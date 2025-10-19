Trực tiếp bóng đá Tottenham - Aston Villa: Cân tài cân sức (Ngoại hạng Anh)
(20h, 19/10) Xét cả về thực lực lẫn phong độ, cả hai đội đều đang khá cân tài cân sức.
Premier League | 20h, 19/10 | Tottenham
Điểm
Vicario
Porro
Romero
Van de Ven
Spence
Palhinha
Bentancur
Kudus
Sarr
Simons
Richarlison
Điểm
Martinez
Cash
Konsa
Torres
Digne
Kamara
Bogarde
Malen
McGinn
Rogers
Watkins
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Đôi bên đều có phong độ tạm ổn
Tottenham dưới sự dẫn dắt của Thomas Frank đang dần đi vào ổn định. Họ mới chỉ để thua 2 trận kể từ đầu mùa giải và đang có chuỗi 7 trận bất bại tính trên mọi đấu trường trong đó có 4 trận tại Ngoại hạng Anh. Đó là thành tích không tệ nhưng chỉ tạm ổn thôi bởi họ có 2 trận hòa khá đáng thất vọng trước Wolves, đội đang xếp thứ 20 tại Ngoại hạng Anh và Bodo/Glimt, đội bóng "tí hon" tới từ Na Uy.
Ở phía bên kia chiến tuyến, Aston Villa đã bắt đầu tìm lại được mạch thắng với 4 trận thắng liên tiếp (2 Ngoại hạng Anh, 2 Champions League). Tuy nhiên, phong độ tệ hại trước đó khiến họ chỉ đang xếp thứ thứ 13 trên bảng xếp hạng. Điểm đáng chú ý là Aston Villa toàn hòa và thua trong 4 lần làm khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh.
Thomas Frank ngại Unai Emery
HLV Thomas Frank của Tottenham vốn khá "kỵ rơ" với đồng nghiệp Unai Emery bên phía Aston Villa. Bằng chứng là ở 5 lần đụng độ trước đây, Thomas Frank vẫn chưa giành nổi dù chỉ 1 chiến thắng trước đồng nghiệp tới từ Tây Ban Nha.
19/10/2025 15:50 PM (GMT+7)