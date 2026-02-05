Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp futsal Indonesia - Nhật Bản: Chủ nhà vỡ òa vào chung kết (Hết giờ)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Bóng đá Indonesia

(Bán kết giải futsal vô địch châu Á 2026) Indonesia ghi 2 bàn trong hiệp phụ để giành chiến thắng chung cuộc, qua đó đoạt vé vào chung kết.

19h, 5/2 |

Futsal Indonesia
Trực tiếp futsal Indonesia - Nhật Bản: Chủ nhà vỡ òa vào chung kết (Hết giờ) - 1
5 - 3
Trực tiếp futsal Indonesia - Nhật Bản: Chủ nhà vỡ òa vào chung kết (Hết giờ) - 1
Futsal Nhật Bản
(H1: 1-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận
Adriansyah (H2) 1'38'' Xem video
Gunawan (H.phụ 1) 1'44'' Xem video
Motoishi (phản lưới) (H2) 17'53'' Xem video
Dewa Rizki (H.phụ 2) 3'00'' Xem video
Samuel Eko (H1) 8'30'' Xem video
Xem video 38'' Shimizu (pen) (H2)
Xem video 5'43'' Shimizu (H2)
Xem video 9'39'' Motoishi (H2)

Trực tiếp futsal Indonesia - Nhật Bản: Chủ nhà vỡ òa vào chung kết (Hết giờ) - 1

Trận đấu bắt đầu

Nhật Bản giao bóng trước.

19'23'’

Cơ hội của Nhật Bản

Từ tình huống đá biên, Yamanaka đi bóng và dứt điểm chệch khung thành Indonesia.

17'27'’

Thủ môn Indonesia cứu thua!!

Pha dàn xếp tấn công rất hay của Nhật Bản. Yamanaka dứt điểm cực mạnh, bóng đi thẳng vào vị trí của thủ môn Habibie.

15'04'’

Indonesia tấn công nguy hiểm

Cơ hội đáng chú ý đầu tiên của Indonesia ở trận này. Saputra đi bóng bên cánh trái và dứt điểm chéo góc, tuy nhiên thủ môn Nhật bản đã đổ người cản phá thành công.

12'32'’

Trận đấu liên tục gián đoạn sau khi các cầu thủ Indonesia nằm sân vì chấn thương.

11'04'’

 Trực tiếp futsal Indonesia - Nhật Bản: Chủ nhà vỡ òa vào chung kết (Hết giờ) - 1

Bóng trúng cột dọc khung thành Indonesia

Harada dứt điểm bên cánh trái, bóng đi chìm và tìm đến cột dọc khung thành Indonesia.

10'32'’

Syauqi đột phá dũng mãnh và dứt điểm, khiến thủ môn lẫn hậu vệ Nhật Bản phòng ngự vất vả.

8'30'’

 Trực tiếp futsal Indonesia - Nhật Bản: Chủ nhà vỡ òa vào chung kết (Hết giờ) - 1

Vào! Vào! 1-0 cho Indonesia!!

Trong tình huống lộn xộn trước khung thành Nhật Bản, Samuel Eko xoay người dứt điểm, dù rất nỗ lực, thủ môn Tabuchi không thể ngăn bóng đi vào lưới.

5'49'’

Cầu thủ Nhật Bản dứt điểm nguy hiểm

Yamanaka tung cú dứt điểm đầy uy lực nhưng bóng lại đi quá thiếu chính xác.

3'31'’

 Trực tiếp futsal Indonesia - Nhật Bản: Chủ nhà vỡ òa vào chung kết (Hết giờ) - 1

Bóng trúng cột dọc khung thành Indonesia

Shimizu đảo chân qua cầu thủ Indonesia trước khi dứt điểm chìm hiểm hóc, bóng tìm đến cột dọc khung thành.

55'’

Cơ hội của Indonesia

Samuel Eko cướp bóng từ giữa sân, đột phá giữa vòng vây cầu thủ Nhật Bản trước khi dứt điểm, dù vậy thủ môn Tabuchi đã bắt gọn bóng.

 Trực tiếp futsal Indonesia - Nhật Bản: Chủ nhà vỡ òa vào chung kết (Hết giờ) - 1

Hiệp 1 kết thúc

Tỷ số tạm thời là 1-0 nghiêng về Indonesia.

 Trực tiếp futsal Indonesia - Nhật Bản: Chủ nhà vỡ òa vào chung kết (Hết giờ) - 1

Hiệp 2 bắt đầu.

19'24'’

Cầu thủ Indonesia bỏ lỡ!!!

Israr đột phá dũng mãnh trước khi căng ngang cho Iqbal. Tuy nhiên trong tình huống đối mặt với thủ môn Nhật Bản, thủ quân Indonesia lại không thể giành chiến thắng.

18'14’

Cầu thủ Nhật Bản sút xa

Cú sút xa của Uchida bị thủ môn Indonesia cản phá.

17'53'’

 Trực tiếp futsal Indonesia - Nhật Bản: Chủ nhà vỡ òa vào chung kết (Hết giờ) - 1

Vào! Vào! 2-0 cho Indonesia!!

Từ cú dứt điểm của Adriansyah, bóng chạm chân Motoishi đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Nhật Bản.

15'58'’

Cầu thủ Nhật Bản sút xa

Cú sút xa của Gunawan bị thủ môn Indonesia cản phá.

13'56'’

 Trực tiếp futsal Indonesia - Nhật Bản: Chủ nhà vỡ òa vào chung kết (Hết giờ) - 1

Bóng dội xà ngang khung thành Nhật Bản

Từ pha căng ngang bên cánh phải, Syauqi đệm bóng cận thành nhưng không thành công, thủ môn Nhật Bản đấm bóng ra biên.

Ngay sau đó, Brian Ick thực hiện cú sút uy lực, bóng dội trúng xà ngang khung thành Nhật Bản.

12'34’

 Trực tiếp futsal Indonesia - Nhật Bản: Chủ nhà vỡ òa vào chung kết (Hết giờ) - 1

Bóng dội xà ngang khung thành Indonesia!

Từ tình huống dàn xếp đá phạt, cầu thủ Nhật Bản thực hiện cú dứt điểm uy lực đưa bóng đi trúng xà ngang.

9'39'’

 Trực tiếp futsal Indonesia - Nhật Bản: Chủ nhà vỡ òa vào chung kết (Hết giờ) - 1

Vào! Vào! Nhật Bản rút ngắn cách biệt xuống 1-2!

Từ cú sút của Motoishi, thủ môn Habibie xử lí không tốt và để bóng lọt qua 2 chân đi vào lưới.

5'43'’

 Trực tiếp futsal Indonesia - Nhật Bản: Chủ nhà vỡ òa vào chung kết (Hết giờ) - 1

Vào! Vào! Nhật Bản gỡ hòa 2-2!!

Từ pha căng ngang bên cánh trái của Shimizu, bóng chạm chân Dewa Rizki đổi hướng vào lưới Indonesia.

1'38'’

 Trực tiếp futsal Indonesia - Nhật Bản: Chủ nhà vỡ òa vào chung kết (Hết giờ) - 1

Vào! Vào! 3-2 cho Indonesia!!!

Pha dàn xếp tấn công từ phần sân nhà quá hay của Indonesia. Adriansyah băng lên dứt điểm uy lực tung lưới Nhật Bản.

33'’

 Trực tiếp futsal Indonesia - Nhật Bản: Chủ nhà vỡ òa vào chung kết (Hết giờ) - 1

Phạt đền cho Nhật Bản!!!

Sau vài phút tham khảo VAR, trọng tài xác định bóng đã chạm tay cầu thủ Indonesia trong vòng cấm địa và cho Nhật Bản hưởng phạt đền.

38'’

 Trực tiếp futsal Indonesia - Nhật Bản: Chủ nhà vỡ òa vào chung kết (Hết giờ) - 1

Vào! Vào! Nhật Bản gỡ hòa 3-3!!

Shimizu dễ dàng lập công trên chấm phạt đền, gỡ hòa 3-3.

 Trực tiếp futsal Indonesia - Nhật Bản: Chủ nhà vỡ òa vào chung kết (Hết giờ) - 1

Hiệp 2 kết thúc

Tỷ số là 3-3. Như vậy, Indonesia và Nhật Bản sẽ tiếp tục bước vào hiệp phụ.

 Trực tiếp futsal Indonesia - Nhật Bản: Chủ nhà vỡ òa vào chung kết (Hết giờ) - 1

Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu.

1'44'’

 Trực tiếp futsal Indonesia - Nhật Bản: Chủ nhà vỡ òa vào chung kết (Hết giờ) - 1

Vào! Vào 4-3 cho Indonesia!!

Cầu thủ Nhật Bản chuyền thiếu quan sát, tạo điều kiện cho Gunawan cướp bóng ngay phần sân nhà trước khi ghi bàn nâng tỷ số lên 4-3.

 Trực tiếp futsal Indonesia - Nhật Bản: Chủ nhà vỡ òa vào chung kết (Hết giờ) - 1

Hiệp phụ thứ nhất kết thúc, tỷ số tạm thời là 4-3 nghiêng về Indonesia.

 Trực tiếp futsal Indonesia - Nhật Bản: Chủ nhà vỡ òa vào chung kết (Hết giờ) - 1

Hiệp phụ thứ hai bắt đầu.

3'00'’

 Trực tiếp futsal Indonesia - Nhật Bản: Chủ nhà vỡ òa vào chung kết (Hết giờ) - 1

Vào! Vào! 5-3 cho Indonesia

Nhật Bản quyết định chơi power-play nhưng lại để Dewa Rizki cướp bóng. Cầu thủ Indonesia dễ dàng ghi bàn vào lưới trống, nâng tỷ số lên 5-3.

1'06'’

 Trực tiếp futsal Indonesia - Nhật Bản: Chủ nhà vỡ òa vào chung kết (Hết giờ) - 1

Phạt đền cho Nhật Bản!

Thủ môn Indonesia phạm lỗi với cầu thủ Nhật Bản. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho đội tuyển "Xứ sở mặt trời mọc" hưởng phạt đền lần thứ 2 ở trận này.

1'04'’

 Trực tiếp futsal Indonesia - Nhật Bản: Chủ nhà vỡ òa vào chung kết (Hết giờ) - 1

Cầu thủ Nhật Bản sút hỏng phạt đền!!!

Shimizu dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành.

 Trực tiếp futsal Indonesia - Nhật Bản: Chủ nhà vỡ òa vào chung kết (Hết giờ) - 1

HẾT GIỜ!!!

Chung cuộc: Indonesia đánh bại Nhật Bản 5-3, qua đó ghi danh vào chung kết giải futsal vô địch châu Á lần đầu tiên trong lịch sử.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp futsal Indonesia - Nhật Bản: Chủ nhà vỡ òa vào chung kết (Hết giờ) - 1
Habibie, Xavier, Iqbal, Megantara, Ardiansyah
Trực tiếp futsal Indonesia - Nhật Bản: Chủ nhà vỡ òa vào chung kết (Hết giờ) - 1
Tabuchi, Uchimura, Yamanaka, Motoishi, Uchida

Quyết thắng vì tham vọng ngôi vương

Trong buổi họp báo trước trận bán kết gặp Nhật Bản, HLV Hector Souto của Indonesia tự tin khẳng định, đại diện Đông Nam Á hoàn toàn có cơ hội vô địch bất chấp phải đụng độ những "ông lớn" hàng đầu châu lục: "Về mức độ hài lòng với hành trình của đội tuyển đến thời điểm hiện tại, tôi chỉ trả lời khi chúng tôi trở thành nhà vô địch. Đây sẽ là trận đấu rất khó, nhưng nếu chơi đúng khả năng, chúng tôi có quyền mơ về chiến thắng".

Nhật Bản tìm cách hóa giải "ngựa ô" Indonesia

Indonesia đang có hành trình vô cùng ấn tượng ở giải futsal vô địch châu Á 2026. Họ bất bại ở vòng bảng khi thắng 2 trận và hòa 1 trận. Đến tứ kết, đội bóng xứ vạn đảo thắng 3-2 ĐT futsal Việt Nam. Điều này cho thấy futsal Indonesia đã tiến bộ vượt trội tới nhường nào. 

Nhưng nên nhớ Indonesia sắp phải đối diện với Nhật Bản, ông kẹ châu Á. "Samurai xanh" đang hướng tới lần vô địch futsal châu Á lần thứ 5 trong lịch sử. 

Phong độ của Nhật Bản tại giải vô địch futsal châu Á 2026 vô cùng ấn tượng. Họ đã ghi tới 17 bàn. Con số này rõ ràng sẽ khiến Indonesia phải vô cùng dè chừng. 

