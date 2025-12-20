Trực tiếp bóng đá Tottenham - Liverpool: Lại bắt nạt "Gà"? (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 0h30, 20/12 | Tottenham Stadium Tottenham 0 - 0 Liverpool (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Tottenham vs Liverpool Liverpool Điểm Vicario Spence Van de Ven Romero Porro Palhinha Bergvall Kolo Muani Simons Kudus Richarlison Điểm Alisson Kerkez Van Dijk Konate Gomez Gravenberch Jones Wirtz Szoboszlai Mac Allister Ekitike Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Tottenham Tottenham Liverpool Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Vicario, Spence, Van de Ven, Romero, Porro, Palhinha, Bergvall, Kolo Muani, Simons, Kudus, Richarlison Alisson, Kerkez, Van Dijk, Konate, Gomez, Gravenberch, Jones, Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Ekitike

Liverpool lấy lại phong độ

Liverpool đang trải qua mạch 5 trận bất bại gần đây. Trong đó ở 2 trận mới nhất, họ lần lượt đánh bại chủ nhà Inter Milan 1-0 ở vòng bảng Champions League và tiếp đó với thắng lợi 2-0 trên sân của Brighton tại vòng 16 Premier League.

Sự hồi phục phong độ này còn đến giữa lúc Mohamed Salah gây ra những xôn xao về tương lai của anh sau những phát ngôn chỉ trích HLV Arne Slot. Dù vậy Salah có vẻ đã làm hòa với đội bóng và ra sân, kiến tạo ở trận thắng Brighton, trước khi trở về tuyển Ai Cập đá CAN.

Áp lực dành cho Thomas Frank

Tottenham đang rất mông lung về phong độ khi đã rớt xuống thứ 11 trên BXH, họ đã thua tới 5 và thắng chỉ 1 trận trong 8 vòng gần nhất. Ghế của HLV trưởng Thomas Frank đang có dấu hiệu lung lay sau trận thua đậm ứng viên rớt hạng Nottingham Forest 0-3.

Tottenham có thành tích đối đầu khá tệ trước Liverpool, 8 năm qua họ thắng được 1 lần nhưng đó là nhờ sự trợ giúp không nhỏ của trọng tài hồi tháng 9/2023. Spurs không những vậy còn đang tổn thất lực lượng khi lúc này mất Yves Bissouma, Dejan Kulusevski, James Maddison, Dominic Solanke và Destiny Udogie.