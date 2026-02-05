19h30, 5/2 | Thiên Trường Nam Định 1 - 1 Johor Darul Ta'zim (H1: 1-0) Thông tin trước trận Nam Định vs Johor Darul Ta'zim Johor Darul Ta'zim Điểm Nguyên Mạnh Lusamba Lucas Alves Văn Kiên Dijks Romulo Caio Cesar Walber Percy Tau Văn Vĩ Lâm Ti Phông Điểm Andoni Lowry Serrano Da Silva Junheung Park Martin Diaz Corbin Ong Mohamed Abba Hidalgo Bin Safari Cesar Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nam Định Nam Định Johor Darul Ta'zim Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Văn Vĩ 33' Xem video Xem video 87' Bergson (phạt đền) Tình huống nổi bật 1’ Trận đấu bắt đầu! Nam Định giao bóng. 2’ Nguy hiểm! Xem video Johor treo bóng vào trong vòng cấm và Bergson băng vào dứt điểm. Đáng tiếc bóng đi lệch cột dọc. 5’ Cơ hội! Bóng được tạt vào từ bên cánh trái và cầu thủ Johor băng vào dứt điểm nhưng bóng bật hậu vệ nảy ra. 12’ Sút xa! Xem video Yago lại tạt bóng từ bên cánh trái. Hậu vệ Nam Định phá ra nhưng Cutty băng lên và tung cú dứt điểm ngay. Đáng tiếc bóng bay ra ngoài. 13’ Không được! Lâm Ti Phông băng xuống khá hay nhưng thủ môn của Johor đã băng ra chuẩn xác. 15’ Cứu thua tốt! Xem video Thủ thành Nguyên Mạnh vừa có pha bay người cứu thua tốt trước cú đá phạt vượt hàng rào của đối thủ. 21’ Dứt điểm! Xem video Lâm Ti Phông dứt điểm ngay từ ngoài vòng cấm. Bóng đi đập đất nhưng chưa đủ khó để hạ thủ môn đối phương. 26’ Không được! Bóng được đưa xuống đáy biên trái rồi tạt vào trong nhưng bị hậu vệ Johor phá ra. 28’ Thẻ vàng cho Nam Định! Romulo nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ Johor. 28’ Thẻ vàng cho Nam Định! Romulo nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ Johor. 30’ Cứu thua hay! Nguyên Mạnh đẩy bóng cực hay sau cú sút phạt hàng rào của đối thủ. 31’ Phạt đền cho Nam Định! Xem video Cesar xâm nhập vòng cấm và hậu vệ Johor buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm. 33’ VÀ..OOOOO!!! NAM ĐỊNH 1-0 JOHOR! Xem video Cesar sút hỏng phạt đền nhưng Văn Vĩ đã băng vào cực nhanh để đá bồi tung lưới đối thủ. 40’ Thay người! Johor thay người! Cầu thủ nhập tịch chui của Malaysia, Figueiredo được đưa vào sân. 41’ Bỏ lỡ! Xem video Nam Định phản công hay và Văn Vĩ có cơ hội dứt điểm nhưng cầu thủ này lại dứt điểm quá nhẹ. 44’ Cứu thua hay! Johor có pha cứu thua rất hay nhưng cú dứt điểm của Hidalgo chưa đủ để thắng Nguyên Mạnh. 45’ Bù giờ! Hiệp một có 3 phút bù giờ. 45+3’ Hết hiệp một! Tỉ số là 1-0 cho Nam Định. 46’ Hiệp hai bắt đầu! Johor giao bóng. 47’ Cứu thua hay! Xem video Thủ môn của Johor vừa có pha cứu thua hay trước cú đánh đầu cận thành của Romulo. 52’ PHẠT ĐỀN THỨ HAI CHO NAM ĐỊNH! Xem video Hậu vệ Johor để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài sau khi xem lại băng hình đã quyết định phạt đền cho Nam Định. 56’ KHÔNG VÀO! Xem video Percy Tau dứt điểm quá hiền và thủ môn của Johor đã cứu thua thành công. 63’ Thay người! Lusamba rời sân và Hoàng Anh vào sân. 66’ Xử lý quá ngẫu hứng! Xem video Văn Vĩ có cơ hội đối mặt với thủ môn nhưng cầu thủ này lại chọn cách tâng bóng qua đầu thủ môn và bóng bay vọt xà. 73’ Thay người! Văn Vĩ rời sân, Ngọc Sơn vào sân. 75’ Phạt đền nhưng việt vị! Xem video Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền nhưng sau đó xua tay ngay bởi Ti Phông đã việt vị trước đó. 82’ Thẻ vàng cho đôi bên! Lâm Ti Phông và một cầu thủ Johor nhận thẻ vàng vì lý do nổi nóng. 86’ PHẠT ĐỀN CHO JOHOR! Xem video Dijk giơ tay ngăn quả đá phạt của cầu thủ Johor và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. 87’ VÀ...OOOOO!! NAM ĐỊNH 1-1 JOHOR! Xem video Nguyên Mạnh đã đoán được hướng nhưng không thể đẩy được cú đá của Bergson. 90’ Bù giờ! Hiệp hai có 7 phút bù giờ. 90+8’ Hết giờ! Chung cuộc, hai đội hòa nhau 1-1. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Nguyên Mạnh, Lusamba, Lucas Alves, Văn Kiên, Dijks, Romulo, Caio Cesar, Walber, Percy Tau, Văn Vĩ, Lâm Ti Phông Andoni, Lowry, Serrano, Da Silva, Junheung Park, Martin Diaz, Corbin Ong, Mohamed Abba, Hidalgo, Bin Safari, Cesar

Hé lộ vì sao Xuân Son không thi đấu

Chia sẻ với phóng viên, CLB Nam Định cho biết về trường hợp của Xuân Son. "Xuân Son bị 2 thẻ vàng rồi mà điều lệ của giải thì 2 thẻ vàng vòng bảng thì vào vòng bán kết sẽ được xoá thẻ còn 3 thẻ vàng thì sẽ không được xoá thẻ mà treo giò. Trận này Son không đá để đảm bảo an toàn cho trận bán kết, coi như Son được nghỉ vì mình vẫn còn 1 trận Vleague trước tết nữa".

HLV của Johor lo lắng

Trước thềm đại chiến với CLB Nam Định, HLV Munoz của CLB Johor bày tỏ quan điểm lo ngại bởi không rõ cách xử lý của BTC Cúp C1 Đông Nam đối với trận đấu giữa Bangkok United (Thái Lan) và Svey Rieng (Campuchia). Trước đó, Bangkok United đã bỏ trận đấu tại Campuchia.

“Có sự nhầm lẫn sau khi trận đấu liên quan đến các câu lạc bộ Campuchia và Thái Lan không được diễn ra. Liệu Svay Rieng có được hưởng tỷ số 3-0 sau khi đội đối phương không thể hiện được, hay trận đấu bị hoãn? Chúng tôi không biết kết quả. Có lẽ ban tổ chức đã có giải pháp để giải quyết vấn đề".

HLV Munoz có lý do để lo lắng bởi nếu Svay Rieng được xử thắng 3-0, họ sẽ phải chiến đấu cật lực để bảo vệ ngôi vị thứ hai trên bảng xếp hạng.

Nam Định quyết bảo toàn ngôi đầu

Nam Định đang nắm trong tay ngôi đầu bảng B Cúp C1 Đông Nam Á khi sở hữu 12 điểm. Tấm vé đi tiếp đã chắc chắn nằm trong tay đội bóng thành Nam khi họ hơn đội xếp thứ 3 là Svay Rieng tới 8 điểm.

Dẫu vậy, Nam Định vẫn sẽ đặt quyết tâm cao ở lượt trận cuối vòng bảng gặp Johor Darul Ta'zim. Lý do bởi họ nuôi hy vọng bảo vệ ngôi đầu trước sự đe đọa của Johor Darul Ta'zim, khi đội bóng Malaysia chỉ kém Nam Định 2 điểm.

Johor Darul Ta'zim là đội bóng không hề dễ đối phó. Nhưng với việc đã có Xuân Son trong đội hình, kèm theo lợi thế sân nhà, Nam Định có quyền nghĩ đến 3 điểm trước Johor Darul Ta'zim.