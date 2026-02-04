Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Man City - Newcastle: Elanga rút ngắn cách biệt (League Cup) (Hết giờ)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Manchester City League Cup

(Bán kết League Cup) Newcastle bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng nữa vào cuối trận.

   

League Cup | 3h, 5/2 | Etihad

Man City
Trực tiếp bóng đá Man City - Newcastle: Elanga rút ngắn cách biệt (League Cup) (Hết giờ) - 1
3 - 1
Trực tiếp bóng đá Man City - Newcastle: Elanga rút ngắn cách biệt (League Cup) (Hết giờ) - 1
Newcastle
(H1: 3-0)
Diễn biến Đội hình Thống kê Thông tin trước trận
Marmoush 7' Xem video
Marmoush 29' Xem video
Reijnders 32' Xem video
Xem video 63' Elanga

Trực tiếp bóng đá Man City - Newcastle: Elanga rút ngắn cách biệt (League Cup) (Hết giờ) - 1

Trận đấu bắt đầu

Newcastle giao bóng trước.

7’

 Trực tiếp bóng đá Man City - Newcastle: Elanga rút ngắn cách biệt (League Cup) (Hết giờ) - 1

Vào! Vào! 1-0 cho Man City

Từ cánh trái, Marmoush phối hợp ăn ý với đồng đội, trước khi có cơ hội đối mặt Ramsdale. Trong nỗ lực ngăn chặn tiền đạo người Ai Cập, Dan Burn băng vào soạc bóng, bóng chạm chân Marmoush bật về phía khung thành Newcastle.

12’

Cơ hội của Reijnders

Reijnders phối hợp đập nhả với đồng đội trước khi tung cú dứt điểm chéo góc, bóng đi chệch khung thành Newcastle.

18’

Man City ép sân

Những pha phối hợp trong vòng cấm địa của Man City. Semenyo đi bóng và căng ngang bên cánh phải, tuy nhiên O'Reilly không kịp băng vào dứt điểm.

21’

Thủ môn Man City cứu thua

Sau 2 tình huống tranh chấp trên không, Gordon băng xuống đón bóng và đối mặt với thủ môn Trafford. Chỉ tiếc rằng cú dứt điểm quyết định chưa đủ hiểm để đánh bại Trafford.

29’

 Trực tiếp bóng đá Man City - Newcastle: Elanga rút ngắn cách biệt (League Cup) (Hết giờ) - 1

Vào! Vào! 2-0 cho Man City

Sau khi bắt gọn cú đá phạt của Trippier, thủ môn Trafford lập tức triển khai đợt tấn công cho Man City bên cánh trái. Foden hút 3 hậu vệ trước khi chuyền sang cho Semenyo. Semenyo căng ngang hiểm hóc, Trippier lùi về cản phá, nhưng vẫn bất lực nhìn Marmoush băng vào đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-0.

32’

 Trực tiếp bóng đá Man City - Newcastle: Elanga rút ngắn cách biệt (League Cup) (Hết giờ) - 1

Vào! Vào! 3-0 cho Man City

Thêm một pha phản công mẫu mực của Man City. Reijnders đi bóng một mạch tới gần vòng cấm địa Newcastle trước khi chuyền sang cho Semenyo. Hậu vệ Newcastle nỗ lực ngăn chặn Semenyo, nhưng bóng lại bật đến vị trí của Reijnders, tạo điều kiện cho cầu thủ người Hà Lan ghi bàn.

44’

 Trực tiếp bóng đá Man City - Newcastle: Elanga rút ngắn cách biệt (League Cup) (Hết giờ) - 1

Newcastle thay người

Gordon không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương. Harvey Barnes vào sân thay thế.

45+4’

 Trực tiếp bóng đá Man City - Newcastle: Elanga rút ngắn cách biệt (League Cup) (Hết giờ) - 1

Hiệp 1 kết thúc

Tỷ số tạm thời là 3-0 nghiêng về Man City.

 Trực tiếp bóng đá Man City - Newcastle: Elanga rút ngắn cách biệt (League Cup) (Hết giờ) - 1

Hiệp 2 bắt đầu.

53’

Cơ hội của Man City

Reijnders ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài xác định không có lỗi của Dan Burn.

63’

 Trực tiếp bóng đá Man City - Newcastle: Elanga rút ngắn cách biệt (League Cup) (Hết giờ) - 1

Vào! Vào! Newcastle rút ngắn cách biệt xuống 1-3!!

Từ cánh phải, Elanga đột phá táo bạo trước  khi tung ra cú cứa lòng đẳng cấp tung lưới Man City.

68’

Bàn thắng của Newcastle không được công nhận

Nhận đường chuyền từ Wissa, Harvey Barnes dứt điểm tung lưới Man City. Dù vậy, trọng tài không công nhận bàn thắng vì cả 2 cầu thủ Newcastle đều việt vị.

75’

Cầu thủ Man City cướp bóng

Nico Gonzalez cướp bóng từ Thiaw ngay phần sân Newcastle. Dù vậy, trọng tài xác định tiền vệ này đã phạm lỗi.

83’

Thủ môn Newcastle cứu thua

Cherki chọc khe cho Haaland băng xuống dứt điểm, tuy nhiên thủ môn Ramsdale đã đổ người cản phá xuất thần.

90’

Trận đấu có 3 phút bù giờ.

90+3’

 Trực tiếp bóng đá Man City - Newcastle: Elanga rút ngắn cách biệt (League Cup) (Hết giờ) - 1

Hết giờ

Tỷ số lượt về: Man City 3-1 Newcastle. Chung cuộc, Man City giành chiến thắng với tổng tỷ số 5-1, qua đó ghi danh vào chung kết League Cup.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá Man City - Newcastle: Elanga rút ngắn cách biệt (League Cup) (Hết giờ) - 1
Trafford, Ait-Nouri, Ake, Khusanov, Nunes, Nico Gonzalez, O'Reilly, Reijnders, Semenyo, Foden, Marmoush
Trực tiếp bóng đá Man City - Newcastle: Elanga rút ngắn cách biệt (League Cup) (Hết giờ) - 1
Ramsdale, Botman, Thiaw, Burn, Trippier, Willock, Tonali, Ramsey, Gordon, Hall, Woltemade

Lợi thế lớn của chủ nhà

Antoine Semenyo và Rayan Cherki đã mang lại lợi thế 2-0 tại St. James Park cho Man City ở lượt đi. Mặc dù phong độ của Man City không quá tưng bừng (đặc biệt là sự mong manh trong hiệp 2), nhưng họ vẫn có chất lượng thi đấu tốt hơn Newcastle trong khi "The Magpies" có vấn đề trong khâu ghi bàn.

Không những vậy, Man City đã có thành tích đá sân nhà rất tốt mùa này, thắng 14 trong số 18 trận sân nhà ở tất cả các giải đấu (2 hòa, 2 thua). Riêng với Newcastle, Man City đã thắng cả 11 trận sân nhà gần nhất gặp Newcastle với tổng tỷ số 37-3.

Cửa ngược dòng quá thấp

Newcastle đã thua 17 trong 18 lần làm khách gần nhất trên sân của Man City và chỉ giành được 1 chiến thắng duy nhất tại Etihad hoặc sân City of Manchester trong 22 năm qua. Phong độ sân khách của Newcastle mùa này cũng không tốt, khi họ chỉ thắng 3 trong 16 trận đấu trên sân khách ở tất cả các giải đấu (5 hòa, 8 thua).

Newcastle đang có vấn đề ở khâu ghi bàn, trong 6 trận gần nhất họ chỉ có 1 trận ghi từ 2 bàn trở lại là chiến thắng 3-0 trước PSV ở Cúp C1.

Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

-04/02/2026 18:02 PM (GMT+7)
