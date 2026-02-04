Trực tiếp bóng đá Man City - Newcastle: Elanga rút ngắn cách biệt (League Cup) (Hết giờ)

League Cup | 3h, 5/2 | Etihad Man City 3 - 1 Newcastle (H1: 3-0) Thông tin trước trận Man City vs Newcastle Newcastle Điểm Trafford 7.4 Ait-Nouri 7.5 Ake 7.3 Khusanov 6.3 Nunes 6.3 Nico Gonzalez 7.4 O'Reilly 6.4 Reijnders 8.5 Semenyo 7.2 Foden 6.4 Marmoush 8.4 Điểm Ramsdale 6.6 Botman 5.7 Thiaw Burn 7 Trippier 6.3 Willock 7 Tonali 6.7 Ramsey 6.2 Gordon 5.8 Hall 6.6 Woltemade 6.1 Thay người Alleyne 6.7 Rodri 6.4 Lewis - Cherki 7.8 Haaland 6.3 Thay người Barnes 6.6 Wissa 5.8 Elanga 6.8 Murphy 5.9 Osula 6.5 Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Man City Man City Newcastle Sút khung thành 18(8) 12(5) Thời gian kiểm soát bóng 63% 37% Phạm lỗi 13 14 Thẻ vàng 3 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 1 2 Phạt góc 5 4 Cứu thua 4 5 Marmoush 7' Xem video Marmoush 29' Xem video Reijnders 32' Xem video Xem video 63' Elanga Tình huống nổi bật Trận đấu bắt đầu Newcastle giao bóng trước. 7’ Vào! Vào! 1-0 cho Man City Xem video Từ cánh trái, Marmoush phối hợp ăn ý với đồng đội, trước khi có cơ hội đối mặt Ramsdale. Trong nỗ lực ngăn chặn tiền đạo người Ai Cập, Dan Burn băng vào soạc bóng, bóng chạm chân Marmoush bật về phía khung thành Newcastle. 12’ Cơ hội của Reijnders Xem video Reijnders phối hợp đập nhả với đồng đội trước khi tung cú dứt điểm chéo góc, bóng đi chệch khung thành Newcastle. 18’ Man City ép sân Xem video Những pha phối hợp trong vòng cấm địa của Man City. Semenyo đi bóng và căng ngang bên cánh phải, tuy nhiên O'Reilly không kịp băng vào dứt điểm. 21’ Thủ môn Man City cứu thua Xem video Sau 2 tình huống tranh chấp trên không, Gordon băng xuống đón bóng và đối mặt với thủ môn Trafford. Chỉ tiếc rằng cú dứt điểm quyết định chưa đủ hiểm để đánh bại Trafford. 29’ Vào! Vào! 2-0 cho Man City Xem video Sau khi bắt gọn cú đá phạt của Trippier, thủ môn Trafford lập tức triển khai đợt tấn công cho Man City bên cánh trái. Foden hút 3 hậu vệ trước khi chuyền sang cho Semenyo. Semenyo căng ngang hiểm hóc, Trippier lùi về cản phá, nhưng vẫn bất lực nhìn Marmoush băng vào đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-0. 32’ Vào! Vào! 3-0 cho Man City Xem video Thêm một pha phản công mẫu mực của Man City. Reijnders đi bóng một mạch tới gần vòng cấm địa Newcastle trước khi chuyền sang cho Semenyo. Hậu vệ Newcastle nỗ lực ngăn chặn Semenyo, nhưng bóng lại bật đến vị trí của Reijnders, tạo điều kiện cho cầu thủ người Hà Lan ghi bàn. 44’ Newcastle thay người Gordon không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương. Harvey Barnes vào sân thay thế. 45+4’ Hiệp 1 kết thúc Tỷ số tạm thời là 3-0 nghiêng về Man City. Hiệp 2 bắt đầu. 53’ Cơ hội của Man City Xem video Reijnders ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài xác định không có lỗi của Dan Burn. 63’ Vào! Vào! Newcastle rút ngắn cách biệt xuống 1-3!! Xem video Từ cánh phải, Elanga đột phá táo bạo trước khi tung ra cú cứa lòng đẳng cấp tung lưới Man City. 68’ Bàn thắng của Newcastle không được công nhận Xem video Nhận đường chuyền từ Wissa, Harvey Barnes dứt điểm tung lưới Man City. Dù vậy, trọng tài không công nhận bàn thắng vì cả 2 cầu thủ Newcastle đều việt vị. 75’ Cầu thủ Man City cướp bóng Xem video Nico Gonzalez cướp bóng từ Thiaw ngay phần sân Newcastle. Dù vậy, trọng tài xác định tiền vệ này đã phạm lỗi. 83’ Thủ môn Newcastle cứu thua Xem video Cherki chọc khe cho Haaland băng xuống dứt điểm, tuy nhiên thủ môn Ramsdale đã đổ người cản phá xuất thần. 90’ Trận đấu có 3 phút bù giờ. 90+3’ Hết giờ Tỷ số lượt về: Man City 3-1 Newcastle. Chung cuộc, Man City giành chiến thắng với tổng tỷ số 5-1, qua đó ghi danh vào chung kết League Cup. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Trafford, Ait-Nouri, Ake, Khusanov, Nunes, Nico Gonzalez, O'Reilly, Reijnders, Semenyo, Foden, Marmoush Ramsdale, Botman, Thiaw, Burn, Trippier, Willock, Tonali, Ramsey, Gordon, Hall, Woltemade

Lợi thế lớn của chủ nhà

Antoine Semenyo và Rayan Cherki đã mang lại lợi thế 2-0 tại St. James Park cho Man City ở lượt đi. Mặc dù phong độ của Man City không quá tưng bừng (đặc biệt là sự mong manh trong hiệp 2), nhưng họ vẫn có chất lượng thi đấu tốt hơn Newcastle trong khi "The Magpies" có vấn đề trong khâu ghi bàn.

Không những vậy, Man City đã có thành tích đá sân nhà rất tốt mùa này, thắng 14 trong số 18 trận sân nhà ở tất cả các giải đấu (2 hòa, 2 thua). Riêng với Newcastle, Man City đã thắng cả 11 trận sân nhà gần nhất gặp Newcastle với tổng tỷ số 37-3.

Cửa ngược dòng quá thấp

Newcastle đã thua 17 trong 18 lần làm khách gần nhất trên sân của Man City và chỉ giành được 1 chiến thắng duy nhất tại Etihad hoặc sân City of Manchester trong 22 năm qua. Phong độ sân khách của Newcastle mùa này cũng không tốt, khi họ chỉ thắng 3 trong 16 trận đấu trên sân khách ở tất cả các giải đấu (5 hòa, 8 thua).

Newcastle đang có vấn đề ở khâu ghi bàn, trong 6 trận gần nhất họ chỉ có 1 trận ghi từ 2 bàn trở lại là chiến thắng 3-0 trước PSV ở Cúp C1.