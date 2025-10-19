Trực tiếp bóng đá Tottenham - Aston Villa: Cân tài cân sức (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 20h, 19/10 | Tottenham Tottenham 0 - 0 Aston Villa (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Tottenham vs Aston Villa Aston Villa Điểm Vicario Porro Romero Van de Ven Spence Palhinha Bentancur Kudus Sarr Simons Richarlison Điểm Martinez Cash Konsa Torres Digne Kamara Bogarde Malen McGinn Rogers Watkins Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Tottenham Tottenham Aston Villa Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Kudus, Sarr, Simons, Richarlison Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Kamara, Bogarde, Malen, McGinn, Rogers, Watkins

Đôi bên đều có phong độ tạm ổn

Tottenham dưới sự dẫn dắt của Thomas Frank đang dần đi vào ổn định. Họ mới chỉ để thua 2 trận kể từ đầu mùa giải và đang có chuỗi 7 trận bất bại tính trên mọi đấu trường trong đó có 4 trận tại Ngoại hạng Anh. Đó là thành tích không tệ nhưng chỉ tạm ổn thôi bởi họ có 2 trận hòa khá đáng thất vọng trước Wolves, đội đang xếp thứ 20 tại Ngoại hạng Anh và Bodo/Glimt, đội bóng "tí hon" tới từ Na Uy.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Aston Villa đã bắt đầu tìm lại được mạch thắng với 4 trận thắng liên tiếp (2 Ngoại hạng Anh, 2 Champions League). Tuy nhiên, phong độ tệ hại trước đó khiến họ chỉ đang xếp thứ thứ 13 trên bảng xếp hạng. Điểm đáng chú ý là Aston Villa toàn hòa và thua trong 4 lần làm khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

Thomas Frank ngại Unai Emery

HLV Thomas Frank của Tottenham vốn khá "kỵ rơ" với đồng nghiệp Unai Emery bên phía Aston Villa. Bằng chứng là ở 5 lần đụng độ trước đây, Thomas Frank vẫn chưa giành nổi dù chỉ 1 chiến thắng trước đồng nghiệp tới từ Tây Ban Nha.