Yves Bissouma, Dejan Kulusevski, James Maddison, Dominic Solanke và Destiny Udogie.
Liverpool đang hồi sinh và Tottenham đang sa sút sẽ đối đầu nhau trong trận đấu tâm điểm vòng 17 Ngoại hạng Anh.
