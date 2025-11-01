Trực tiếp bóng đá Tottenham - Chelsea: Nóng bỏng derby London (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 0h30, 2/11 | Tottenham Stadium Tottenham 0 - 0 Chelsea (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Tottenham vs Chelsea Chelsea Điểm Vicario Porro Romero Van De Ven Udogie Bentancur Palhinha Kudus Bergvall Simons Kolo Muani Điểm Sanchez James Fofana Chalobah Cucurella Fernandez Caicedo Neto Santos Garnacho Pedro Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Tottenham Tottenham Chelsea Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Vicario, Porro, Romero, Van De Ven, Udogie, Bentancur, Palhinha, Kudus, Bergvall, Simons, Kolo Muani Sanchez, James, Fofana, Chalobah, Cucurella, Fernandez, Caicedo, Neto, Santos, Garnacho, Pedro

Tottenham tự tin cho trận đại chiến

Tottenham và Chelsea có phong độ trái ngược nhau trước khi bước vào derby thành London. Tottenham bị Newcastle loại ở League Cup, trong khi Chelsea vượt qua Wolves trong trận cầu có 7 bàn thắng.

Nhưng điều đó không quá quan trọng với Tottenham. Spurs vẫn xếp thứ 3 ở Ngoại hạng Anh, kém Arsenal năm điểm. Tuy nhiên, thành tích sân nhà lại là điểm yếu của Tottenham. Họ chỉ giành 1 điểm trong 3 trận gần nhất tại sân nhà.

Tottenham (áo trắng) và Chelsea sẵn sàng cho trận derby London

Chelsea chơi tốt trên sân khách

Chelsea đang có phong độ sân khách tốt với 3 chiến thắng liên tiếp. Ngoài ra, sân Tottenham Hotspur là “miền đất hứa” với Chelsea. "The Blues" thắng 5 trận ở sân đấu này và không đội bóng nào ở Ngoại hạng Anh đạt thành tích tốt hơn.

Đại chiến thiếu vắng nhiều nhân sự

Điểm chung của 2 đội ở trận này chính là việc nhân sự bị ảnh hưởng nặng vì chấn thương. Phía Tottenham chứng kiến Yves Bissouma, Kota Takai, Dominic Solanke, Radu Dragusin, Dejan Kulusevski, James Maddison, Archie Gray và Ben Davies chắc chắn vắng mặt.

Chelsea có Liam Delap ngồi ngoài vì án treo giò. Trong khi đó, Palmer, Dario Essugo, Benoit Badiashile, Levi Colwill cũng không thể thi đấu vì chấn thương.