MU còn muốn theo đuổi tiền vệ mỏ neo khi Casemiro dạy Baleba bài học?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Ninh Bình vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
RB Leipzig vs Stuttgart
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Nottingham Forest vs Manchester United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Fulham vs Wolverhampton Wanderers
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Brentford
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Burnley vs Arsenal
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brighton & Hove Albion vs Leeds United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Sevilla
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Paris Saint-Germain vs Nice
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Como
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Como - COM Como
-
Bayern Munich vs Bayer Leverkusen
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Tottenham Hotspur vs Chelsea
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Paris FC
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Cremonese vs Juventus
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Aston Villa
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Real Madrid vs Valencia
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Đông Á Thanh Hóa vs Thể Công - Viettel
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hellas Verona vs Inter Milan
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Newcastle United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nantes vs Metz
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Metz - MET Metz
-
Manchester City vs AFC Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Barcelona vs Elche
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Milan vs Roma
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Brest vs Olympique Lyonnais
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Betis vs Mallorca
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Sunderland vs Everton
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Napoli vs Eintracht Frankfurt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

MU còn muốn theo đuổi tiền vệ mỏ neo khi Casemiro dạy Baleba bài học?

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tại Old Trafford đêm thứ 7 tuần trước, người ta mong chờ về cuộc đối đầu giữa Casemiro và Carlos Baleba, 1 bên được cho sắp trở thành quá khứ của Manchester United sau mùa này, bên còn lại từng mong chờ có ngày khoác lên mình màu áo đỏ kiêu hãnh. Tuy nhiên sau 90 phút bóng lăn, ắt hẳn giới lãnh đạo “Qủy đỏ” đã có ánh nhìn khác.

   

Tại Old Trafford đêm thứ 7 cuối tuần trước...

Tiếp đón đối thủ kị dơ Brighton & Hove Albion tại sân nhà Old Trafford thuộc khuôn khổ vòng 9 Premier League 2025/26, Man United tiếp tục đà thăng hoa bằng chiến thắng 4-2 đầy cảm xúc.

Đặc biệt, những nhân tố Brazil đã trải qua đêm thăng hoa, một tay giúp “Quỷ đỏ” nối dài mạch trận thăng hoa tại đấu trường danh giá bậc nhất nước Anh. Đầu tiên, tân binh trị giá 60 triệu bảng, Matheus Cunha khơi mào bữa tiệc bàn thắng ở phút 24 nhờ cú dứt điểm hiểm hóc, đây cũng trở thành bàn thắng đầu tiên của ngôi sao 27 tuổi cho đội bóng mới kể từ khi chuyển đến từ mùa hè.

Tiếp đó, chỉ 10 phút sau, đến lượt điệu hoàn vũ Samba của Casemiro nhân đôi cách biệt. Cũng từ 1 pha sút xa, chỉ khác lần này, tình huống dứt điểm của cầu thủ 33 tuổi đưa bóng đập vào người hậu vệ “Chim mòng biển” đổi hướng khiến thủ môn Bart Verbruggen không kịp phản ứng.

Phép màu mang tên Casemiro

Nhưng trận đấu này, Casemiro xứng đáng nhận nhiều lời khen hơn, không chỉ dừng lại ở bàn thắng, chân chuyền sinh năm 1992 còn trực tiếp đóng góp vào nhịp điệu trận đấu bằng những tình huống điều phối, che chắn và dẫn dắt tuyến giữa. Đáng chú ý hơn, Casemiro còn có thêm 1 pha dọn cỗ chuẩn mực để chính đàn em đồng hương Cunha lập công. Sự hiện diện của Casemiro giúp tuyến giữa Man United đảm bảo độ cân bằng cần thiết: anh vừa học cách bọc lót, bảo vệ phía sau các tiền vệ sáng tạo như Bruno Fernandes, vừa kịp thời tham gia vào các pha đột phá khi cần.

Gần 70 phút góp mặt trên sân, tiền vệ sinh năm 1992 để lại hàng loạt các thông số thống kê đẹp như mơ với 48 lần chạm bóng, tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt 78%, 5 lần đoạt lại bóng thành công cho đội nhà, thực hiện 2 tình huống đánh chặn, 1 pha giải vây, 1 lần chặn cú sút đối thủ và giành chiến thắng trong 4/7 pha tranh chấp tay đôi. Điểm số 8.4 chuyên trang Sofascore đánh giá giúp Casemiro trở thành cầu thủ xuất sắc thứ 3 trận, chỉ sau bộ đôi Mbeumo và Cunha.

Số phút thi đấu

70

Số bàn thắng

1

Số kiến tạo

1

Số lần chạm bóng

48

Chuyền bóng thành công

25/32 (tỷ lệ chính xác 78”%)

Số cú dứt điểm

1 (tỷ lệ chuyển hóa 100%)

Số lần thắng tranh chấp tay đôi

4/7

Số lần tắc bóng chính xác

1

Số lần giải vây

1

Số lần giành lại kiểm soát bóng

5

Số lần đánh chặn

2

Số điểm Sofascore đánh giá

8.4

Màn trình diễn Casemiro vs Brighton

Những đóng góp quý giá của Casemiro trong hệ thống vận hành của đội chủ nhà thể hiện rõ từ khoảnh khắc anh rời sân ở phút 70, nhường chỗ cho Kobbie Mainoo. Gần như ngay lập tức, đội chủ nhà để lộ những khoảng trống ở trung tuyến, từ đó tạo thời cơ để những pha xộc phá trung lộ của Brighton có độ sát thương lớn hơn, và chính một tình huống dẫn đến quả phạt trực tiếp sau pha phạm lỗi mà Yankuba Minteh tạo ra đã đem về bàn thắng rút ngắn của Welbeck.

Amorim sau đó phải tung Manuel Ugarte vào sân để vá tuyến giữa — động thái cho thấy HLV Bồ Đào Nha vẫn tin tưởng cần có một nhân tố cơ bắp, có khả năng che chắn giùm tuyến sau khi Casemiro rời đi. Sự bối rối của Amorim sau tình huống thay người sai lầm đã chứng minh sự thật: Thời điểm này, Casemiro đơn giản là khó bị thay thế, ngôi sao xứ Samba là một tấm chắn tinh thần, một mắt xích chiến thuật, những phẩm chất mà Man United vốn chưa thể thay thế hoàn toàn bằng một tiền vệ trẻ như Mainoo.

Hình ảnh tương phản của Baleba

Và trong khi Casemiro ở tuổi 33 vẫn duy trì đẳng cấp, khát khao và độ lì lợm của 1 chiến binh không tuổi thì nhìn sang bên kia chiến tuyến, hướng mắt về Baleba, cái tên mà hàng vạn người hâm mộ “Qủy đỏ” cũng ngóng chờ vì các liên kết chuyển nhượng từ mùa hè, nhưng đổi lại, cầu thủ 21 tuổi dường như đang tự mình bít cửa đến Nhà hát của những giấc mơ.

59 phút có mặt, dù tài năng từng được Brighton định giá lên đến 100 triệu bảng, tuy nhiên, bước vào thi đấu, anh chẳng khác nào 1 gã học việc tội nghiệp trước hào quang Casemiro. Baleba bị hàng loạt các tờ báo Anh chấm điểm trung bình, lép vế hoàn toàn trước Casemiro ở nhiều tình huống tranh chấp, mắc lỗi chuyền bóng, nhận thẻ vàng và bị rút ra sớm để nhường chỗ cho James Milner — người sau đó có pha kiến tạo giúp Brighton rút ngắn. Một chuỗi sự kiện thảm họa của Baleba ắt hẳn khiến giới chủ “Qủy đỏ” phần nào cảm thấy nhẹ nhõm khi thương vụ từ phiên chợ hè đổ vỡ.

Baleba tụt dốc không phanh

Baleba tụt dốc không phanh

Không chỉ là những phút trình diễn đáng quên mà ngay đến cả thái độ, tiền vệ người Cameroon càng chứng minh anh không đủ tầm vóc chơi cho 1 CLB vĩ đại như Man United. Cụ thể, trước chuyến hành quân đến Manchester, Baleba đăng lên tài khoản Instagram cá nhân bức ảnh đồ họa trận đấu kèm chú thích “Coming to Old Trafford” với biểu tượng mặt cười với ngụ ý coi thường sức mạnh đội chủ nhà, nhưng sau đó anh vội vàng xóa bài và đăng phiên bản khác nhằm xoa dịu tình hình.

Gió dần đổi chiều với Baleba, đặc biệt sau khi cơ hội gia nhập Man United từ phiên chợ hè không thành. Bước vào mùa giải mới với một chút tức giận, Baleba không còn giữ cái đầu lạnh để tiếp tục trình diễn các trận đấu sáng chói như chiến dịch 2024/25. Anh liên tục bị HLV Fabian Huzeler thay ra giữa chừng trong nhiều trận đấu từ đầu mùa, không ít các trận, anh tỏ rõ sự hụt hơi, bị ngợp trước sức ép lớn từ đối phương.

Đen đủi hơn, có lẽ chính vụ chuyển nhượng đình đám với “Qủy đỏ” phần nào khiến Baleba bị các đối thủ để ý kỹ hơn, “soi xét” cẩn thận hơn, từ đó đưa ra các phương án đối phó khiến sao trẻ này đối mặt vô vàn thử thách.

Số phút thi đấu

59

Số lần chạm bóng

49

Đường chuyền thành công

34/42 (tỷ lệ chính xác 81%)

Số cú dứt điểm

2

Tắc bóng chính xác

1

Số lần giải vây

1

Số lần giành lại quyền kiểm soát

7

Số lần đánh chặn

1

Thắng tranh chấp tay đôi

1/2

Số điểm Sofascore đánh giá

6.2

Màn trình diễn Baleba vs Man United

Man United đã đúng

Trên hết, chiến thắng trước Brighton có lẽ giúp ban lãnh đạo Man Utd có thêm dữ kiện để suy xét về phương án xây dựng tuyến giữa. Casemiro, dù đã qua thời đỉnh cao, nhưng những phẩm chất không phải ai cũng có 1 ngôi sao từng 4 lần vô địch châu Âu, chắc chắn vẫn đem lại nhiều giá trị trong bối cảnh đội bóng chuyển giao thế hệ dưới triều đại Amorim.

MU còn muốn theo đuổi tiền vệ mỏ neo khi Casemiro dạy Baleba bài học? - 2

Bên cạnh đó, anh còn là thước đo cho những gì Man Utd cần tìm kiếm ở vị trí “mỏ neo” trong tương lai. Quyết định cân nhắc gia hạn với Casemiro thời gian gần đây của Man United ngay càng trở nên có cơ sở khi nhìn vào vai trò tổ chức và kinh nghiệm chuyên môn của anh; song để thực sự phù hợp về lâu dài, CLB cần anh chấp nhận điều chỉnh thu nhập và vị trí trong đội (vai trò đá chính có thể ngày càng được luân phiên).

Về Baleba, Man Utd sẽ phải thận trọng hơn: tiền vệ Cameroon không còn là “món hàng” có thể mua ngay với mức giá hàng trăm triệu nếu phong độ và sự ổn định không được chứng minh. Thực tế trận đấu ở Old Trafford chứng tỏ Baleba cần nhiều thời gian hơn để hoàn thiện về mặt thể lực, đọc trận và giữ nhịp pressing — những yếu tố quyết định để trở thành một tiền vệ hàng đầu tại Premier League.

8

PSG - Bayern Munich 05.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Bayern Munich
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 05/11
Thể lệ
6 lý do tin MU - Amorim đủ sức đua vô địch Ngoại hạng Anh
6 lý do tin MU - Amorim đủ sức đua vô địch Ngoại hạng Anh

MU đang có chuỗi 3 trận toàn thắng và tinh thần lên rất cao. Nhìn vào cục diện hiện tại của giải Ngoại hạng Anh, các manucian bắt đầu mơ mộng về cuộc...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Tùng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/11/2025 08:58 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN