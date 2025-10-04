Trực tiếp bóng đá Leeds United - Tottenham: Dễ có "mưa bàn thắng" (Ngoại hạng Anh)
(18h30, 4/10) Những lần đối đầu gần đây của hai đội thường có nhiều bàn thắng.
Premier League | 18h30, 4/10 | Elland Road
Darlow
Gudmundsson
Struijk
Rodon
Bogle
Stach
Ampadu
Longstaff
Okafor
Aaronson
Calvert Lewin
Vicario
Porro
Danso
Van de Ven
Spence
Bergvall
Bentancur
Sarr
Johnson
Kudus
Richarlison
Tottenham đón liền 2 tin vui
Tottenham đón liền 2 tin vui trước chuyến hành quân tới Elland Road. HLV Thomas Frank xác nhận tiền đạo Kolo Muani đã tập luyện bình thường trở lại và sẵn sàng xung trận. Bên cạnh đó, trung vệ Cristian Romero cũng đã bình phục chấn thương. Hơi đáng tiếc khi Solanke vẫn cần thêm 1-2 tuần để có thể thi đấu trở lại.
Cặp đấu có nhiều bàn thắng
Một điểm thú vị là cuộc đối đầu giữa Leeds United và Tottenham đang thường có nhiều bàn thắng. 5 lần gặp nhau gần nhất, hai đội ghi tổng cộng từ 3 bàn trở lên. Cuộc đối đầu gần nhất trên sân Elland Road có tới 5 bàn được ghi trong đó Tottenham ghi tới 4 bàn.
