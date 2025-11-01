Trực tiếp bóng đá Tottenham - Chelsea: Nóng bỏng derby London (Ngoại hạng Anh)
(0h30, 2/11, vòng 10 Ngoại hạng Anh) Cả Tottenham và Chelsea đều đang rất khát điểm. Vì thế, trận derby London giữa hai ông lớn này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.
Premier League | 0h30, 2/11 | Tottenham Stadium
Vicario
Porro
Romero
Van De Ven
Udogie
Bentancur
Palhinha
Kudus
Bergvall
Simons
Kolo Muani
Sanchez
James
Fofana
Chalobah
Cucurella
Fernandez
Caicedo
Neto
Santos
Garnacho
Pedro
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Tottenham tự tin cho trận đại chiến
Tottenham và Chelsea có phong độ trái ngược nhau trước khi bước vào derby thành London. Tottenham bị Newcastle loại ở League Cup, trong khi Chelsea vượt qua Wolves trong trận cầu có 7 bàn thắng.
Nhưng điều đó không quá quan trọng với Tottenham. Spurs vẫn xếp thứ 3 ở Ngoại hạng Anh, kém Arsenal năm điểm. Tuy nhiên, thành tích sân nhà lại là điểm yếu của Tottenham. Họ chỉ giành 1 điểm trong 3 trận gần nhất tại sân nhà.
Tottenham (áo trắng) và Chelsea sẵn sàng cho trận derby London
Chelsea chơi tốt trên sân khách
Chelsea đang có phong độ sân khách tốt với 3 chiến thắng liên tiếp. Ngoài ra, sân Tottenham Hotspur là “miền đất hứa” với Chelsea. "The Blues" thắng 5 trận ở sân đấu này và không đội bóng nào ở Ngoại hạng Anh đạt thành tích tốt hơn.
Đại chiến thiếu vắng nhiều nhân sự
Điểm chung của 2 đội ở trận này chính là việc nhân sự bị ảnh hưởng nặng vì chấn thương. Phía Tottenham chứng kiến Yves Bissouma, Kota Takai, Dominic Solanke, Radu Dragusin, Dejan Kulusevski, James Maddison, Archie Gray và Ben Davies chắc chắn vắng mặt.
Chelsea có Liam Delap ngồi ngoài vì án treo giò. Trong khi đó, Palmer, Dario Essugo, Benoit Badiashile, Levi Colwill cũng không thể thi đấu vì chấn thương.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-01/11/2025 16:00 PM (GMT+7)