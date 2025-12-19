Dự đoán tỷ số vòng 17 Ngoại hạng Anh: MU run rẩy đấu Aston Villa, Man City soán ngôi Arsenal

Thử thách lớn ở Villa Park

Phong độ của Aston Villa hiện tại khiến mọi đối thủ đều phải e ngại. Đoàn quân HLV Unai Emery toàn thắng trong 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó ấn tượng hơn cả là việc đội chủ sân Villa Park khuất phục Arsenal.

Đà thăng hoa của Aston Villa giúp họ leo một mạch lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Những ông lớn gặp Aston Villa vào lúc này cũng phải lo ngại. Do đó, các CĐV MU chắc chắn không khỏi lo lắng bởi "Quỷ đỏ" sắp hành quân đến sân Villa Park (23h30, 21/12).

Thử thách lớn đang chờ HLV Amorim

MU gần đây trải qua trận hòa đáng quên với tỷ số 4-4 trước Bournemouth. Hàng công chơi thăng hoa, nhưng tuyến phòng ngự lại luôn trong trạng thái mơ ngủ. Nếu đoàn quân HLV Amorim không cải thiện điểm yếu đó ở chuyến hành quân đến Villa Park tới đây, họ có thể tiếp tục đối mặt với việc nhận nhiều bàn thua. Nên nhớ Aston Villa đã ghi tới 12 bàn thắng trong 5 vòng đấu Ngoại hạng Anh gần nhất.

MU còn gặp bất lợi về nhân sự. Mbeumo, Amad Diallo và Mazraoui đều không thể thi đấu bởi phải tập trung cùng ĐTQG tham dự CAN 2025. Rõ ràng quá nhiều bất lợi đang bủa vây lấy nửa đỏ thành Manchester. Việc này khiến giới chuyên môn khó tin tưởng vào 3 điểm dành cho MU ở trận đấu tới.

Man City mơ chiếm ngôi đầu của Arsenal

Man City vẫn đang bám đuổi Arsenal vô cùng bền bỉ trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Nửa xanh thành Manchester đang nắm trong tay 34 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Arsenal 2 điểm.

Hiệu số bàn thắng - bàn thua của Man City hiện cũng tốt hơn Arsenal (+22 so với +20). Điều này đồng nghĩa nếu "Pháo thủ" chỉ sảy chân 1 trận, đoàn quân HLV Pep Guardiola có thể lập tức vượt lên.

Ở vòng 17 Ngoại hạng Anh, Man City chỉ phải đối đầu West Ham (22h, 20/12). Nửa xanh thành Manchester hiện có phong độ tốt hơn nhiều so với West Ham khi toàn thắng trong 6 trận gần nhất. Trong khi đấy, West Ham ngụp lặn ở nhóm "cầm đèn đỏ" do chỉ giành 3 điểm trong 5 vòng đấu đã qua (2 thua, 3 hòa).

Man City khó đánh mất 3 điểm trước West Ham

Man City còn có lợi thế chơi trên sân nhà Etihad ở trận đấu tới. Điều này càng khiến cho họ quyết tâm giành chiến thắng với cách biệt lớn khi tiếp đón West Ham.

Trong khi đó, Arsenal lại phải hành quân đến sân của Everton trong trận cầu tới (3h, 21/12). "The Toffees" vốn không hề sợ "Pháo thủ". Như ở mùa giải 2024/25, Everton bất bại trong cả 2 lần chạm trán Arsenal.

Được chơi trên sân nhà cũng là lợi thế lớn của Everton trong trận đấu tới. Trong 7 trận gần nhất tiếp đón "Pháo thủ" ở sân nhà, Everton chỉ thua 1 trận, còn lại 4 chiến thắng và 2 lần cầm chân đối thủ.

Liverpool mơ vào top 5

Liverpool đang có dấu hiệu "hồi sinh". Họ đã có trong tay 26 điểm và hiện xếp thứ 7, bằng điểm với đội xếp thứ 5 Crystal Palace và chỉ kém top 4 khoảng cách 2 điểm. Do vậy, "The Kop" có thể mơ sớm chen chân vào top 5, thậm chí ngay từ ở vòng 17 Ngoại hạng Anh. Trước mắt, nhiệm vụ của đoàn quân HLV Arne Slot là đánh bại Tottenham (0h30, 21/12).

Spurs trong thời gian gần đây sa sút nghiêm trọng. Trận thua 0-3 trước Nottingham Forest ở vòng đấu thứ 16 đánh dấu trận không thắng thứ 6 liên tiếp của đoàn quân HLV Thomas Frank trên mọi đấu trường.

Liverpool nỗ lực duy trì phong độ

Tottenham còn sợ Liverpool như "sợ cọp". Bằng chứng là trong 5 trận gần nhất gặp "Lữ đoàn đỏ", đội bóng thành London thua tới 4 trận và nhận về tới 19 bàn thua.

Những con số kể trên ắt hẳn khiến các CĐV Tottenham lo lắng dù cho đội bóng của họ được chơi trên sân nhà. Những ngày tháng trượt dài có lẽ chưa buông tha "Gà trống" thành London.