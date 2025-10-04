Trực tiếp bóng đá Leeds United - Tottenham: Dễ có "mưa bàn thắng" (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 18h30, 4/10 | Elland Road Leeds United 0 - 0 Tottenham (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Leeds United vs Tottenham Tottenham Điểm Darlow Gudmundsson Struijk Rodon Bogle Stach Ampadu Longstaff Okafor Aaronson Calvert Lewin Điểm Vicario Porro Danso Van de Ven Spence Bergvall Bentancur Sarr Johnson Kudus Richarlison Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Leeds United Leeds United Tottenham Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Darlow, Gudmundsson, Struijk, Rodon, Bogle, Stach, Ampadu, Longstaff, Okafor, Aaronson, Calvert Lewin Vicario, Porro, Danso, Van de Ven, Spence, Bergvall, Bentancur, Sarr, Johnson, Kudus, Richarlison

Tottenham đón liền 2 tin vui

Tottenham đón liền 2 tin vui trước chuyến hành quân tới Elland Road. HLV Thomas Frank xác nhận tiền đạo Kolo Muani đã tập luyện bình thường trở lại và sẵn sàng xung trận. Bên cạnh đó, trung vệ Cristian Romero cũng đã bình phục chấn thương. Hơi đáng tiếc khi Solanke vẫn cần thêm 1-2 tuần để có thể thi đấu trở lại.

Cặp đấu có nhiều bàn thắng

Một điểm thú vị là cuộc đối đầu giữa Leeds United và Tottenham đang thường có nhiều bàn thắng. 5 lần gặp nhau gần nhất, hai đội ghi tổng cộng từ 3 bàn trở lên. Cuộc đối đầu gần nhất trên sân Elland Road có tới 5 bàn được ghi trong đó Tottenham ghi tới 4 bàn.