MU còn muốn theo đuổi tiền vệ mỏ neo khi Casemiro dạy Baleba bài học?

Tại Old Trafford đêm thứ 7 cuối tuần trước...

Tiếp đón đối thủ kị dơ Brighton & Hove Albion tại sân nhà Old Trafford thuộc khuôn khổ vòng 9 Premier League 2025/26, Man United tiếp tục đà thăng hoa bằng chiến thắng 4-2 đầy cảm xúc.

Đặc biệt, những nhân tố Brazil đã trải qua đêm thăng hoa, một tay giúp “Quỷ đỏ” nối dài mạch trận thăng hoa tại đấu trường danh giá bậc nhất nước Anh. Đầu tiên, tân binh trị giá 60 triệu bảng, Matheus Cunha khơi mào bữa tiệc bàn thắng ở phút 24 nhờ cú dứt điểm hiểm hóc, đây cũng trở thành bàn thắng đầu tiên của ngôi sao 27 tuổi cho đội bóng mới kể từ khi chuyển đến từ mùa hè.

Tiếp đó, chỉ 10 phút sau, đến lượt điệu hoàn vũ Samba của Casemiro nhân đôi cách biệt. Cũng từ 1 pha sút xa, chỉ khác lần này, tình huống dứt điểm của cầu thủ 33 tuổi đưa bóng đập vào người hậu vệ “Chim mòng biển” đổi hướng khiến thủ môn Bart Verbruggen không kịp phản ứng.

Phép màu mang tên Casemiro

Nhưng trận đấu này, Casemiro xứng đáng nhận nhiều lời khen hơn, không chỉ dừng lại ở bàn thắng, chân chuyền sinh năm 1992 còn trực tiếp đóng góp vào nhịp điệu trận đấu bằng những tình huống điều phối, che chắn và dẫn dắt tuyến giữa. Đáng chú ý hơn, Casemiro còn có thêm 1 pha dọn cỗ chuẩn mực để chính đàn em đồng hương Cunha lập công. Sự hiện diện của Casemiro giúp tuyến giữa Man United đảm bảo độ cân bằng cần thiết: anh vừa học cách bọc lót, bảo vệ phía sau các tiền vệ sáng tạo như Bruno Fernandes, vừa kịp thời tham gia vào các pha đột phá khi cần.

Gần 70 phút góp mặt trên sân, tiền vệ sinh năm 1992 để lại hàng loạt các thông số thống kê đẹp như mơ với 48 lần chạm bóng, tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt 78%, 5 lần đoạt lại bóng thành công cho đội nhà, thực hiện 2 tình huống đánh chặn, 1 pha giải vây, 1 lần chặn cú sút đối thủ và giành chiến thắng trong 4/7 pha tranh chấp tay đôi. Điểm số 8.4 chuyên trang Sofascore đánh giá giúp Casemiro trở thành cầu thủ xuất sắc thứ 3 trận, chỉ sau bộ đôi Mbeumo và Cunha.

Số phút thi đấu 70 Số bàn thắng 1 Số kiến tạo 1 Số lần chạm bóng 48 Chuyền bóng thành công 25/32 (tỷ lệ chính xác 78”%) Số cú dứt điểm 1 (tỷ lệ chuyển hóa 100%) Số lần thắng tranh chấp tay đôi 4/7 Số lần tắc bóng chính xác 1 Số lần giải vây 1 Số lần giành lại kiểm soát bóng 5 Số lần đánh chặn 2 Số điểm Sofascore đánh giá 8.4

Màn trình diễn Casemiro vs Brighton

Những đóng góp quý giá của Casemiro trong hệ thống vận hành của đội chủ nhà thể hiện rõ từ khoảnh khắc anh rời sân ở phút 70, nhường chỗ cho Kobbie Mainoo. Gần như ngay lập tức, đội chủ nhà để lộ những khoảng trống ở trung tuyến, từ đó tạo thời cơ để những pha xộc phá trung lộ của Brighton có độ sát thương lớn hơn, và chính một tình huống dẫn đến quả phạt trực tiếp sau pha phạm lỗi mà Yankuba Minteh tạo ra đã đem về bàn thắng rút ngắn của Welbeck.

Amorim sau đó phải tung Manuel Ugarte vào sân để vá tuyến giữa — động thái cho thấy HLV Bồ Đào Nha vẫn tin tưởng cần có một nhân tố cơ bắp, có khả năng che chắn giùm tuyến sau khi Casemiro rời đi. Sự bối rối của Amorim sau tình huống thay người sai lầm đã chứng minh sự thật: Thời điểm này, Casemiro đơn giản là khó bị thay thế, ngôi sao xứ Samba là một tấm chắn tinh thần, một mắt xích chiến thuật, những phẩm chất mà Man United vốn chưa thể thay thế hoàn toàn bằng một tiền vệ trẻ như Mainoo.

Hình ảnh tương phản của Baleba

Và trong khi Casemiro ở tuổi 33 vẫn duy trì đẳng cấp, khát khao và độ lì lợm của 1 chiến binh không tuổi thì nhìn sang bên kia chiến tuyến, hướng mắt về Baleba, cái tên mà hàng vạn người hâm mộ “Qủy đỏ” cũng ngóng chờ vì các liên kết chuyển nhượng từ mùa hè, nhưng đổi lại, cầu thủ 21 tuổi dường như đang tự mình bít cửa đến Nhà hát của những giấc mơ.

59 phút có mặt, dù tài năng từng được Brighton định giá lên đến 100 triệu bảng, tuy nhiên, bước vào thi đấu, anh chẳng khác nào 1 gã học việc tội nghiệp trước hào quang Casemiro. Baleba bị hàng loạt các tờ báo Anh chấm điểm trung bình, lép vế hoàn toàn trước Casemiro ở nhiều tình huống tranh chấp, mắc lỗi chuyền bóng, nhận thẻ vàng và bị rút ra sớm để nhường chỗ cho James Milner — người sau đó có pha kiến tạo giúp Brighton rút ngắn. Một chuỗi sự kiện thảm họa của Baleba ắt hẳn khiến giới chủ “Qủy đỏ” phần nào cảm thấy nhẹ nhõm khi thương vụ từ phiên chợ hè đổ vỡ.

Baleba tụt dốc không phanh

Không chỉ là những phút trình diễn đáng quên mà ngay đến cả thái độ, tiền vệ người Cameroon càng chứng minh anh không đủ tầm vóc chơi cho 1 CLB vĩ đại như Man United. Cụ thể, trước chuyến hành quân đến Manchester, Baleba đăng lên tài khoản Instagram cá nhân bức ảnh đồ họa trận đấu kèm chú thích “Coming to Old Trafford” với biểu tượng mặt cười với ngụ ý coi thường sức mạnh đội chủ nhà, nhưng sau đó anh vội vàng xóa bài và đăng phiên bản khác nhằm xoa dịu tình hình.

Gió dần đổi chiều với Baleba, đặc biệt sau khi cơ hội gia nhập Man United từ phiên chợ hè không thành. Bước vào mùa giải mới với một chút tức giận, Baleba không còn giữ cái đầu lạnh để tiếp tục trình diễn các trận đấu sáng chói như chiến dịch 2024/25. Anh liên tục bị HLV Fabian Huzeler thay ra giữa chừng trong nhiều trận đấu từ đầu mùa, không ít các trận, anh tỏ rõ sự hụt hơi, bị ngợp trước sức ép lớn từ đối phương.

Đen đủi hơn, có lẽ chính vụ chuyển nhượng đình đám với “Qủy đỏ” phần nào khiến Baleba bị các đối thủ để ý kỹ hơn, “soi xét” cẩn thận hơn, từ đó đưa ra các phương án đối phó khiến sao trẻ này đối mặt vô vàn thử thách.

Số phút thi đấu 59 Số lần chạm bóng 49 Đường chuyền thành công 34/42 (tỷ lệ chính xác 81%) Số cú dứt điểm 2 Tắc bóng chính xác 1 Số lần giải vây 1 Số lần giành lại quyền kiểm soát 7 Số lần đánh chặn 1 Thắng tranh chấp tay đôi 1/2 Số điểm Sofascore đánh giá 6.2

Màn trình diễn Baleba vs Man United

Man United đã đúng

Trên hết, chiến thắng trước Brighton có lẽ giúp ban lãnh đạo Man Utd có thêm dữ kiện để suy xét về phương án xây dựng tuyến giữa. Casemiro, dù đã qua thời đỉnh cao, nhưng những phẩm chất không phải ai cũng có 1 ngôi sao từng 4 lần vô địch châu Âu, chắc chắn vẫn đem lại nhiều giá trị trong bối cảnh đội bóng chuyển giao thế hệ dưới triều đại Amorim.

Bên cạnh đó, anh còn là thước đo cho những gì Man Utd cần tìm kiếm ở vị trí “mỏ neo” trong tương lai. Quyết định cân nhắc gia hạn với Casemiro thời gian gần đây của Man United ngay càng trở nên có cơ sở khi nhìn vào vai trò tổ chức và kinh nghiệm chuyên môn của anh; song để thực sự phù hợp về lâu dài, CLB cần anh chấp nhận điều chỉnh thu nhập và vị trí trong đội (vai trò đá chính có thể ngày càng được luân phiên).

Về Baleba, Man Utd sẽ phải thận trọng hơn: tiền vệ Cameroon không còn là “món hàng” có thể mua ngay với mức giá hàng trăm triệu nếu phong độ và sự ổn định không được chứng minh. Thực tế trận đấu ở Old Trafford chứng tỏ Baleba cần nhiều thời gian hơn để hoàn thiện về mặt thể lực, đọc trận và giữ nhịp pressing — những yếu tố quyết định để trở thành một tiền vệ hàng đầu tại Premier League.